https://tr.sputniknews.com/20210901/sinir-tanimayan-gazeteciler-kabildeki-700-kadin-gazetecinin-100den-azi-calismaya-devam-edebiliyor-1048525580.html

Sınır Tanımayan Gazeteciler: Kabil'deki 700 kadın gazetecinin 100'den azı çalışmaya devam edebiliyor

Sınır Tanımayan Gazeteciler: Kabil'deki 700 kadın gazetecinin 100'den azı çalışmaya devam edebiliyor

Sınır Tanımayan Gazeteciler (RSF), Taliban’ın kontrolü ele geçirdiği Afganistan’da kadın gazetecilerin işlerini yapamadığını, ülkedeki 700 gazetecinin 100’den... 01.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-01T20:55+0300

2021-09-01T20:55+0300

2021-09-01T20:55+0300

taliban kontrolünde afganistan

afganistan

taliban

sınır tanımayan gazeteciler örgütü (rsf)

kadın hakları

gazeteciler

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RSF, Kabil’de Taliban çalışabileceklerini söylediği halde kadın gazetecilerin yaşam endişesi nedeniyle evlerinden çıkamadığını aktardı.RSF, “Taliban, medyada kadın seslerini susturarak ülkedeki tüm kadınları susturma sürecini gerçekleştiriyor” dedi.Kabil’de bulunan 109 medya kurumunun 2020’de toplam 4 bin 940 personelden 1080’i kadındı. 700’ü gazeteciydi.RSF, en büyük sekiz özel medya şirketinde çalışan 510 kadından yalnızca 76 kişinin çalışmaya devam ettiğini aktardı.RSF’den yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

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afganistan, taliban, sınır tanımayan gazeteciler örgütü (rsf), kadın hakları, gazeteciler