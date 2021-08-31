Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Washington’a iş ziyaretine gitti

Ukrayna Devlet Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Zelenskiy ve First Lady Yelena Zelenskaya Joe Biden’ın daveti üzerine iş ziyareti için Washington’a gitti. Ziyaret sırasında iki ülkenin liderlerinin bire bir ve heyetlerin katılımıyla genişletilmiş formatta bir görüşme planlanıyor” ifadelerini kullandı.Ukrayna’nın ABD Büyükelçisi Oksana Markarova daha önce Zelenskiy’nin 31 Ağustos-1 Eylül tarihlerinde Washington’da olacağını, daha sonra California’ya gideceğini ve burada ABD’li iş insanlarıyla görüşeceğini söylemişti.
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, ABD Başkanı Joe Biden’ın daveti üzerine Washington’a iş ziyaretine çıktı.
Ukrayna Devlet Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Zelenskiy ve First Lady Yelena Zelenskaya Joe Biden’ın daveti üzerine iş ziyareti için Washington’a gitti. Ziyaret sırasında iki ülkenin liderlerinin bire bir ve heyetlerin katılımıyla genişletilmiş formatta bir görüşme planlanıyor” ifadelerini kullandı.
Ukrayna’nın ABD Büyükelçisi Oksana Markarova daha önce Zelenskiy’nin 31 Ağustos-1 Eylül tarihlerinde Washington’da olacağını, daha sonra California’ya gideceğini ve burada ABD’li iş insanlarıyla görüşeceğini söylemişti.