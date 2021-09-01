https://tr.sputniknews.com/20210901/supheli-kadinin-cantasinda-3-tabanca-1-kore-madalyasi-95-tarihi-eser-ele-gecirildi-1048530609.html

Şüpheli kadının çantasında 3 tabanca, 1 Kore madalyası, 95 tarihi eser ele geçirildi

Şüpheli kadının çantasında 3 tabanca, 1 Kore madalyası, 95 tarihi eser ele geçirildi

İzmir’in Buca ilçesinde durdurulan bir taksideki şüphelinin çantasında 3 tabanca, 1 Kore madalyası ve tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen 95 obje ele... 01.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-01T23:42+0300

2021-09-01T23:42+0300

2021-09-01T23:42+0300

yaşam

türkiye

tarihi eser kaçakçılığı

tarihi eser

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Edinilen bilgiye göre, Buca İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri uygulama yaptıkları esnada Doğuş ve Erdem caddelerinin kesiştiği noktada bir taksiyi durdurdu. Ekipler tarafından araç sürücüsü ve müşteri Lavin Hayal A'nın (32) Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulaması yapılmak istenirken, Lavin Hayal A'nın çantasında silah olduğu görüldü. Bunun üzerine şüpheli ekipler tarafından gözaltına alındı. Şüphelinin çantasında 1 Kore madalyası, biri kurusıkı olmak üzere 3 tabanca, 4 mermi, çalıntı olduğu değerlendirilen 19 kol saati, 10 kolye ucu ve tarihi eser olduğu değerlendirilen 51 bronz görünümlü sikke, 6 gümüş görünümlü sikke, 3 altın görünümlü sikke, 1 mühür, 2 insan tasvirli yüzük taşı, 1 taşlı yüzük, farklı ebatlarda ve şekillerde 17 obje, 3 metal minyatür kadeh, 3 metal insan tasvirli minyatür heykel, 5 yıpranmış ve bazı sayfaları eksik kitap, 2 el yazması eski kitap, 1 insan figürlü yarım heykel olmak üzere 95 obje ele geçirildi. Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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türkiye, tarihi eser kaçakçılığı, tarihi eser