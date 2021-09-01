https://tr.sputniknews.com/20210901/rus-milli-takimi-2020-tokyo-paralimpik-oyunlarinda-madalya-siralamasinda-ikinci-siraya-yukseldi-1048529169.html
Rus milli takımı, 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda madalya sıralamasında ikinci sıraya yükseldi
Rus milli takımı, 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda madalya sıralamasında ikinci sıraya yükseldi
Rus Paralimpik takımı, 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda genel madalya sıralamasındaki konumunu yükselterek ikinci sıraya yerleşti. 01.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-01T23:00+0300
2021-09-01T23:00+0300
2021-09-01T23:01+0300
yaşam
rusya
altın madalya
sıralama
madalya
gümüş madalya
2020 tokyo olimpiyatları
bronz madalya
2020 tokyo paralimpik oyunları
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Rus Paralimpik takımı, 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda genel madalya sıralamasındaki konumunu yükselterek ikinci sıraya yerleşti.Rus milli sporcunun Japonya’nın başkentinde ortaya koyduğu başarının ardından Rus paralimpik takımı, 31. Altın madalyanın sahibi oldu.Böylelikle Rus milliler, 30 altın madalyası bulunan İngiltere’yi geride bırakarak ikinci sıraya yükseldi.Çin milli takımı ise açık arayla (66 altın madalya) lider konumunu koruyor.
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MIA „Rosiya Segodnya“
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feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
rusya, altın madalya, sıralama, madalya, gümüş madalya, 2020 tokyo olimpiyatları, bronz madalya, 2020 tokyo paralimpik oyunları
Rus milli takımı, 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda madalya sıralamasında ikinci sıraya yükseldi
23:00 01.09.2021 (güncellendi: 23:01 01.09.2021)
Rus Paralimpik takımı, 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda genel madalya sıralamasındaki konumunu yükselterek ikinci sıraya yerleşti.
Rus Paralimpik takımı, 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda genel madalya sıralamasındaki konumunu yükselterek ikinci sıraya yerleşti.
Rus milli sporcunun Japonya’nın başkentinde ortaya koyduğu başarının ardından Rus paralimpik takımı, 31. Altın madalyanın sahibi oldu.
Böylelikle Rus milliler, 30 altın madalyası bulunan İngiltere’yi geride bırakarak ikinci sıraya yükseldi.
Çin milli takımı ise açık arayla (66 altın madalya) lider konumunu koruyor.