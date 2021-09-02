Çin, Mars görevleri için minyatür prototip helikopter geliştirdi

Helikopter, Çin Ulusal Uzay Bilimleri Merkezi'nin internet sitesinde yayınlandı. Prototipin, NASA tarafından geliştirilen robotik helikopter Ingenuity'ye benzediği görüldü. Uzay ajansı, helikopterin özelliklerine dair geniş bilgi vermedi. Çin Ulusal Uzay Yönetimi (CNSA), Mayıs ayında Zhurong'dan telemetri sinyalinin alındığı ve gezginin başarılı şekilde Mars'a indiği bildirmişti. Çin, ABD'den sonra bunu yapan ikinci ülke oldu. NASA'nın en gelişmiş gezgini Perseverance ise Şubat ayında Mars'a inmişti.
Geçen aylarda uzay aracı Zhurong'u başarılı bir şekilde Mars'a gönderen Çin, gelecek Kızıl Gezegen görevlerinde kullanmak için prototip minyatür helikopter geliştirdiğini duyurdu.
Helikopter, Çin Ulusal Uzay Bilimleri Merkezi'nin internet sitesinde yayınlandı. Prototipin, NASA tarafından geliştirilen robotik helikopter Ingenuity'ye benzediği görüldü.
Dr. BIAN Chunjiang from National Space Science Center (CAS) has completed his program to produce a prototype of Mars Surface Cruise UAV. A Micro spectrometer is onboard this vehicle and it will be a potential option for China's future Mars exploration.https://t.co/GwXGVA7O9Gpic.twitter.com/gMB8hmySc3
Uzay ajansı, helikopterin özelliklerine dair geniş bilgi vermedi.
Çin Ulusal Uzay Yönetimi (CNSA), Mayıs ayında Zhurong'dan telemetri sinyalinin alındığı ve gezginin başarılı şekilde Mars'a indiği bildirmişti. Çin, ABD'den sonra bunu yapan ikinci ülke oldu. NASA'nın en gelişmiş gezgini Perseverance ise Şubat ayında Mars'a inmişti.