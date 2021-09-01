Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
İstanbul - Sputnik Türkiye
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://tr.sputniknews.com/20210901/yirtici-kuslarin-soyu-tukeniyor-yuzde-30u-tehdit-altinda--1048496712.html
Yırtıcı kuşların soyu tükeniyor: Yüzde 30’u tehdit altında
Yırtıcı kuşların soyu tükeniyor: Yüzde 30’u tehdit altında
Aralarında kel kartal, kapüşonlu akbaba gibi birçok kuşun bulunduğu onlarca türün yüzde 30'unun tehlike altında olduğu bildirildi. Araştırmacılar, bu kuşların... 01.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-01T02:37+0300
2021-09-01T02:37+0300
yaşam
akbaba
kartal
baykuş
atmaca
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/08/0f/1042661462_0:63:1201:738_1920x0_80_0_0_1ec0f279b566dad15c3b07cd3cd65007.jpg
Uluslararası Doğayı Koruma Birliği ve BirdLife International'dan elde edilen yeni bir çalışmada, dünya çapında 557 yırtıcı kuş türünün yüzde 30'unun savunmasız veya nesli tükenmekte olduğunu ortaya koydu.Bununla birlikte araştırmacılar, Filipin kartalı, kapüşonlu akbaba ve Annobon scops baykuşu da dahil olmak üzere on sekiz türün kritik tehlike altında olduğunu belirtti.Meksika Ulusal Özerk Üniversitesi'nden bir kuş bilimcisi olan Gerardo Ceballos "Belirli bölgelerdeki belirli kuş türlerinin soyu tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu gösteriyor. Bu durum onların bulundukları ekosistemlerde en iyi yırtıcı hayvanlar olarak kritik rol oynayamayacakları anlamına geliyor" dedi.NTV'nin aktardığı habere göre Ceballos, altın kartalın Meksika'nın ulusal kuşu olduğunu, ancak Meksika'da az sayıda kaldığını belirtti. 2016'da yapılan nüfus sayımına göre ülkede sadece 100 çift hayvan kaldı.Çalışmada ayrıca şahin, kartal ve akbaba da dahil olmak üzere tehdit altındaki yırtıcı kuşların nüfusunun yüzde 54 azaldığı belirtildi. Aynı zamanda baykuşlar gibi gece yırtıcılarının da nüfusunda yüzde 47 azalma olduğu görüldü.Nedeni iklim değişikliğiABD'de yer alan Smithsonian Göçmen Kuş Merkezi'nden bilim insanı olan Evan Buechley, küresel olarak bu kuşlara yönelik en büyük tehditlerin habitat kaybı, iklim değişikliği ve toksik maddeler olduğunu söyledi.Öte yandan, Doğu Asya'da, birçok yırtıcı tür uzun mesafeli göçmenlerden oluşuyor. Kuzey Çin, Moğolistan veya Rusya'da üreyen bu hayvanlar yazları Güneydoğu Asya veya Hindistan'da geçirmek için Çin'in Doğu kıyılarına göç ediyorlar.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/08/0f/1042661462_66:0:1133:800_1920x0_80_0_0_262ccdf37c387288a46125b998035141.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
akbaba, kartal, baykuş, atmaca

