https://tr.sputniknews.com/20210901/akdeniz-icin-musilaj-uyarisi-kahverengilesiyor-1048508437.html

Akdeniz için müsilaj uyarısı: Kahverengileşiyor

Akdeniz için müsilaj uyarısı: Kahverengileşiyor

Akdeniz için 'kahverengileşiyor' uyarısında bulunan Marmara Denizi Bilim ve Teknik Kurulu Üyesi Prof. Dr. Sevim Polat, müsilajın, Akdeniz alt havzaları ile... 01.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-01T13:26+0300

2021-09-01T13:26+0300

2021-09-01T13:26+0300

yaşam

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akdeniz

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deniz kirliliği

müsilaj

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Balıkçılar, bugün başlayacak balık sezonunun heyecanını yaşarken, Marmara Denizi Bilim ve Teknik Kurulu Üyesi Prof. Dr. Sevim Polat’tan Akdeniz için 'kahverengileşiyor' uyarısı geldi. Polat, TBMM Müsilaj Komisyonu’nda, Marmara’da önemli bir çevre problemi haline gelen müsilajın, Akdeniz alt havzaları ile Ege’de birçok defa görüldüğünü söyledi. Bazı makroalg türlerinin de Akdeniz’de müsilaja yol açtığının rapor edildiğine işaret eden Polat, “Örneğin, Tiren Denizi’nde görülen müsilajın kahverengi alglerden acinetospora crinita tarafından oluşturulduğu belirlenmiş ve bu tür bizim denizlerimizde de dağılım gösteriyor” dedi. Polat, makroalglerin müsilaj oluşumunda rol oynamasının önemine dikkati çekti.'Koylar kirleniyor'Milliyet'ten Önder Yılmaz'ın haberine göre; Akdeniz’de Türkiye kıyılarında henüz müsilaj olayı görünmediğini kaydeden Polat, Mersin ve İskenderun körfez bölgesine dikkati çekti. Polat, şöyle devam etti: Toksin tehlikesiPolat, Akdeniz’deki alg artışları ekseninde, toksin salgılama potansiyeli olan diyatomlardan (tatlı, acı veya tuzlu sularda yaşayan kabuklu ve hareketli, mikroskobik tek hücreli alg/yosun türlerinin genel adı) “Pseudonitzschia” türünün Türkiye kıyılarında yoğun artış gösterdiğini belirtti. Polat, “Litrede 200-300 bin sınırına dayandığı oluyor. Yine dinoflagellatlardan Heterocapsa, pygmaea bu da yine potansiyel toksin üreticisi bir tür, Mersin Körfezi’nde zaman zaman yoğun artışlar österdiğini biliyoruz” dedi. Toksin salgılayan türler artığında çok yıkıcı etkilerin ortaya çıkacağına dikkat çeken Polat, kitlesel balık ölümleri, insanlarda zehirlenme gibi ciddi etkiler olabileceğini dile getirdi.Litrede 1 milyar hücreMasmavi Akdeniz’in kahverengileştiğini dile getiren Polat, kısa süre önce Adana’da yaşanan olayı örnek vererek şunları kaydetti:'Lagünler bozuluyor'Polat, Yumurtalık, Ağyatan, Akyatan ve Tuzla Lagünlerinde kirlilik ve kararma oranının artması tehlikesine işaret ederek, “Çalışmalarda, tüm lagünlerde ekolojik dengenin bozulduğu ve lagünlerin ekolojik işlevlerini kaybetmeye başladığı belirtiliyor. Akyatan ve Tuzla göllerinde çok kirli su sınıfına yani kalite olarak 4’üncü sınıfa girecek ölçüde organik madde ve amonyum azotu kirliliği tespit edilmiş. Lagün çok sığlaşmış durumda, derinliği 2 metreye yakınken bugün 0,5 metre civarında her yerini neredeyse yürüyerek dolaşıyorsunuz lagünün” ifadelerini kullandı.

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türkiye, mersin, küresel ısınma, iskenderun, akdeniz, deniz, deniz kirliliği, müsilaj