https://tr.sputniknews.com/20210901/dugun-konvoyunda-trafigi-tehlikeye-sokan-4-minibuscuye-para-cezasi-1048522089.html

Düğün konvoyunda trafiği tehlikeye sokan 4 minibüsçüye para cezası

Düğün konvoyunda trafiği tehlikeye sokan 4 minibüsçüye para cezası

Bakırköy Yeşilköy'de, düğün konvoyunda 4 minibüs sürücüsü zikzak çizerek ilerleyip trafiği tehlikeye soktu. Korna çalarak yan yan ilerleyip aynı zamanda... 01.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-01T19:12+0300

2021-09-01T19:12+0300

2021-09-01T19:12+0300

türkiye

konvoy

ceza

şoför

para cezası

düğün konvoyu

minibüs

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Pazar günü Yeşilköy Sahil Yolu'nda meydana gelen olayda, yoldaki bir sürücünün cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde, düğün konvoyundaki 4 minibüs sürücüsünün araçlarıyla zikzaklar çizerek ilerlediği görüldü. Hem trafiği tehlikeye soktukları, hem de trafik akışını yavaşlattıkları kameraya yansıyan 4 sürücü İ.C., M.K., M.D. ve M.C. Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.'Diğer araçların ilerleyişine engel olacak şekilde araç kullanmak', 'Gereksiz Korna Çalmak', 'Saygısızca Araç Kullanmak', 'Tehlikeli Şerit Değiştirmek', 'Yakın Takip' suçlarından 2 bin 814 lira para cezası uygulanan 4 minibüs sürücüsü serbest bırakıldı.

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konvoy, ceza, şoför, para cezası, düğün konvoyu, minibüs