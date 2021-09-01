Erdoğan: Tarihi şahsiyetlerimiz arasında ayrım yapmadık, yapmıyoruz

Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Subay ve Astsubay Öğrencileri Mezuniyet Töreni'nde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türk ekonomisi ikinci çeyrekte reel olarak yüzde 21.7 büyüyerek, dünyada en hızlı büyüyen ikinci ekonomi oldu" ifadesini kullandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Tarihi şahsiyetlerimiz arasında ayrım yapmadığımız gibi, zaferlerimiz arasında da ayrım yapmadık, yapmıyoruz" dedi.
Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Subay ve Astsubay Öğrencileri Mezuniyet Töreni'nde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türk ekonomisi ikinci çeyrekte reel olarak yüzde 21.7 büyüyerek, dünyada en hızlı büyüyen ikinci ekonomi oldu" ifadesini kullandı.