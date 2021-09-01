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Türkiye
- Sputnik Türkiye
Taliban kontrolünde Afganistan
Afganistan'da Taliban ülke yönetimini ele geçirirken ABD, 20 yıl önce işgal ederek istikrarsızlığını derinleştirdiği ülkeden kaçtı. Başkent Kabil dahil pek çok yeri çatışmasız kontrolüne geçiren Taliban sebebiyle, yüzbinlerce kişi ülkesini terk etmeye çalışıyor.
https://tr.sputniknews.com/20210901/papa-merkelden-alinti-diyerek-putinin-batinin-demokrasi-dayatmasina-dair-ikazini-tekrarladi-1048506102.html
Papa, 'Merkel'den alıntı' diyerek Putin'in 'Batı'nın demokrasi dayatmasına' dair ikazını tekrarladı
Papa, 'Merkel'den alıntı' diyerek Putin'in 'Batı'nın demokrasi dayatmasına' dair ikazını tekrarladı
Radyo mülakatında Afganistan'la ilgili soru yöneltilen Papa Francis, "Büyük siyasi lider Şansölye Merkel'den alıntılıyorum" diyerek Rusya Devlet Başkanı... 01.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-01T12:44+0300
2021-09-01T12:44+0300
taliban kontrolünde afganistan
vladimir putin
angela merkel
afganistan
taliban
papa francis
batı
demokrasi
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Katolik aleminin ruhani lideri Papa Francis, bir İspanya radyosuna verdiği mülakatta, ABD ile müttefiklerinin 20 yıllık savaştan sonra çekilmesiyle Taliban'ın hakimiyetine giren Afganistan'da şekillenen yeni siyasi harita hakkında ne düşündüğü sorusuyla karşılaştı. Batı'nın Afganistan'a müdahalesine 'dışardan demokrasi dayatma' eleştirisini getiren Papa Francis, bunu 'dünyanın en büyük siyasi kişiliklerinden biri' diye nitelediği Almanya Başbakanı Angela Merkel'in söylediğini aktardı. Ama aslında o yönde görüş bildiren, Merkel'i kabulü sırasında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'di.İlk Arjantinli-Cizvit Papa, Cadena COPE'un Afganistan sorusu karşısında 'dünyanın en büyük siyasi kişiliklerinden Almanya Başbakanı Merkel'in sözlerini alıntılayacağını' belirterek şunları söyledi:"Tarihi, etnik, dini meseleleri hesaba katmayarak ve diğer halkların geleneklerini tamamen görmezden gelerek kendi değerlerini başkalarına dayatma ve diğer ülkelerde dış modellere dayalı demokrasi inşa etme girişimleriyle ilgili sorumsuz politikaları durdurmak gerekmektedir."Gelgelelim bu minvaldeki sözler, ay sonundaki seçimlerle Alman siyasetinden çekilecek olan Merkel'in Moskova'ya veda ziyareti sırasında Rusya Devlet Başkanı Putin tarafından sarf edilmişti. 20 Ağustos'taki görüşmede Batı'nın Afganistan politikalarını eleştiren Putin, 'Taliban'ın son sürat Afganistan'ı ele geçirmesinin, Batı'nın kendi demokrasi vizyonunu dayatma girişimlerinin boşuna olduğunu gösterdiğini' dile getirmişti. Merkel ise Almanya'ya yardım etmiş Afganların ülkeden çıkışına izin verilmesine yönelik baskı oluşturmak için Moskova'yı Taliban'la temaslarını kullanmaya çağırmıştı. Francis, Batılı müttefiklerin Afganistan'dan çekilmesi sürecinde 'tüm olasılıkların hesaba katılmadığını' da söyleyerek şöyle devam etti:“(Çekilme sırasında olan bitenlerle) ilgili revizyon olup olmayacağını bilmiyorum, ama (Afganistan'ın) yeni yetkilileri çok aldatıcı. Ya öyle ya da çok fazla marifetliler. Aksi takdirde, ben anlamıyorum."Sonradan da hatasını fark etmediİspanya'nın Katolik piskoposlar konferansına ait radyo kanalı, geçen hafta gerçekleştirdiği ve bugün yayımladığı mülakatın içeriğinin 84 yaşındaki Papa tarafından incelenip onaylandığını aktardı.
https://tr.sputniknews.com/20210820/yaklasik-3-saat-suren-putin-merkel-gorusmesi-sona-erdi-1048196836.html
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vladimir putin, angela merkel, afganistan, taliban, papa francis, batı, demokrasi

