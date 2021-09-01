Tepki çeken görüntü: Çocuğun beline ip bağlayıp gezdirdi

İstanbul'un Küçükçekmece ilçesinde sabah saatlerinde bir kadın, çocuğu belinden iple bağlayıp gezdirdi.Talha Çetin isimli bir kişi bu anları telefonunun kamerasıyla kayda aldı. Çetin'in sosyal medyada paylaştığı görüntüler tepki çekti.'İnsanlar ipi boğazına bağladığını sandı'Görüntüyü çeken ve paylaşan Çetin, "Sabah bir kadın gördüm. Herhalde kaçmasın diye böyle bir şey yaptı. Anneannesi galiba. Ben de videoya çektim. İnsanlar boğazından bağlanmış diye yanlış anladı. Sormadım neden böyle yaptığını. Videoyu ben çektim, sosyal medyaya attım. Ortalık karıştı. Yanlış anlaşılmalar olmuş" dedi.
İstanbul'da bir kadın çocuğu belinden iple bağlayıp gezdirdi. Görüntüler sosyal medyada tepkiye neden olurken, videoyu çeken Talha Çetin, "Herhalde kaçmasın diye böyle bir şey yaptı. Anneannesi galiba" dedi.
İstanbul'un Küçükçekmece ilçesinde sabah saatlerinde bir kadın, çocuğu belinden iple bağlayıp gezdirdi.
TalhaÇetin isimli bir kişi bu anları telefonunun kamerasıyla kayda aldı. Çetin'in sosyal medyada paylaştığı görüntüler tepki çekti.
'İnsanlar ipi boğazına bağladığını sandı'
Görüntüyü çeken ve paylaşan Çetin, "Sabah bir kadın gördüm. Herhalde kaçmasın diye böyle bir şey yaptı. Anneannesi galiba. Ben de videoya çektim. İnsanlar boğazından bağlanmış diye yanlış anladı. Sormadım neden böyle yaptığını. Videoyu ben çektim, sosyal medyaya attım. Ortalık karıştı. Yanlış anlaşılmalar olmuş" dedi.