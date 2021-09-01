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Fransa Başbakanı: Ülke normal hayata dönüş için doğru yolda
Fransa Başbakanı: Ülke normal hayata dönüş için doğru yolda
Fransa Başbakanı Jean Castex, Kovid-19 salgınında normal hayata dönüş konusunda doğru yolda olduklarını belirtti. Castex, doğru ilerlemenin yolunun ise... 01.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-01T05:34+0300
2021-09-01T05:34+0300
koronavirüs
fransa
kovid-19
koronavirüs aşısı
jean castex
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Fransa Başbakanı Jean Castex, Strazburg kentinin yakınlarındaki Illkirch-Graffenstaden kasabasında aşı merkezine gerçekleştirdiği ziyarette yaptığı açıklamada, Kovid-19 salgınını tamamen kontrol altına almak için yapılması gereken çalışmalar olduğunu söyledi.Normal hayata dönmek istediklerini ve bunun uzak olmadığını belirten Castex, "Ülke normal hayata dönüş için doğru yolda" ifadelerini kullandı.'Doğru ilerlemenin yolu aşı'Castex, doğru ilerlemenin yolunun ise Kovid-19 aşısı olduğunu kaydetti.Dördüncü dalganın bu aşamada kontrol altına alındığını aktaran Castex, hala aşı olmayanlar bulunduğunu ve onların tehlikede olduğunu dile getirdi.Fransız basınındaki haberlerde, polisin 9 Ağustos'ta yürürlüğe giren sağlık ruhsatı uygulamasında 179 bin kontrolün yapıldığı ve bin 331 kişiye para cezası verildiği belirtildi.Sağlık Bakanlığının paylaştığı verilere göre, 27 Aralık 2020'den bu yana ilk doz Kovid-19 aşısı yapılanların sayısı 48 milyon 503 bin 887'e ulaştı, 43 milyon 907 bin 123 kişiye de ikinci doz aşı uygulandı. Buna göre ülke nüfusunun yüzde 65.1'i aşılarını tamamlamış oldu.Fransa'da Anayasa Konseyinin 5 Ağustos'ta onayladığı, 9 Ağustos'ta yürürlüğe giren uygulama kapsamındaki sağlık ruhsatı uygulaması, bölgeler arası yolculuklar, hastane, bakımevleri, alışveriş merkezleri hariç 50 kişiden fazla kapasiteli kapalı mekanlar, restoran, kafeterya, sinema salonları, müzeler ve eğlence parklarına giriş için Kovid-19 aşılarını tamamladığını belgelemeyi, son 72 saatte yapılmış negatif PCR testi sonucunu göstermeyi ya da son 6 ayda hastalığa yakalanıp iyileştiğini kanıtlamayı gerektiriyor.Uygulama kapsamında ayrıca bakımevleri ve hastane çalışanları ile itfaiyecilere Kovid-19 aşı zorunluğu getirildi. Fransa genelinde uygulama, son 7 haftadır cumartesi günleri yüz binlerce kişinin katıldığı gösterilerde protesto edildi.
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fransa, kovid-19, koronavirüs aşısı, jean castex

Fransa Başbakanı: Ülke normal hayata dönüş için doğru yolda

05:34 01.09.2021
© REUTERS / Gonzalo FuentesFransa - Paris - koronavirüs - Kovid-19
Fransa - Paris - koronavirüs - Kovid-19 - Sputnik Türkiye, 1920, 01.09.2021
© REUTERS / Gonzalo Fuentes
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Fransa Başbakanı Jean Castex, Kovid-19 salgınında normal hayata dönüş konusunda doğru yolda olduklarını belirtti. Castex, doğru ilerlemenin yolunun ise Kovid-19 aşısı olduğunu vurguladı.
Fransa Başbakanı Jean Castex, Strazburg kentinin yakınlarındaki Illkirch-Graffenstaden kasabasında aşı merkezine gerçekleştirdiği ziyarette yaptığı açıklamada, Kovid-19 salgınını tamamen kontrol altına almak için yapılması gereken çalışmalar olduğunu söyledi.
Normal hayata dönmek istediklerini ve bunun uzak olmadığını belirten Castex, "Ülke normal hayata dönüş için doğru yolda" ifadelerini kullandı.

'Doğru ilerlemenin yolu aşı'

Castex, doğru ilerlemenin yolunun ise Kovid-19 aşısı olduğunu kaydetti.
Dördüncü dalganın bu aşamada kontrol altına alındığını aktaran Castex, hala aşı olmayanlar bulunduğunu ve onların tehlikede olduğunu dile getirdi.
Fransız basınındaki haberlerde, polisin 9 Ağustos'ta yürürlüğe giren sağlık ruhsatı uygulamasında 179 bin kontrolün yapıldığı ve bin 331 kişiye para cezası verildiği belirtildi.
Sağlık Bakanlığının paylaştığı verilere göre, 27 Aralık 2020'den bu yana ilk doz Kovid-19 aşısı yapılanların sayısı 48 milyon 503 bin 887'e ulaştı, 43 milyon 907 bin 123 kişiye de ikinci doz aşı uygulandı. Buna göre ülke nüfusunun yüzde 65.1'i aşılarını tamamlamış oldu.
Fransa'da Anayasa Konseyinin 5 Ağustos'ta onayladığı, 9 Ağustos'ta yürürlüğe giren uygulama kapsamındaki sağlık ruhsatı uygulaması, bölgeler arası yolculuklar, hastane, bakımevleri, alışveriş merkezleri hariç 50 kişiden fazla kapasiteli kapalı mekanlar, restoran, kafeterya, sinema salonları, müzeler ve eğlence parklarına giriş için Kovid-19 aşılarını tamamladığını belgelemeyi, son 72 saatte yapılmış negatif PCR testi sonucunu göstermeyi ya da son 6 ayda hastalığa yakalanıp iyileştiğini kanıtlamayı gerektiriyor.
Uygulama kapsamında ayrıca bakımevleri ve hastane çalışanları ile itfaiyecilere Kovid-19 aşı zorunluğu getirildi. Fransa genelinde uygulama, son 7 haftadır cumartesi günleri yüz binlerce kişinin katıldığı gösterilerde protesto edildi.
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