https://tr.sputniknews.com/20210901/mor-cilekten-yilda-150-200-bin-tl-kazanc-evin-balkonunda-bile-yetisir-1048512834.html

Mor çilekten yılda 150-200 bin TL kazanç: 'Evin balkonunda bile yetişir'

Mor çilekten yılda 150-200 bin TL kazanç: 'Evin balkonunda bile yetişir'

Aksaray'da devlet desteğinden faydalanarak mor çilek ve tıbbi aromatik bitkiler üreten Havva İnanç, çevre il ve ilçelere satış yapıyor. 01.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-01T15:31+0300

2021-09-01T15:31+0300

2021-09-01T15:40+0300

yaşam

çilek

aksaray

tarla

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Aksaray'da yaşayan bir çocuk annesi 43 yaşındaki Havva İnanç, 5 yıl önce Tarım ve Orman Bakanlığı’nca hayata geçirilen ‘Genç Çiftçi Projesi’ne başvurusunun kabul edilmesiyle 12 dekarlık bir alana tohumunu Çin'den getirttiği mor çilek ve tıbbi aromatik bitkiler ekti.İnanç, daha sonra çeşitli kurslara katılarak eğitimler aldı.İnanç, 2010'da Çin'de yaşayan bir Türkmenistan vatandaşıyla tesadüfen tanıştığını, çilek tohumunu onun aracılığıyla Aksaray'a getirttiğini anlattı.‘Meksika kökenli bir bitki’İlk sene üründe istedikleri verimi alamayınca hayal kırıklığı yaşadığını ancak yılmadığını ve çileği ekmeye devam ettiğini ifade eden İnanç, şunları kaydetti:'Toprak ne ekersen sana fazlasıyla veriyor'İnanç, bu yaz döneminde mor çileğin hem ürününü sattığını hem de tohum ve fide satışına başladığını, taleplere yetişemediğini ifade etti.Aile ekonomisine katkı sağlamak isteyen kadınlara mor çilek üretimini tavsiye eden İnanç, "Mor çilek evin balkonunda bile yetişir. Suyu ve güneşi çok seven bir bitki. İllaki bahçe veya tarla olacak diye bir kaide yok. Saksının içerisinde bir yılda tükenebilecek ürünü yetiştirebilirsiniz. Bir veya iki fideyle başlanıp ondan sonra çoğaltabilirsiniz. İsterse bir kadın her şeyi yapabilir. İnternet çağında her şey gayet açık ve arandığında bulunabiliyor. Toprak ne ekersen sana fazlasıyla veriyor" diye konuştu.

aksaray

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çilek, aksaray, tarla