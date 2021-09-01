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- Sputnik Türkiye
Taliban kontrolünde Afganistan
Afganistan'da Taliban ülke yönetimini ele geçirirken ABD, 20 yıl önce işgal ederek istikrarsızlığını derinleştirdiği ülkeden kaçtı. Başkent Kabil dahil pek çok yeri çatışmasız kontrolüne geçiren Taliban sebebiyle, yüzbinlerce kişi ülkesini terk etmeye çalışıyor.
https://tr.sputniknews.com/20210901/biden-ile-eski-afganistan-cumhurbaskani-gani-arasindaki-son-telefon-gorusmesinin-detaylari-1048493718.html
Biden ile eski Afganistan Cumhurbaşkanı Gani arasındaki son telefon görüşmesinin detayları açıklandı
Biden ile eski Afganistan Cumhurbaşkanı Gani arasındaki son telefon görüşmesinin detayları açıklandı
Reuters, ABD Başkanı Biden ile eski Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani arasında 23 Temmuz'de gerçekleşen son telefon görüşmesinin detaylarını açıkladı. 01.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-01T00:11+0300
2021-09-01T00:12+0300
taliban kontrolünde afganistan
afganistan
taliban
joe biden
eşref gani
telefon görüşmesi
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Afganistan, büyük ölçüde Taliban militanlarının kontrolüne girerken eski Cumhurbaşkanı Eşref Gani'nin ülkeden kaçışı büyük tartışma yaratmıştı.Reuters ajansı, ABD Başkanı Joe Biden ile Gani arasındaki son telefon görüşmesinin 23 Temmuz'da gerçekleştiğini bildirerek, görüşmeye dair detayları açıkladı.Biden'ın, Gani'nin ülkedeki durumu kontrol alına alma planı konusunda bilgi vermesi halinde hava desteği sağlamayı sürdüreceği taahhüdü verdiği bilgisi paylaşılan haberde, "Biden, son görüşmesinde Gani'ye Taliban'a karşı mücadelede işlerin iyi gitmediğine inandığını söyledi" denildi.Öte yandan haberde, Biden'ın, Gani'ye olayların gidişatını değiştirmesi için baskı yapmaya çalıştığı ifade edildi.Haberde, Biden'ın görüşme sırasında Gani'ye, "Hiç şüphesiz en iyi orduya sahipsin" dediği ve "70-80 bine karşı 300 bin iyi donanımlı askerleri var ve açıkçası iyi de savaşabiliyorlar" ifadelerini kullandığı belirtildi.Beyaz Saray'dan konuya ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.
https://tr.sputniknews.com/20210827/biden-bagram-hava-ussunden-cekilmeyi-kimin-tavsiye-ettigini-acikladi-1048388861.html
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afganistan, taliban, joe biden, eşref gani, telefon görüşmesi

Biden ile eski Afganistan Cumhurbaşkanı Gani arasındaki son telefon görüşmesinin detayları açıklandı

00:11 01.09.2021 (güncellendi: 00:12 01.09.2021)
© AA / Cumhurbaşkanlığı BasınAfganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani
Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani - Sputnik Türkiye, 1920, 01.09.2021
© AA / Cumhurbaşkanlığı Basın
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Reuters, ABD Başkanı Biden ile eski Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani arasında 23 Temmuz'de gerçekleşen son telefon görüşmesinin detaylarını açıkladı.
Afganistan, büyük ölçüde Taliban militanlarının kontrolüne girerken eski Cumhurbaşkanı Eşref Gani'nin ülkeden kaçışı büyük tartışma yaratmıştı.
Reuters ajansı, ABD Başkanı Joe Biden ile Gani arasındaki son telefon görüşmesinin 23 Temmuz'da gerçekleştiğini bildirerek, görüşmeye dair detayları açıkladı.
Biden'ın, Gani'nin ülkedeki durumu kontrol alına alma planı konusunda bilgi vermesi halinde hava desteği sağlamayı sürdüreceği taahhüdü verdiği bilgisi paylaşılan haberde, "Biden, son görüşmesinde Gani'ye Taliban'a karşı mücadelede işlerin iyi gitmediğine inandığını söyledi" denildi.
Öte yandan haberde, Biden'ın, Gani'ye olayların gidişatını değiştirmesi için baskı yapmaya çalıştığı ifade edildi.
Haberde, Biden'ın görüşme sırasında Gani'ye, "Hiç şüphesiz en iyi orduya sahipsin" dediği ve "70-80 bine karşı 300 bin iyi donanımlı askerleri var ve açıkçası iyi de savaşabiliyorlar" ifadelerini kullandığı belirtildi.
Beyaz Saray'dan konuya ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.
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