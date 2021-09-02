https://tr.sputniknews.com/20210902/4-merkez-bankasindan-dijital-para-denemesi-1048542886.html

4 merkez bankasından dijital para denemesi

4 merkez bankasından dijital para denemesi

Avustralya, Malezya, Singapur ve Güney Afrika merkez bankaları Uluslararası Ödemeler Bankası'nın projesi kapsamında merkezi dijital para kullanımını test... 02.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-02T12:32+0300

2021-09-02T12:32+0300

2021-09-02T12:31+0300

ekonomi

merkez bankası

kripto para

dijital para

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Uluslararası Ödemeler Bankası (BIS), Avustralya, Malezya, Singapur ve Güney Afrika merkez bankaları arasında merkezi dijital para (CBDC) kullanımını test edecek.Bloomberg HT'nin haberine göre, Dunbar Projesi olarak adlandırılan çalışmayla birlikte dijital fiyat para cinsinden uluslararası ödemeleri yapılması için ortak bir platform geliştirilmesi hedefleniyor. BIS’in açıklamasına göre sistem merkezi dijital para birimleri arasında doğrudan aktarım yapılmasına olanak sağlayarak maliyet ve harcanan süreyi düşürecek.BIS İnovasyon Merkezi Singapur Genel Müdürü Andrew McCormack, projeyle ilgili yaptığı açıklamada “Çoklu CBDC’ler üzerindeki çalışmalarız bir sonraki aşama için zemin oluşturuyor ve küresel ödeme bağlanılarını kuruyor“ dedi.Kripto para piyasaları deneme haberinin duyulmasının ardından perşembe günü yükselişe geçti. Ethereum 3.700 doların üzerine tırmanırken Bitcoin yeniden 50 bin dolar sınırına dayandı.

https://tr.sputniknews.com/20210524/fedden-dijital-para-aciklamasi-1044575586.html

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