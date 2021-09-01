https://tr.sputniknews.com/20210901/erdogan-tarihi-sahsiyetlerimiz-arasinda-ayrim-ayrim-yapmadik-yapmiyoruz-1048526050.html

Erdoğan: Tarihi şahsiyetlerimiz arasında ayrım yapmadık, yapmıyoruz

Erdoğan: Tarihi şahsiyetlerimiz arasında ayrım yapmadık, yapmıyoruz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Tarihi şahsiyetlerimiz arasında ayrım yapmadığımız gibi, zaferlerimiz arasında da ayrım yapmadık, yapmıyoruz" dedi. 01.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-01T21:18+0300

2021-09-01T21:18+0300

2021-09-01T21:28+0300

politika

recep tayyip erdoğan

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Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Subay ve Astsubay Öğrencileri Mezuniyet Töreni'nde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türk ekonomisi ikinci çeyrekte reel olarak yüzde 21.7 büyüyerek, dünyada en hızlı büyüyen ikinci ekonomi oldu" ifadesini kullandı.

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recep tayyip erdoğan