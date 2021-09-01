https://tr.sputniknews.com/20210901/moskova-belediye-baskani-sobyanin-insansiz-ulasim-araclarinin-testleri-suruyor-1048522273.html

Moskova Belediye Başkanı Sobyanin: İnsansız ulaşım araçlarının testleri sürüyor

Moskova Belediye Başkanı Sobyanin: İnsansız ulaşım araçlarının testleri sürüyor

Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin, Moskova’da insansız kontrol sistemlerinin başkentteki her türlü toplu taşıma aracı üzerinde test edildiğini söyledi. 01.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-01T19:18+0300

2021-09-01T19:18+0300

2021-09-01T19:18+0300

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Moskova’da düzenlenen ‘Yeni Bilgi’ eğitim forumunda konuşan Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin, insansız kontrol teknolojisinin başkentteki her türlü toplu taşıma aracı üzerinde test edildiğini belirtti.Sobyanin, “İnsansız araçlar, en güncel konulardan. Sistem bugün otobüs, metro, tramvay ve banliyö trenleri gibi her türlü toplu taşıma aracında test ediliyor” dedi.İnsansız araçların trafik güvenliğini artıracağını belirten Sobyanin, “Geleceğin araçları bunlar, ancak yollardaki trafik yoğunluğunu tamamen iyileştireceklerini söyleyemem. Sitemi test çalışmalarımız sürüyor ve planladığımız şekilde şehirde uygulayacağımızı düşünüyorum” diye konuştu.Daha önce, Moskova Ulaştırma Departmanı, insansız taksi, otobüs ve raylı araçların 2040 yılına kadar Moskova’da hizmet vermeye başlayacağını duyurmuştu.

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rusya, metro, taksi, ulaşım, toplu ulaşım