https://tr.sputniknews.com/20210901/tepki-ceken-goruntu-cocugun-beline-ip-baglayip-gezdirdi-1048517945.html

Tepki çeken görüntü: Çocuğun beline ip bağlayıp gezdirdi

Tepki çeken görüntü: Çocuğun beline ip bağlayıp gezdirdi

İstanbul'da bir kadın çocuğu belinden iple bağlayıp gezdirdi. Görüntüler sosyal medyada tepkiye neden olurken, videoyu çeken Talha Çetin, "Herhalde kaçmasın... 01.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-01T17:16+0300

2021-09-01T17:16+0300

2021-09-01T17:30+0300

türkiye

istanbul

çocuk

kadın

ip

tepki

küçükçekmece

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İstanbul'un Küçükçekmece ilçesinde sabah saatlerinde bir kadın, çocuğu belinden iple bağlayıp gezdirdi.Talha Çetin isimli bir kişi bu anları telefonunun kamerasıyla kayda aldı. Çetin'in sosyal medyada paylaştığı görüntüler tepki çekti.'İnsanlar ipi boğazına bağladığını sandı'Görüntüyü çeken ve paylaşan Çetin, "Sabah bir kadın gördüm. Herhalde kaçmasın diye böyle bir şey yaptı. Anneannesi galiba. Ben de videoya çektim. İnsanlar boğazından bağlanmış diye yanlış anladı. Sormadım neden böyle yaptığını. Videoyu ben çektim, sosyal medyaya attım. Ortalık karıştı. Yanlış anlaşılmalar olmuş" dedi.

türkiye

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istanbul, çocuk, kadın, ip, tepki, küçükçekmece