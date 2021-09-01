https://tr.sputniknews.com/20210901/opera-sanatcisi-guvenc-dagustune-saldirdigi-iddia-edilen-2-supheli-yakalandi-1048505771.html

Opera sanatçısı Dağüstün'e saldırdığı iddia edilen 2 şüpheli yakalandı

Opera sanatçısı Dağüstün'e saldırdığı iddia edilen 2 şüpheli yakalandı

Kadıköy'de 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenlenen konserde sahne alan opera sanatçısı Güvenç Dağüstün'e saldırdığı iddia edilen 2 şüpheli... 01.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-01T12:37+0300

2021-09-01T12:37+0300

2021-09-01T12:38+0300

türkiye

istanbul

saldırı

kadıköy

polis

gözaltı

emniyet

güvenç dağüstün

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Kadıköy'de 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında Özgürlük Parkı Amfi Sahnesi'ndeki konserde sahne alan opera sanatçısı Güvenç Dağüstün'ün parkta yürüdüğü sırada bazı kişiler tarafından yumruklu saldırıya uğraması üzerine Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.Polis ekipleri olaya karıştığı değerlendirilen 2 şüpheliyi gözaltına aldı.Yakalanan 2 şüphelinin emniyetteki işlemleri ve diğer şüphelileri yakalamaya yönelik çalışmalar devam ediyor.

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istanbul, saldırı, kadıköy, polis, gözaltı, emniyet, güvenç dağüstün