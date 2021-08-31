https://tr.sputniknews.com/20210831/suudi-arabistanda-okullarda-cep-telefonu-kullanimi-ve-fotograf-cekimi-yasaklandi-1048490350.html

Suudi Arabistan'da okullarda cep telefonu kullanımı ve fotoğraf çekimi yasaklandı

Suudi Arabistan'da okullarda cep telefonu kullanımı ve fotoğraf çekimi yasaklandı

Suudi Arabistan Eğitim Bakanlığı, okullarda cep telefonlarının kullanılmasını ve herhangi bir eğitim tesisinin fotoğrafının çekilmesini yasaklama kararı aldı. 31.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-31T22:12+0300

2021-08-31T22:12+0300

2021-08-31T22:12+0300

dünya

suudi arabistan

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cep telefonu

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yasak

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Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'nın haberinde, Eğitim Bakanlığı'nın, okullarda cep telefonu kullanılmasını yasaklama kararı aldığı belirtildi.Haberde, öğrencilerin sağlık ve benzeri durumlarından dolayı telefonun yanında bulunmasına ihtiyaç duyulan hallerin bu karardan muaf tutulduğu ve bu gibi durumlarda telefonun okul idaresinin yanında tutulacağı kaydedildi.Haberde ayrıca, okullardaki öğretim görevlileri, öğrenciler ve velilerine eğitim kuruluşlarının fotoğrafını çekmelerinin yasak olduğuna dair bilgi verildiği aktarıldı.

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suudi arabistan, eğitim, cep telefonu, okul, yasak