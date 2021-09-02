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Çin, Mars görevleri için minyatür prototip helikopter geliştirdi
Çin, Mars görevleri için minyatür prototip helikopter geliştirdi
Geçen aylarda uzay aracı Zhurong'u başarılı bir şekilde Mars'a gönderen Çin, gelecek Kızıl Gezegen görevlerinde kullanmak için prototip minyatür helikopter... 02.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-02T16:51+0300
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Helikopter, Çin Ulusal Uzay Bilimleri Merkezi'nin internet sitesinde yayınlandı. Prototipin, NASA tarafından geliştirilen robotik helikopter Ingenuity'ye benzediği görüldü. Uzay ajansı, helikopterin özelliklerine dair geniş bilgi vermedi. Çin Ulusal Uzay Yönetimi (CNSA), Mayıs ayında Zhurong'dan telemetri sinyalinin alındığı ve gezginin başarılı şekilde Mars'a indiği bildirmişti. Çin, ABD'den sonra bunu yapan ikinci ülke oldu. NASA'nın en gelişmiş gezgini Perseverance ise Şubat ayında Mars'a inmişti.
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çin, nasa, mars

Çin, Mars görevleri için minyatür prototip helikopter geliştirdi

16:51 02.09.2021
© twitter.com/@MohamedBinZayedBAE'nin Mars sondasından ilk fotoğraf geldi
BAE'nin Mars sondasından ilk fotoğraf geldi - Sputnik Türkiye, 1920, 02.09.2021
© twitter.com/@MohamedBinZayed
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Geçen aylarda uzay aracı Zhurong'u başarılı bir şekilde Mars'a gönderen Çin, gelecek Kızıl Gezegen görevlerinde kullanmak için prototip minyatür helikopter geliştirdiğini duyurdu.
Helikopter, Çin Ulusal Uzay Bilimleri Merkezi'nin internet sitesinde yayınlandı. Prototipin, NASA tarafından geliştirilen robotik helikopter Ingenuity'ye benzediği görüldü.
Uzay ajansı, helikopterin özelliklerine dair geniş bilgi vermedi.
Çin Ulusal Uzay Yönetimi (CNSA), Mayıs ayında Zhurong'dan telemetri sinyalinin alındığı ve gezginin başarılı şekilde Mars'a indiği bildirmişti. Çin, ABD'den sonra bunu yapan ikinci ülke oldu. NASA'nın en gelişmiş gezgini Perseverance ise Şubat ayında Mars'a inmişti.
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