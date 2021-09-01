https://tr.sputniknews.com/20210901/erdogan-devletin-dini-adalettir-1048520892.html

Erdoğan: Yeni anayasa hazırlığımızı önümüzdeki yılın ilk aylarında milletimizin takdirine sunacağız

Erdoğan: Yeni anayasa hazırlığımızı önümüzdeki yılın ilk aylarında milletimizin takdirine sunacağız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, adaletin devletin varlığının sebebi olduğunu belirterek, "Devletin dini adalettir" dedi. Erdoğan yeni anayasa... 01.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-01T18:36+0300

2021-09-01T18:36+0300

2021-09-01T19:13+0300

türkiye

recep tayyip erdoğan

yargıtay

yeni anayasa

anayasa

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Yargıtay Yeni Hizmet Binası ve 2021-2022 Adli Yıl Açılış Töreni’nde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ankara'ya şanına ve tarihine yakışır bir adliye binası kazandırmakta kararlıyız. Proje çalışmaları bitmek üzere, inşallah yıl bitmeden temeli atılacak" dedi.15 Temmuz darbe girişiminin, Türk demokrasi tarihinde yargı kültürü bakımından bir dönüm noktası niteliğinde olduğunu belirten Erdoğan, "Asıl görevlerini bir kenara bırakıp vesayet güçlerine, cuntacılara selam duranların elinde yargının nasıl bir zulüm makinesine dönüşebileceğini gördük. 15 Temmuz, demokrasi tarihimizde pek çok açıdan olduğu gibi yargı kültürü bakımından da bir dönüm noktası niteliğindedir. Geçmişte yaşananlardan çıkarılması gereken en önemli ders yargı bağımsızlığı ve tarafsızlığının, hukuka bağlı kalmanın hayati öneme sahip olduğu gerçeğidir. Önce darbeciler, sonra vesayetçiler, nihayet FETÖ'nün milletimizin adalet duygusuna vurduğu darbelerin izlerini silene dek çalışmalarımızı sürdüreceğiz." diye konuştu."Yargı kararlarına getirilecek ilmi, hukuki, makul, mantıklı, yapıcı eleştiriler, yargıya engel değil tam tersine yargının gelişmesine destek olur." ifadelerini kullanan Erdoğan, "Yeni adli yılda hem adalet teşkilatımızı hem milletimizi rahatlatacak yargı reformu çalışmalarımızı hızlandıracağız. Reform stratejimizin temelinde özgür birey, güçlü toplum, daha demokratik bir Türkiye idealimiz bulunmaktadır. Hak, hukuk ve insan hakları gibi kavramları bugüne kadar hiçbir gündelik ajandaya ya da ucuz politikaya teslim etmedik, etmeyeceğiz. Yeni bir yargı paketi için hemen kolları sıvadık. Arkadaşlarımız en kısa zamanda bu yeni paketi Meclisin gündemine getirecekler." açıklamasında bulundu.Muhalefetin anayasa çalışmalarına değinen Erdoğan, "Bu taslakları müzakere etme ve ortak bir metin imkanı ortaya çıkarsa, Türkiye için büyük bir kazanç olacaktır. Her ne şekilde olursa olsun önümüzdeki yılın ilk aylarında kendi hazırlığımızı milletimizin takdirine sunmakta kararlıyız." dedi.

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recep tayyip erdoğan, yargıtay, yeni anayasa, anayasa