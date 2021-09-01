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Mor çilekten yılda 150-200 bin TL kazanç: 'Evin balkonunda bile yetişir'
Mor çilekten yılda 150-200 bin TL kazanç: 'Evin balkonunda bile yetişir'
Aksaray'da devlet desteğinden faydalanarak mor çilek ve tıbbi aromatik bitkiler üreten Havva İnanç, çevre il ve ilçelere satış yapıyor. 01.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-01T15:31+0300
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yaşam
çilek
aksaray
tarla
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Aksaray'da yaşayan bir çocuk annesi 43 yaşındaki Havva İnanç, 5 yıl önce Tarım ve Orman Bakanlığı’nca hayata geçirilen ‘Genç Çiftçi Projesi’ne başvurusunun kabul edilmesiyle 12 dekarlık bir alana tohumunu Çin'den getirttiği mor çilek ve tıbbi aromatik bitkiler ekti.İnanç, daha sonra çeşitli kurslara katılarak eğitimler aldı.İnanç, 2010'da Çin'de yaşayan bir Türkmenistan vatandaşıyla tesadüfen tanıştığını, çilek tohumunu onun aracılığıyla Aksaray'a getirttiğini anlattı.‘Meksika kökenli bir bitki’İlk sene üründe istedikleri verimi alamayınca hayal kırıklığı yaşadığını ancak yılmadığını ve çileği ekmeye devam ettiğini ifade eden İnanç, şunları kaydetti:'Toprak ne ekersen sana fazlasıyla veriyor'İnanç, bu yaz döneminde mor çileğin hem ürününü sattığını hem de tohum ve fide satışına başladığını, taleplere yetişemediğini ifade etti.Aile ekonomisine katkı sağlamak isteyen kadınlara mor çilek üretimini tavsiye eden İnanç, "Mor çilek evin balkonunda bile yetişir. Suyu ve güneşi çok seven bir bitki. İllaki bahçe veya tarla olacak diye bir kaide yok. Saksının içerisinde bir yılda tükenebilecek ürünü yetiştirebilirsiniz. Bir veya iki fideyle başlanıp ondan sonra çoğaltabilirsiniz. İsterse bir kadın her şeyi yapabilir. İnternet çağında her şey gayet açık ve arandığında bulunabiliyor. Toprak ne ekersen sana fazlasıyla veriyor" diye konuştu.
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çilek, aksaray, tarla

Mor çilekten yılda 150-200 bin TL kazanç: 'Evin balkonunda bile yetişir'

15:31 01.09.2021 (güncellendi: 15:40 01.09.2021)
© AAMor çilek, Aksaray
Mor çilek, Aksaray - Sputnik Türkiye, 1920, 01.09.2021
© AA
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Aksaray'da devlet desteğinden faydalanarak mor çilek ve tıbbi aromatik bitkiler üreten Havva İnanç, çevre il ve ilçelere satış yapıyor.
Aksaray'da yaşayan bir çocuk annesi 43 yaşındaki Havva İnanç, 5 yıl önce Tarım ve Orman Bakanlığı’nca hayata geçirilen ‘Genç Çiftçi Projesi’ne başvurusunun kabul edilmesiyle 12 dekarlık bir alana tohumunu Çin'den getirttiği mor çilek ve tıbbi aromatik bitkiler ekti.
İnanç, daha sonra çeşitli kurslara katılarak eğitimler aldı.
© AAİnanç, tarlasında mor çilek, safran, şeker otu, melisa, pepino, çarkıfelek, peygamber süpürgesi, kırlangıç otu ve aronya gibi bitkileri üretiyor.
İnanç, tarlasında mor çilek, safran, şeker otu, melisa, pepino, çarkıfelek, peygamber süpürgesi, kırlangıç otu ve aronya gibi bitkileri üretiyor. - Sputnik Türkiye, 1920, 01.09.2021
İnanç, tarlasında mor çilek, safran, şeker otu, melisa, pepino, çarkıfelek, peygamber süpürgesi, kırlangıç otu ve aronya gibi bitkileri üretiyor.
© AA
İnanç, 2010'da Çin'de yaşayan bir Türkmenistan vatandaşıyla tesadüfen tanıştığını, çilek tohumunu onun aracılığıyla Aksaray'a getirttiğini anlattı.

‘Meksika kökenli bir bitki’

İlk sene üründe istedikleri verimi alamayınca hayal kırıklığı yaşadığını ancak yılmadığını ve çileği ekmeye devam ettiğini ifade eden İnanç, şunları kaydetti:
"Geçen yılların ardından şu anda yüzlerce fide sahibi oldum. Şimdi akıllı tohum üretmeye başladım. Mor çilek Meksika kökenli bir bitki. Diğer çileklerden farkı aromasıdır. Bilinen çilek görünümünde değil. 12 dekar arazimin yüzde 60'ında mor çilek yetiştiriyorum. Yılda 5 ile 8 ton arasında ürün üretiyorum. Ortalama masrafları çıktıktan sonra yılda 150-200 bin arasında kar kalıyor."

'Toprak ne ekersen sana fazlasıyla veriyor'

İnanç, bu yaz döneminde mor çileğin hem ürününü sattığını hem de tohum ve fide satışına başladığını, taleplere yetişemediğini ifade etti.
Aile ekonomisine katkı sağlamak isteyen kadınlara mor çilek üretimini tavsiye eden İnanç, "Mor çilek evin balkonunda bile yetişir. Suyu ve güneşi çok seven bir bitki. İllaki bahçe veya tarla olacak diye bir kaide yok. Saksının içerisinde bir yılda tükenebilecek ürünü yetiştirebilirsiniz. Bir veya iki fideyle başlanıp ondan sonra çoğaltabilirsiniz. İsterse bir kadın her şeyi yapabilir. İnternet çağında her şey gayet açık ve arandığında bulunabiliyor. Toprak ne ekersen sana fazlasıyla veriyor" diye konuştu.
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