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https://tr.sputniknews.com/20210902/4-merkez-bankasindan-dijital-para-denemesi-1048542886.html
4 merkez bankasından dijital para denemesi
4 merkez bankasından dijital para denemesi
Avustralya, Malezya, Singapur ve Güney Afrika merkez bankaları Uluslararası Ödemeler Bankası'nın projesi kapsamında merkezi dijital para kullanımını test... 02.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-02T12:32+0300
2021-09-02T12:31+0300
ekonomi
merkez bankası
kripto para
dijital para
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Uluslararası Ödemeler Bankası (BIS), Avustralya, Malezya, Singapur ve Güney Afrika merkez bankaları arasında merkezi dijital para (CBDC) kullanımını test edecek.Bloomberg HT'nin haberine göre, Dunbar Projesi olarak adlandırılan çalışmayla birlikte dijital fiyat para cinsinden uluslararası ödemeleri yapılması için ortak bir platform geliştirilmesi hedefleniyor. BIS’in açıklamasına göre sistem merkezi dijital para birimleri arasında doğrudan aktarım yapılmasına olanak sağlayarak maliyet ve harcanan süreyi düşürecek.BIS İnovasyon Merkezi Singapur Genel Müdürü Andrew McCormack, projeyle ilgili yaptığı açıklamada “Çoklu CBDC’ler üzerindeki çalışmalarız bir sonraki aşama için zemin oluşturuyor ve küresel ödeme bağlanılarını kuruyor“ dedi.Kripto para piyasaları deneme haberinin duyulmasının ardından perşembe günü yükselişe geçti. Ethereum 3.700 doların üzerine tırmanırken Bitcoin yeniden 50 bin dolar sınırına dayandı.
https://tr.sputniknews.com/20210524/fedden-dijital-para-aciklamasi-1044575586.html
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merkez bankası, kripto para, dijital para

4 merkez bankasından dijital para denemesi

12:32 02.09.2021
© REUTERS / Dado RuvicDijital para birimleri Ripple,Bitcoin, Etherum ve Litecoin
Dijital para birimleri Ripple,Bitcoin, Etherum ve Litecoin - Sputnik Türkiye, 1920, 02.09.2021
© REUTERS / Dado Ruvic
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Avustralya, Malezya, Singapur ve Güney Afrika merkez bankaları Uluslararası Ödemeler Bankası'nın projesi kapsamında merkezi dijital para kullanımını test edecek
Uluslararası Ödemeler Bankası (BIS), Avustralya, Malezya, Singapur ve Güney Afrika merkez bankaları arasında merkezi dijital para (CBDC) kullanımını test edecek.
Bloomberg HT'nin haberine göre, Dunbar Projesi olarak adlandırılan çalışmayla birlikte dijital fiyat para cinsinden uluslararası ödemeleri yapılması için ortak bir platform geliştirilmesi hedefleniyor. BIS’in açıklamasına göre sistem merkezi dijital para birimleri arasında doğrudan aktarım yapılmasına olanak sağlayarak maliyet ve harcanan süreyi düşürecek.
BIS İnovasyon Merkezi Singapur Genel Müdürü Andrew McCormack, projeyle ilgili yaptığı açıklamada “Çoklu CBDC’ler üzerindeki çalışmalarız bir sonraki aşama için zemin oluşturuyor ve küresel ödeme bağlanılarını kuruyor“ dedi.
Kripto para piyasaları deneme haberinin duyulmasının ardından perşembe günü yükselişe geçti. Ethereum 3.700 doların üzerine tırmanırken Bitcoin yeniden 50 bin dolar sınırına dayandı.
kripto para, Bitcoin, Ethereum - Sputnik Türkiye, 1920, 24.05.2021
EKONOMİ
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24 Mayıs, 18:08
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