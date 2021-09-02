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Batı medyası mercek altına aldı: Kuzey Kore lideri Kim'i hiç bu kadar zayıf görmemiştiniz
Batı medyası mercek altına aldı: Kuzey Kore lideri Kim'i hiç bu kadar zayıf görmemiştiniz
Bir dönem 130 kilodan ağır olan Kim'in her geçen gün zayıflamasını mercek altına alan Batı medyasına göre sağlık sorunu yok, pandemi döneminde kıtlıkla... 02.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-02T16:36+0300
2021-09-02T16:56+0300
dünya
kuzey kore lideri kim jong un
kuzey kore
kim jong-un
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Dünyaya kapalı Kuzey Kore'nin sık sık sağlığıyla ilgili spekülasyonlar yapılan lideri Kim Jong-un'un kameralar karşısına çıktığı her sefer daha zayıflamış gözükmesi dikkat çekiyor. Bir dönem 130 kilodan ağır olan Kim'in (37) son görüntülerde süzüldükçe süzülmesi, bir zamanlar içine zor sığdığı kıyafetlerin artık üzerinden düşer gibi gözükmesi, kalın ensesinin incelmesi ve yakasıyla arasında büyük bir boşluk açılması dış basında mercek altına alındı.Kuzey Kore liderinin başkent Pyongyang'daki Gençlik Günü kutlamalarında öğrencileri selamladığı, erkek çocukları coşkuyla alkışlarken kız çocuklarının ağladığı görüntüleri inceleyen Batılı medya organlarından Daily Mail, 6 ay önce yağ kıvrımları arasında kaybolan yüz hatlarının belirginleştiği, beyaz gömlek-ceketinin boynu ile yakası arasında cömert bir boşluk oluştuğu ve bir zamanlar kumaşın karnını yapıştığı orta kısmın şimdi ferah feza salındığını sıraladı. Son aylarda en az 20 kilo verdiği sanılan Kim'in kilosuyla ilgili söylentilere hükümet tarafından 'gerici eylem' oluşturduğu gerekçesiyle yasak getirildiği iddiası bir süredir İngiliz medyasında yer buluyor. Koronavirüs pandemisinin ekonomik sorunlara tuz biber ektiği Kuzey Kore'de resmi yetkililerden devlet medyasına yapılan açıklamalarda, 'kıtlıkla boğuşan ülkesi için daha az yemek yiyen Kim'in gayet sağlıklı olduğu' dile getiriliyor.Ancak rivayet muhtelif. Kimine göre yeme-içmeye meraklı ve peynir düşkünü Kim, kilo problemini azaltmak için mide bandı taktırmış olabilir. Diğerlerine göre Kovid-19 pandemisi Kuzey Kore liderinin daha sağlıklı olmak için biraz kilo vermesi gereğini kaçınılmaz hale getirdi.Batı medyasındaki yasak iddialarına rağmen iki ay önce devlet televizyonunda yayımlanan röportajlarda bir vatandaşın 'liderin bir deri bir kemik halinin halkın kalbini kırdığına ve herkesi ağlattığına' dair sözleri sansürlenmemişti. Bazı gözlemciler Kuzey Kore'de açlık çanlarının çaldığına dair açıklamalar yaptığı dönemde zayıflamasının, 'Kim'in sempati toplamaya yönelik çabası' olduğu görüşünde.Fransız haber ajansı AFP'ye konuşan Güney Kore'deki Kuzey Kore Araştırmaları Üniversitesi profesörü Yang Moo-jin, 'Kim'in bu ay birçok halka açık etkinliğe katılmasından ötürü son zamanlarda verdiği kilo kaybının akut hastalık belirtisi olmasına ihtimal vermediğini' söyledi."Kimse neden kilo verdiğini gerçekten bilemez" diyen profesöre göre devlet televizyonu yayınlarıyla dünyaya 'Kuzey Kore halkının zayıfladığı için ağlayacak kadar liderini sevdiğinin gösterilmeye çalışıldığı' yorumunu yaptı.Seul merkezli Kore Risk Grubu CEO'su Chad O'Carroll, pandemi nedeniyle sınırların kapatılması ve ağırlaşan ekonomik zorluklara dikkat çekerek "Kim'in hızlı kilo kaybının motivasyonu ne olursa olsun, Kuzey Kore'yi vuran gıda kıtlığına kendisinin de katlandığını göstermenin propaganda değeri var gibi görünüyor" dedi.
