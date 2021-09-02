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AYM, HDP'ye ek süre verdi
AYM, HDP'ye ek süre verdi
Anayasa Mahkemesi (AYM), HDP'nin ek süre talebini kabul etti. Savunma için partiye 30 gün ek süre verildi. 02.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-02T12:44+0300
2021-09-02T13:05+0300
hdp
aym
savunma
iddianame
ek süre
parti kapatma
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HDP'nin kapatılması istemiyle açılan davada yeni bir gelişme yaşandı. Anayasa Mahkemesi (AYM) Genel Kurulu'nun, iddianameyi oy birliğiyle kabul etmesi ve iddianame ile eklerinin davalı partiye tebliğinden itibaren ön savunma için 2 aylık süre başlamıştı.Partinin yasal süre içinde ön savunmasını vermesi gerekirken, HDP Hukuk Komisyonu bu süre dolmadan AYM'ye başvurarak, savunma için ek süre talebinde bulunmuştu.HDP yetkilileri sözlü savunma yapacakAYM, partinin bu talebini kabul etti. Verilen 30 gün ek süre tamamlandıktan sonra HDP, ön savunmasını yapacak.Ardından Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin, esas hakkındaki görüşünü sunacak. Bu görüş de HDP'ye gönderilecek. Daha sonra Anayasa Mahkemesi'nce belirlenecek tarihlerde, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Şahin sözlü açıklama, HDP yetkilileri de sözlü savunma yapacak.Bütün sürecin ardından davaya ilişkin bilgi, belgeleri toplayacak raportör, esas hakkındaki raporunu hazırlayacak. Bu işlemler sürerken Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı da HDP de ek delil veya yazılı ek savunma verebilecek.Raporun, Yüksek Mahkeme üyelerine dağıtılmasının ardından Başkan Zühtü Arslan, toplantı için gün belirleyecek, üyeler belirlenen günde bir araya gelerek kapatma istemini esastan görüşmeye başlayacak.Oy çokluğuyla karar verilebilecekHDP hakkındaki kapatma davasını 15 kişiden oluşan Anayasa Mahkemesi heyeti karara bağlayacak. Anayasa'nın 69. maddesinde sayılan hallerden ötürü partinin kapatılmasına veya dava konusu fiillerin ağırlığına göre devlet yardımından kısmen ya da tamamen yoksun bırakılmasına, toplantıya katılan üyelerin 3'te 2 oy çokluğuyla yani 15 üyenin 10'unun oyuyla karar verilebilecek.
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hdp, aym, iddianame, ek süre, parti kapatma

AYM, HDP'ye ek süre verdi

12:44 02.09.2021 (güncellendi: 13:05 02.09.2021)
© REUTERSHDP Genel Merkezi
HDP Genel Merkezi - Sputnik Türkiye, 1920, 02.09.2021
© REUTERS
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Anayasa Mahkemesi (AYM), HDP'nin ek süre talebini kabul etti. Savunma için partiye 30 gün ek süre verildi.
HDP'nin kapatılması istemiyle açılan davada yeni bir gelişme yaşandı. Anayasa Mahkemesi (AYM) Genel Kurulu'nun, iddianameyi oy birliğiyle kabul etmesi ve iddianame ile eklerinin davalı partiye tebliğinden itibaren ön savunma için 2 aylık süre başlamıştı.
Partinin yasal süre içinde ön savunmasını vermesi gerekirken, HDP Hukuk Komisyonu bu süre dolmadan AYM'ye başvurarak, savunma için ek süre talebinde bulunmuştu.

HDP yetkilileri sözlü savunma yapacak

AYM, partinin bu talebini kabul etti. Verilen 30 gün ek süre tamamlandıktan sonra HDP, ön savunmasını yapacak.
Ardından Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin, esas hakkındaki görüşünü sunacak. Bu görüş de HDP'ye gönderilecek. Daha sonra Anayasa Mahkemesi'nce belirlenecek tarihlerde, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Şahin sözlü açıklama, HDP yetkilileri de sözlü savunma yapacak.
Bütün sürecin ardından davaya ilişkin bilgi, belgeleri toplayacak raportör, esas hakkındaki raporunu hazırlayacak. Bu işlemler sürerken Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı da HDP de ek delil veya yazılı ek savunma verebilecek.
Raporun, Yüksek Mahkeme üyelerine dağıtılmasının ardından Başkan Zühtü Arslan, toplantı için gün belirleyecek, üyeler belirlenen günde bir araya gelerek kapatma istemini esastan görüşmeye başlayacak.

Oy çokluğuyla karar verilebilecek

HDP hakkındaki kapatma davasını 15 kişiden oluşan Anayasa Mahkemesi heyeti karara bağlayacak. Anayasa'nın 69. maddesinde sayılan hallerden ötürü partinin kapatılmasına veya dava konusu fiillerin ağırlığına göre devlet yardımından kısmen ya da tamamen yoksun bırakılmasına, toplantıya katılan üyelerin 3'te 2 oy çokluğuyla yani 15 üyenin 10'unun oyuyla karar verilebilecek.
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