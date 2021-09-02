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Banka önünde eylem: 'Paramı istiyorum'
Banka önünde eylem: 'Paramı istiyorum'
Muğla'nın Bodrum ilçesinde kredi kartının bir şahıs tarafından kopyalanarak 10 bin TL harcama yapıldığını söyleyen Halis Taşlı, banka önünde ve içinde eylem... 02.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-02T13:06+0300
2021-09-02T13:06+0300
türkiye
muğla
bodrum
banka
mağdur
karakol
dolandırıcılık
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Bodrum'da yaşamını sürdüren 53 yaşındaki Halis Taşlı, 3 ay önce kredi kartının kopyalandığını ve kredi kartından yaklaşık 10 bin liralık alışveriş yapıldığını ve bu süreçte bankadan telefonuna hiçbir bildirim gelmediğini savunarak Çarşı Mahallesi’ndeki banka önünde eylem yaptı.10 bin lira dolandırıldığını ve bankanın da zararını karşılamadığını savunan Halis Taşlı, banka önünde elindeki dövizle caddeden gelip geçenlere seslendi. Bahse konu bankanın, müşterilerinin parasını koruyamadığını dile getiren eylemci vatandaş, “Paramı istiyorum” diye bağırdı.Ardından bankanın giriş kapısında bekleyen Taşlı, eylemine burada devam etti. Caddeden geçen yerli ve yabancı turistler, eylemciyi meraklı gözlerle takip etti. Kimileri de bu anları cep telefonlar ile kayıt altına aldı. Eyleminin devamında bankanın kapısını kapatan Halis Taşlı, bir süre bankaya giriş çıkışa da izin vermedi.Polisin olay yerine gelmesi sonrası bankanın içine giren eylemci vatandaş, gişenin önüne oturdu. Polis ve banka yetkilileri, şahsı dakikalarca ikna etmeye çalıştı. 10 dakika boyunca banka içerisinde oturma eylemi gerçekleştiren Halis Taşlı, daha sonra polis aracına bindirilerek karakola götürüldü.
türkiye
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muğla, bodrum, banka, mağdur, karakol, dolandırıcılık

Banka önünde eylem: 'Paramı istiyorum'

13:06 02.09.2021
© İHABankanın önünde ilginç eylem: Paramı istiyorum
Bankanın önünde ilginç eylem: Paramı istiyorum - Sputnik Türkiye, 1920, 02.09.2021
© İHA
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Muğla'nın Bodrum ilçesinde kredi kartının bir şahıs tarafından kopyalanarak 10 bin TL harcama yapıldığını söyleyen Halis Taşlı, banka önünde ve içinde eylem yaptı. Taşlı, yaklaşık 40 dakika süren eyleminin ardından polis tarafından karakola götürüldü.
Bodrum'da yaşamını sürdüren 53 yaşındaki Halis Taşlı, 3 ay önce kredi kartının kopyalandığını ve kredi kartından yaklaşık 10 bin liralık alışveriş yapıldığını ve bu süreçte bankadan telefonuna hiçbir bildirim gelmediğini savunarak Çarşı Mahallesi’ndeki banka önünde eylem yaptı.
10 bin lira dolandırıldığını ve bankanın da zararını karşılamadığını savunan Halis Taşlı, banka önünde elindeki dövizle caddeden gelip geçenlere seslendi. Bahse konu bankanın, müşterilerinin parasını koruyamadığını dile getiren eylemci vatandaş, “Paramı istiyorum” diye bağırdı.
Ardından bankanın giriş kapısında bekleyen Taşlı, eylemine burada devam etti. Caddeden geçen yerli ve yabancı turistler, eylemciyi meraklı gözlerle takip etti. Kimileri de bu anları cep telefonlar ile kayıt altına aldı. Eyleminin devamında bankanın kapısını kapatan Halis Taşlı, bir süre bankaya giriş çıkışa da izin vermedi.
Polisin olay yerine gelmesi sonrası bankanın içine giren eylemci vatandaş, gişenin önüne oturdu. Polis ve banka yetkilileri, şahsı dakikalarca ikna etmeye çalıştı. 10 dakika boyunca banka içerisinde oturma eylemi gerçekleştiren Halis Taşlı, daha sonra polis aracına bindirilerek karakola götürüldü.
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