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Birleşmiş Milletler: Dünya genelinde afetler nedeniyle yerinden edilenlerin sayısı artıyor
Birleşmiş Milletler: Dünya genelinde afetler nedeniyle yerinden edilenlerin sayısı artıyor
Birleşmiş Milletler (BM), geçen yıl dünya genelinde afetler nedeniyle yerinden edilenlerin sayısının 31 milyonu geçtiğini, bu rakamın çatışmalar nedeniyle... 01.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-01T20:41+0300
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yaşam
birleşmiş milletler (bm)
doğal afet
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BM Afet Riski Azaltma (UNDRR) Genel Sekreteri Mami Mizutori ve Dünya Meteoroloji Örgütünün (WMO) Genel Sekreteri Prof. Petteri Taalas, BM Cenevre Ofisi'nde ortak basın toplantısı düzenledi.WMO'nun 1970-2019 arasındaki aşırı hava koşulları kaynaklı afetlerle ilgili yeni raporuna ilişkin açıklamalar yapan Taalas, "İklim değişikliğinin bir sonucu olarak dünyanın birçok yerinde hava, iklim ve su aşırılıklarının sayısı artıyor ve bunlar daha sık ve şiddetli hale gelecek" uyarısında bulundu.Taalas, son aylarda özellikle Avrupa ve Kuzey Amerika'da gözlemlenen sıcak hava dalgalarının, "kuraklık ve orman yangını" gibi sonuçlar doğurduğuna dikkati çekti.'Afetlerin yıkıcı sonuçları savaşları geçti'UNDRR Genel Sekreteri Mami Mizutori ise afetler sonucu yerinden edilenlerin sayısının hızla arttığını vurguladı.Mizutori, "Afetler nedeniyle geçen yıl 31 milyon kişi yerinden edildi. Şimdi, afet nedeniyle yerinden edilenlerin sayısı, çatışmalar nedeniyle yerinden edilenlerin sayısından neredeyse daha fazla oluyor." ifadesini kullandı.Çatışmalar nedeniyle yılda ortalama 26 milyon kişinin yerinden edildiğini aktaran Mizutori, afetlerin ayrıca dünyada açlık çekenlerin sayısını da artırdığına işaret etti."Şimdi, Kovid-19 ve aşırı hava olayları bize aynı anda saldırıyor." diyen Mizutori, dünyanın pek çok konuda savaş halinde olduğunu ve afet riskinin azaltılması için ülkelerin her zamankinden daha fazla yatırım yapması gerektiğini vurguladı.50 yılda 11 binden fazla felaket yaşandıÖte yandan, WMO'nun 50 yılı kapsayan yeni raporu, 1970'ten bu yana hava koşulları kaynaklı afetlerin sayısının 5 kat arttığını ortaya koydu.Bilim insanları, fırtına, sel ve kuraklık gibi doğa olaylarındaki artışın arkasında iklim değişikliği, sert hava koşulları gibi faktörler olduğuna işaret ederken, erken uyarı sistemlerinde yapılan iyileştirmelerin ölü sayılarındaki düşüşe yardımcı olduğu belirtildi.WMO'nun araştırmasına göre, 1970 ile 2019 arasında 11 binden fazla felaket yaşandı.
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birleşmiş milletler (bm), doğal afet

Birleşmiş Milletler: Dünya genelinde afetler nedeniyle yerinden edilenlerin sayısı artıyor

20:41 01.09.2021
© AFP 2021 / -Kastamonu -sel
Kastamonu -sel - Sputnik Türkiye, 1920, 01.09.2021
© AFP 2021 / -
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Birleşmiş Milletler (BM), geçen yıl dünya genelinde afetler nedeniyle yerinden edilenlerin sayısının 31 milyonu geçtiğini, bu rakamın çatışmalar nedeniyle yerinden edilenlerin sayısından fazla olduğunu bildirdi.
BM Afet Riski Azaltma (UNDRR) Genel Sekreteri Mami Mizutori ve Dünya Meteoroloji Örgütünün (WMO) Genel Sekreteri Prof. Petteri Taalas, BM Cenevre Ofisi'nde ortak basın toplantısı düzenledi.
WMO'nun 1970-2019 arasındaki aşırı hava koşulları kaynaklı afetlerle ilgili yeni raporuna ilişkin açıklamalar yapan Taalas, "İklim değişikliğinin bir sonucu olarak dünyanın birçok yerinde hava, iklim ve su aşırılıklarının sayısı artıyor ve bunlar daha sık ve şiddetli hale gelecek" uyarısında bulundu.
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Taalas, son aylarda özellikle Avrupa ve Kuzey Amerika'da gözlemlenen sıcak hava dalgalarının, "kuraklık ve orman yangını" gibi sonuçlar doğurduğuna dikkati çekti.

'Afetlerin yıkıcı sonuçları savaşları geçti'

UNDRR Genel Sekreteri Mami Mizutori ise afetler sonucu yerinden edilenlerin sayısının hızla arttığını vurguladı.
Mizutori, "Afetler nedeniyle geçen yıl 31 milyon kişi yerinden edildi. Şimdi, afet nedeniyle yerinden edilenlerin sayısı, çatışmalar nedeniyle yerinden edilenlerin sayısından neredeyse daha fazla oluyor." ifadesini kullandı.
Çatışmalar nedeniyle yılda ortalama 26 milyon kişinin yerinden edildiğini aktaran Mizutori, afetlerin ayrıca dünyada açlık çekenlerin sayısını da artırdığına işaret etti.
"Şimdi, Kovid-19 ve aşırı hava olayları bize aynı anda saldırıyor." diyen Mizutori, dünyanın pek çok konuda savaş halinde olduğunu ve afet riskinin azaltılması için ülkelerin her zamankinden daha fazla yatırım yapması gerektiğini vurguladı.

50 yılda 11 binden fazla felaket yaşandı

Öte yandan, WMO'nun 50 yılı kapsayan yeni raporu, 1970'ten bu yana hava koşulları kaynaklı afetlerin sayısının 5 kat arttığını ortaya koydu.
Bilim insanları, fırtına, sel ve kuraklık gibi doğa olaylarındaki artışın arkasında iklim değişikliği, sert hava koşulları gibi faktörler olduğuna işaret ederken, erken uyarı sistemlerinde yapılan iyileştirmelerin ölü sayılarındaki düşüşe yardımcı olduğu belirtildi.
WMO'nun araştırmasına göre, 1970 ile 2019 arasında 11 binden fazla felaket yaşandı.
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