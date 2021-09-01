https://tr.sputniknews.com/20210901/papa-merkelden-alinti-diyerek-putinin-batinin-demokrasi-dayatmasina-dair-ikazini-tekrarladi-1048506102.html

Papa, 'Merkel'den alıntı' diyerek Putin'in 'Batı'nın demokrasi dayatmasına' dair ikazını tekrarladı

Papa, 'Merkel'den alıntı' diyerek Putin'in 'Batı'nın demokrasi dayatmasına' dair ikazını tekrarladı

Radyo mülakatında Afganistan'la ilgili soru yöneltilen Papa Francis, "Büyük siyasi lider Şansölye Merkel'den alıntılıyorum" diyerek Rusya Devlet Başkanı... 01.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-01T12:44+0300

2021-09-01T12:44+0300

2021-09-01T12:44+0300

taliban kontrolünde afganistan

vladimir putin

angela merkel

afganistan

taliban

papa francis

batı

demokrasi

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Katolik aleminin ruhani lideri Papa Francis, bir İspanya radyosuna verdiği mülakatta, ABD ile müttefiklerinin 20 yıllık savaştan sonra çekilmesiyle Taliban'ın hakimiyetine giren Afganistan'da şekillenen yeni siyasi harita hakkında ne düşündüğü sorusuyla karşılaştı. Batı'nın Afganistan'a müdahalesine 'dışardan demokrasi dayatma' eleştirisini getiren Papa Francis, bunu 'dünyanın en büyük siyasi kişiliklerinden biri' diye nitelediği Almanya Başbakanı Angela Merkel'in söylediğini aktardı. Ama aslında o yönde görüş bildiren, Merkel'i kabulü sırasında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'di.İlk Arjantinli-Cizvit Papa, Cadena COPE'un Afganistan sorusu karşısında 'dünyanın en büyük siyasi kişiliklerinden Almanya Başbakanı Merkel'in sözlerini alıntılayacağını' belirterek şunları söyledi:"Tarihi, etnik, dini meseleleri hesaba katmayarak ve diğer halkların geleneklerini tamamen görmezden gelerek kendi değerlerini başkalarına dayatma ve diğer ülkelerde dış modellere dayalı demokrasi inşa etme girişimleriyle ilgili sorumsuz politikaları durdurmak gerekmektedir."Gelgelelim bu minvaldeki sözler, ay sonundaki seçimlerle Alman siyasetinden çekilecek olan Merkel'in Moskova'ya veda ziyareti sırasında Rusya Devlet Başkanı Putin tarafından sarf edilmişti. 20 Ağustos'taki görüşmede Batı'nın Afganistan politikalarını eleştiren Putin, 'Taliban'ın son sürat Afganistan'ı ele geçirmesinin, Batı'nın kendi demokrasi vizyonunu dayatma girişimlerinin boşuna olduğunu gösterdiğini' dile getirmişti. Merkel ise Almanya'ya yardım etmiş Afganların ülkeden çıkışına izin verilmesine yönelik baskı oluşturmak için Moskova'yı Taliban'la temaslarını kullanmaya çağırmıştı. Francis, Batılı müttefiklerin Afganistan'dan çekilmesi sürecinde 'tüm olasılıkların hesaba katılmadığını' da söyleyerek şöyle devam etti:“(Çekilme sırasında olan bitenlerle) ilgili revizyon olup olmayacağını bilmiyorum, ama (Afganistan'ın) yeni yetkilileri çok aldatıcı. Ya öyle ya da çok fazla marifetliler. Aksi takdirde, ben anlamıyorum."Sonradan da hatasını fark etmediİspanya'nın Katolik piskoposlar konferansına ait radyo kanalı, geçen hafta gerçekleştirdiği ve bugün yayımladığı mülakatın içeriğinin 84 yaşındaki Papa tarafından incelenip onaylandığını aktardı.

https://tr.sputniknews.com/20210820/yaklasik-3-saat-suren-putin-merkel-gorusmesi-sona-erdi-1048196836.html

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vladimir putin, angela merkel, afganistan, taliban, papa francis, batı, demokrasi