Yırtıcı kuşların soyu tükeniyor: Yüzde 30’u tehdit altında

02:37 01.09.2021
© Flickr / Dave Irvingkartal
kartal - Sputnik Türkiye, 1920, 01.09.2021
© Flickr / Dave Irving
Abone ol
Aralarında kel kartal, kapüşonlu akbaba gibi birçok kuşun bulunduğu onlarca türün yüzde 30'unun tehlike altında olduğu bildirildi. Araştırmacılar, bu kuşların soyunun tükenmesinin çevre için yıkıcı etkileri olacağı konusunda uyardı.
Uluslararası Doğayı Koruma Birliği ve BirdLife International'dan elde edilen yeni bir çalışmada, dünya çapında 557 yırtıcı kuş türünün yüzde 30'unun savunmasız veya nesli tükenmekte olduğunu ortaya koydu.
Bununla birlikte araştırmacılar, Filipin kartalı, kapüşonlu akbaba ve Annobon scops baykuşu da dahil olmak üzere on sekiz türün kritik tehlike altında olduğunu belirtti.
Meksika Ulusal Özerk Üniversitesi'nden bir kuş bilimcisi olan Gerardo Ceballos "Belirli bölgelerdeki belirli kuş türlerinin soyu tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu gösteriyor. Bu durum onların bulundukları ekosistemlerde en iyi yırtıcı hayvanlar olarak kritik rol oynayamayacakları anlamına geliyor" dedi.
NTV'nin aktardığı habere göre Ceballos, altın kartalın Meksika'nın ulusal kuşu olduğunu, ancak Meksika'da az sayıda kaldığını belirtti. 2016'da yapılan nüfus sayımına göre ülkede sadece 100 çift hayvan kaldı.
Çalışmada ayrıca şahin, kartal ve akbaba da dahil olmak üzere tehdit altındaki yırtıcı kuşların nüfusunun yüzde 54 azaldığı belirtildi. Aynı zamanda baykuşlar gibi gece yırtıcılarının da nüfusunda yüzde 47 azalma olduğu görüldü.

Nedeni iklim değişikliği

ABD'de yer alan Smithsonian Göçmen Kuş Merkezi'nden bilim insanı olan Evan Buechley, küresel olarak bu kuşlara yönelik en büyük tehditlerin habitat kaybı, iklim değişikliği ve toksik maddeler olduğunu söyledi.
Öte yandan, Doğu Asya'da, birçok yırtıcı tür uzun mesafeli göçmenlerden oluşuyor. Kuzey Çin, Moğolistan veya Rusya'da üreyen bu hayvanlar yazları Güneydoğu Asya veya Hindistan'da geçirmek için Çin'in Doğu kıyılarına göç ediyorlar.
000010
Yorum yaz
COVID-19
Haberler
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
Analiz
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
АҧсныАҧсышәалаAbhazcaԱրմենիաՀայերենErmeniceAzərbaycanАzərbaycancaAzericeХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüce
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Çince (sadeleştirilmiş)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Çince (geleneksel)
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
03:0028 Şubat davası kapsamında tutuklu bulunan emekli Orgeneral Çevik Bir hastaneye kaldırıldı
02:49Peru'da şoförün uyuması sonucu otobüs uçuruma yuvarlandı: 29 ölü, 24 yaralı
02:44Pentagon, Amerikan askerlerinin köpekleri Kabil Havaalanı'nda bıraktığı iddiasını yalanladı
02:37Yırtıcı kuşların soyu tükeniyor: Yüzde 30’u tehdit altında
02:32Başkasının HES koduyla otobüs bileti aldı, denetimde yakalandı
02:24Fenerbahçe, Tanzanyalı futbolcu Samatta'yı, Royal Antwerp'e kiraladı
02:18Kendi aracını kurşunlatıp koruma talep eden kişi gözaltına alındı
02:09Galatasaray, Kolombiyalı futbolcu Radamel Falcao ile yollarını ayırdı
01:58Moody's Türkiye'nin 2021 yılı büyüme tahminini yüzde 6'ya yükseltti
01:51Galatasaray, Halil Dervişoğlu'nun transferi için görüşmelere başladı
01:23BMGK, Somali'deki BM misyonunun görev süresini uzattı
01:17Venezüella'daki muhalefet partileri, kasımdaki bölgesel ve yerel seçimlere katılacaklarını duyurdu
01:14Aşı karşıtı genç müzisyen koronavirüsten hayatını kaybetti
01:14Virginia Valisi Northam, 70 yıl önce idam edilen 7 siyah erkeği affettiğini açıkladı
01:01CDC: Kovid-19 aşılarının ciddi hastalığa karşı etkinliği düşmedi
00:54Beşiktaş'ın kadrosuna kattığı Montero, İstanbul'a geldi
00:50Sosyal medyanın Rusya’da yaşayan dört ayaklı fenomenleri
00:31İngiltere, vatandaşlarının Afganistan'dan güvenli şekilde ayrılabilmelesi için Taliban'la görüştü
00:18Hamile kadını tabancayla vuran zanlı, evinde kanepenin altına kazdığı çukurda yakalandı
00:11Biden ile eski Afganistan Cumhurbaşkanı Gani arasındaki son telefon görüşmesinin detayları açıklandı