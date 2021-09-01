https://tr.sputniknews.com/20210901/yirtici-kuslarin-soyu-tukeniyor-yuzde-30u-tehdit-altinda--1048496712.html

Yırtıcı kuşların soyu tükeniyor: Yüzde 30’u tehdit altında

Yırtıcı kuşların soyu tükeniyor: Yüzde 30’u tehdit altında

Aralarında kel kartal, kapüşonlu akbaba gibi birçok kuşun bulunduğu onlarca türün yüzde 30'unun tehlike altında olduğu bildirildi. Araştırmacılar, bu kuşların... 01.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-01T02:37+0300

2021-09-01T02:37+0300

2021-09-01T02:37+0300

yaşam

akbaba

kartal

baykuş

atmaca

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Uluslararası Doğayı Koruma Birliği ve BirdLife International'dan elde edilen yeni bir çalışmada, dünya çapında 557 yırtıcı kuş türünün yüzde 30'unun savunmasız veya nesli tükenmekte olduğunu ortaya koydu.Bununla birlikte araştırmacılar, Filipin kartalı, kapüşonlu akbaba ve Annobon scops baykuşu da dahil olmak üzere on sekiz türün kritik tehlike altında olduğunu belirtti.Meksika Ulusal Özerk Üniversitesi'nden bir kuş bilimcisi olan Gerardo Ceballos "Belirli bölgelerdeki belirli kuş türlerinin soyu tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu gösteriyor. Bu durum onların bulundukları ekosistemlerde en iyi yırtıcı hayvanlar olarak kritik rol oynayamayacakları anlamına geliyor" dedi.NTV'nin aktardığı habere göre Ceballos, altın kartalın Meksika'nın ulusal kuşu olduğunu, ancak Meksika'da az sayıda kaldığını belirtti. 2016'da yapılan nüfus sayımına göre ülkede sadece 100 çift hayvan kaldı.Çalışmada ayrıca şahin, kartal ve akbaba da dahil olmak üzere tehdit altındaki yırtıcı kuşların nüfusunun yüzde 54 azaldığı belirtildi. Aynı zamanda baykuşlar gibi gece yırtıcılarının da nüfusunda yüzde 47 azalma olduğu görüldü.Nedeni iklim değişikliğiABD'de yer alan Smithsonian Göçmen Kuş Merkezi'nden bilim insanı olan Evan Buechley, küresel olarak bu kuşlara yönelik en büyük tehditlerin habitat kaybı, iklim değişikliği ve toksik maddeler olduğunu söyledi.Öte yandan, Doğu Asya'da, birçok yırtıcı tür uzun mesafeli göçmenlerden oluşuyor. Kuzey Çin, Moğolistan veya Rusya'da üreyen bu hayvanlar yazları Güneydoğu Asya veya Hindistan'da geçirmek için Çin'in Doğu kıyılarına göç ediyorlar.

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akbaba, kartal, baykuş, atmaca