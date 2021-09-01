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HDP'li Sürücü, Said Nursi'nin kaldığı odanın müzeye çevirilmesini istedi
HDP'li Sürücü, Said Nursi'nin kaldığı odanın müzeye çevirilmesini istedi
HDP Şanlıurfa Milletvekili Ayşe Sürücü, Said Nursi’nin Şanlıurfa’da kaldığı odanın müzeye çevrilmesi ve naaşının nerede olduğunun araştırılması için Meclis’e... 01.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-01T11:47+0300
2021-09-01T11:47+0300
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Sürücü, önergede şu ifadelere yer verdi:“Said-i Kurdi, Said-i Nursi ve Beduezzeman adıyla bilinen İslam alimi 23 Mart 1960 yılında Şanlıurfa’da vefat etmiştir. Vasiyetinde ise Şanlıurfa’da gömülmek istediğini belirtmiştir.Fakat Said-i Nursi’nin vefatından 111 gün sonra devlet eliyle naaşı Dergah Camii’nin kıble tarafında bulunan kabri kırılarak çıkarılmış ve şuan nerede olduğu bilinmemektedir. Said-i Nursi’nin vefat ettiği Şanlıurfa merkezde bulunan İpek Palas Otel’deki odası da şuan otelin mescidi olarak kullanılmaktadır. Farklı dinleri kendi medeniyetinde yaşatmış olan Şanlıurfa’da Said-i Nursi’nin mezar yerinin araştırılması ve vefat ettiği odanın müzeye çevrilmesi, toplumsal açıdan vicdanları rahatlatacaktır. Bu konuda 21. yy’a yakışacak düzeyde, gerekli araştırmalar yapılıp, adımladın atılması elzemdir.”Vekil Sürücü, önergede Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın yanıtlaması talebi ile şu sorulara yer verdi:1.Said-i Kurdi’nin mezar yeri hakkında elinizde bir bilgi mevcut mudur? Bilgi mevcut değilse bir araştırmada bulunacak mısınız?2.Said-i Kurdi’nin vefat ettiği otel odasını müzeye çevirecek misiniz?3.Bu konuda kamuoyuna bir açıklamada bulunacak mısınız?
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hdp, saidi nursi

HDP'li Sürücü, Said Nursi'nin kaldığı odanın müzeye çevirilmesini istedi

11:47 01.09.2021
© Fotoğraf : TwitterHDP Şanlıurfa İl Eş Başkanı Ayşe Sürücü
HDP Şanlıurfa İl Eş Başkanı Ayşe Sürücü - Sputnik Türkiye, 1920, 01.09.2021
© Fotoğraf : Twitter
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HDP Şanlıurfa Milletvekili Ayşe Sürücü, Said Nursi’nin Şanlıurfa’da kaldığı odanın müzeye çevrilmesi ve naaşının nerede olduğunun araştırılması için Meclis’e soru önergesi verdi.
Sürücü, önergede şu ifadelere yer verdi:
“Said-i Kurdi, Said-i Nursi ve Beduezzeman adıyla bilinen İslam alimi 23 Mart 1960 yılında Şanlıurfa’da vefat etmiştir. Vasiyetinde ise Şanlıurfa’da gömülmek istediğini belirtmiştir.
Fakat Said-i Nursi’nin vefatından 111 gün sonra devlet eliyle naaşı Dergah Camii’nin kıble tarafında bulunan kabri kırılarak çıkarılmış ve şuan nerede olduğu bilinmemektedir. Said-i Nursi’nin vefat ettiği Şanlıurfa merkezde bulunan İpek Palas Otel’deki odası da şuan otelin mescidi olarak kullanılmaktadır. Farklı dinleri kendi medeniyetinde yaşatmış olan Şanlıurfa’da Said-i Nursi’nin mezar yerinin araştırılması ve vefat ettiği odanın müzeye çevrilmesi, toplumsal açıdan vicdanları rahatlatacaktır. Bu konuda 21. yy’a yakışacak düzeyde, gerekli araştırmalar yapılıp, adımladın atılması elzemdir.”
Vekil Sürücü, önergede Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın yanıtlaması talebi ile şu sorulara yer verdi:
1.Said-i Kurdi’nin mezar yeri hakkında elinizde bir bilgi mevcut mudur? Bilgi mevcut değilse bir araştırmada bulunacak mısınız?
2.Said-i Kurdi’nin vefat ettiği otel odasını müzeye çevirecek misiniz?
3.Bu konuda kamuoyuna bir açıklamada bulunacak mısınız?
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