Papa, 'Merkel'den alıntı' diyerek Putin'in 'Batı'nın demokrasi dayatmasına' dair ikazını tekrarladı

12:44 01.09.2021
© AP Photo / Gregorio BorgiaAlmanya Başbakanı Angela Merkel- Papa Francis
Almanya Başbakanı Angela Merkel- Papa Francis - Sputnik Türkiye, 1920, 01.09.2021
© AP Photo / Gregorio Borgia
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Radyo mülakatında Afganistan'la ilgili soru yöneltilen Papa Francis, "Büyük siyasi lider Şansölye Merkel'den alıntılıyorum" diyerek Rusya Devlet Başkanı Putin'in 'Batı'nın kendi demokrasi vizyonunu dayatma girişimlerinin beyhudeliğine' dair eleştirisini dile getirdi.
Katolik aleminin ruhani lideri Papa Francis, bir İspanya radyosuna verdiği mülakatta, ABD ile müttefiklerinin 20 yıllık savaştan sonra çekilmesiyle Taliban'ın hakimiyetine giren Afganistan'da şekillenen yeni siyasi harita hakkında ne düşündüğü sorusuyla karşılaştı. Batı'nın Afganistan'a müdahalesine 'dışardan demokrasi dayatma' eleştirisini getiren Papa Francis, bunu 'dünyanın en büyük siyasi kişiliklerinden biri' diye nitelediği Almanya Başbakanı Angela Merkel'in söylediğini aktardı. Ama aslında o yönde görüş bildiren, Merkel'i kabulü sırasında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'di.
İlk Arjantinli-Cizvit Papa, Cadena COPE'un Afganistan sorusu karşısında 'dünyanın en büyük siyasi kişiliklerinden Almanya Başbakanı Merkel'in sözlerini alıntılayacağını' belirterek şunları söyledi:
"Tarihi, etnik, dini meseleleri hesaba katmayarak ve diğer halkların geleneklerini tamamen görmezden gelerek kendi değerlerini başkalarına dayatma ve diğer ülkelerde dış modellere dayalı demokrasi inşa etme girişimleriyle ilgili sorumsuz politikaları durdurmak gerekmektedir."
Gelgelelim bu minvaldeki sözler, ay sonundaki seçimlerle Alman siyasetinden çekilecek olan Merkel'in Moskova'ya veda ziyareti sırasında Rusya Devlet Başkanı Putin tarafından sarf edilmişti.
20 Ağustos'taki görüşmede Batı'nın Afganistan politikalarını eleştiren Putin, 'Taliban'ın son sürat Afganistan'ı ele geçirmesinin, Batı'nın kendi demokrasi vizyonunu dayatma girişimlerinin boşuna olduğunu gösterdiğini' dile getirmişti. Merkel ise Almanya'ya yardım etmiş Afganların ülkeden çıkışına izin verilmesine yönelik baskı oluşturmak için Moskova'yı Taliban'la temaslarını kullanmaya çağırmıştı.
Yaklaşık 3 saat süren Putin-Merkel görüşmesi sona erdi - Sputnik Türkiye, 1920, 20.08.2021
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Putin: Merkel ile görüşme yapıcı geçti
20 Ağustos, 17:33
Francis, Batılı müttefiklerin Afganistan'dan çekilmesi sürecinde 'tüm olasılıkların hesaba katılmadığını' da söyleyerek şöyle devam etti:
“(Çekilme sırasında olan bitenlerle) ilgili revizyon olup olmayacağını bilmiyorum, ama (Afganistan'ın) yeni yetkilileri çok aldatıcı. Ya öyle ya da çok fazla marifetliler. Aksi takdirde, ben anlamıyorum."

Sonradan da hatasını fark etmedi

İspanya'nın Katolik piskoposlar konferansına ait radyo kanalı, geçen hafta gerçekleştirdiği ve bugün yayımladığı mülakatın içeriğinin 84 yaşındaki Papa tarafından incelenip onaylandığını aktardı.
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