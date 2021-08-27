https://tr.sputniknews.com/20210827/biden-bagram-hava-ussunden-cekilmeyi-kimin-tavsiye-ettigini-acikladi-1048388861.html

Biden, Bagram Hava Üssü'nden çekilmeyi kimin tavsiye ettiğini açıkladı

Biden, Bagram Hava Üssü'nden çekilmeyi kimin tavsiye ettiğini açıkladı

ABD Başkanı Joe Biden, Afganistan'daki Bagram Hava Üssü'nden çıkılması kararını Kabil'e odaklanmayı öneren ABD'li askerlerin tavsiyesi üzerine aldığını... 27.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-27T16:46+0300

2021-08-27T16:46+0300

2021-08-27T16:46+0300

taliban kontrolünde afganistan

abd

afganistan

joe biden

üs

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Başkan Biden, ABD'de yoğun şekilde eleştirilen Bagram Hava Üssü'nden çıkılmasıyla ilgili karar hakkında açıklama yaptı.Biden, "Askerler, Bagram'ın çok fazla önem taşımadığını ve Kabil'e odaklanmanın daha akıllıca olacağını rapor ettiler. Onların tavsiyelerini izledim" dedi.Afganistan'dan çekilme konusunda Biden'a ağır eleştiriler yönlendiren Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham 'alçakça' diye nitelediği terör saldırısının ardından, ABD'nin Afganistan'daki Bagram Hava Üssü'nü yeniden açması gerektiğini belirtmişti.Güney Carolina Senatörü, "Günlerdir Bagram Hava Üssü'nün yeniden açılması gerektiğini savundum. Çünkü tek tahliye yolu olarak Kabil Havalimanı'nı savunmak çok zor. Bu fiyaskodaki en büyük hata Bagram'dan vazgeçmek" diye konuşmuştu.

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