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kuzey kore lideri kim jong un, kuzey kore, kim jong-un

Batı medyası mercek altına aldı: Kuzey Kore lideri Kim'i hiç bu kadar zayıf görmemiştiniz

16:36 02.09.2021 (güncellendi: 16:56 02.09.2021)
© REUTERS / KCNAKuzey Kore lideri Kim Jong-un, başkent Pyongyang'daki Gençlik Günü kutlamalarında öğrencileri selamlarken
Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, başkent Pyongyang'daki Gençlik Günü kutlamalarında öğrencileri selamlarken - Sputnik Türkiye, 1920, 02.09.2021
© REUTERS / KCNA
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Bir dönem 130 kilodan ağır olan Kim'in her geçen gün zayıflamasını mercek altına alan Batı medyasına göre sağlık sorunu yok, pandemi döneminde kıtlıkla boğuşulurken sempatik gözükme çabası var.
Dünyaya kapalı Kuzey Kore'nin sık sık sağlığıyla ilgili spekülasyonlar yapılan lideri Kim Jong-un'un kameralar karşısına çıktığı her sefer daha zayıflamış gözükmesi dikkat çekiyor. Bir dönem 130 kilodan ağır olan Kim'in (37) son görüntülerde süzüldükçe süzülmesi, bir zamanlar içine zor sığdığı kıyafetlerin artık üzerinden düşer gibi gözükmesi, kalın ensesinin incelmesi ve yakasıyla arasında büyük bir boşluk açılması dış basında mercek altına alındı.
Kuzey Kore liderinin başkent Pyongyang'daki Gençlik Günü kutlamalarında öğrencileri selamladığı, erkek çocukları coşkuyla alkışlarken kız çocuklarının ağladığı görüntüleri inceleyen Batılı medya organlarından Daily Mail, 6 ay önce yağ kıvrımları arasında kaybolan yüz hatlarının belirginleştiği, beyaz gömlek-ceketinin boynu ile yakası arasında cömert bir boşluk oluştuğu ve bir zamanlar kumaşın karnını yapıştığı orta kısmın şimdi ferah feza salındığını sıraladı.
Son aylarda en az 20 kilo verdiği sanılan Kim'in kilosuyla ilgili söylentilere hükümet tarafından 'gerici eylem' oluşturduğu gerekçesiyle yasak getirildiği iddiası bir süredir İngiliz medyasında yer buluyor.
Koronavirüs pandemisinin ekonomik sorunlara tuz biber ektiği Kuzey Kore'de resmi yetkililerden devlet medyasına yapılan açıklamalarda, 'kıtlıkla boğuşan ülkesi için daha az yemek yiyen Kim'in gayet sağlıklı olduğu' dile getiriliyor.
Ancak rivayet muhtelif. Kimine göre yeme-içmeye meraklı ve peynir düşkünü Kim, kilo problemini azaltmak için mide bandı taktırmış olabilir. Diğerlerine göre Kovid-19 pandemisi Kuzey Kore liderinin daha sağlıklı olmak için biraz kilo vermesi gereğini kaçınılmaz hale getirdi.
Batı medyasındaki yasak iddialarına rağmen iki ay önce devlet televizyonunda yayımlanan röportajlarda bir vatandaşın 'liderin bir deri bir kemik halinin halkın kalbini kırdığına ve herkesi ağlattığına' dair sözleri sansürlenmemişti.
Bazı gözlemciler Kuzey Kore'de açlık çanlarının çaldığına dair açıklamalar yaptığı dönemde zayıflamasının, 'Kim'in sempati toplamaya yönelik çabası' olduğu görüşünde.
Fransız haber ajansı AFP'ye konuşan Güney Kore'deki Kuzey Kore Araştırmaları Üniversitesi profesörü Yang Moo-jin, 'Kim'in bu ay birçok halka açık etkinliğe katılmasından ötürü son zamanlarda verdiği kilo kaybının akut hastalık belirtisi olmasına ihtimal vermediğini' söyledi.
"Kimse neden kilo verdiğini gerçekten bilemez" diyen profesöre göre devlet televizyonu yayınlarıyla dünyaya 'Kuzey Kore halkının zayıfladığı için ağlayacak kadar liderini sevdiğinin gösterilmeye çalışıldığı' yorumunu yaptı.
Seul merkezli Kore Risk Grubu CEO'su Chad O'Carroll, pandemi nedeniyle sınırların kapatılması ve ağırlaşan ekonomik zorluklara dikkat çekerek "Kim'in hızlı kilo kaybının motivasyonu ne olursa olsun, Kuzey Kore'yi vuran gıda kıtlığına kendisinin de katlandığını göstermenin propaganda değeri var gibi görünüyor" dedi.
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