https://tr.sputniknews.com/20210901/deutsche-bank-tlnin-bugunku-seviyelerde-kalmasi-cok-zor-1048526462.html

Deutsche Bank: TL'nin bugünkü seviyelerde kalması çok zor

Deutsche Bank: TL'nin bugünkü seviyelerde kalması çok zor

Alman bankası Deutsche Bank, doların TL karşısında yükseleceği tahminine dayalı yatırım pozisyonunu kapattığını açıkladı. 01.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-01T21:43+0300

2021-09-01T21:43+0300

2021-09-01T21:43+0300

ekonomi

almanya

deutsche bank

türk lirası

dolar/tl

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Deutsche Bank, Ağustos başında yaptıkları analizde Türk Lirasını en fazla değer kaybetmeye aday para birimlerinden biri olarak değerlendirdiklerini, ancak öngörülerinin aksine değer kazanmaya devam ettiğini belirtti.T24'ün haberine göre, banka tarafından yayınlanan notta, “Bizi şaşırtan döviz akışlarından biri turizmdi. Temmuzda Türkiye’ye 4.4 milyon turist geldi ve 3.3 milyar dolar bıraktı. Turizm gelirlerinin Ağustos’ta aynı kalması ve Temmuz’daki kadar kısa vadeli yabancı sermaye (500 milyon dolar) girmesi durumunda Türkiye’nin ticaret ve cari açığı kapanır” ifadesine yer verildi.Orta vade için karamsarBununla birlikte Deutsche Bank, TL’nin orta vadeli görünümü için karamsar mesaj verdi. “TL”nin son yükselişini takdir etmekle birlikte kalıcı şekilde değer kazanması için gerekli koşulların varolduğuna inanmıyoruz” diyen Deutsche Bank uzmanları, ihracat-ithalat dengesinin negatifte bulunduğuna ve altın ithalatının yeniden artma ihtimali bulunduğuna dikkat çekti.Ağustos ayında enflasyonun yüzde 18.7’ye çıkacağı yönünde ortak bir beklenti bulunduğunu kaydeden Deutsche Bank, daha önce politika fazinin enflasyon üzerinde olacağı sözü veren Merkez Bankası’nın yeni bir artırım yapamayacağı, bunun yerine makro ihtiyati tedbirlere başvurabileceği, fakat bunun sonuç vermeyeceğini savundu.

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almanya, deutsche bank, türk lirası, dolar/tl