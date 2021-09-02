https://tr.sputniknews.com/20210902/cin-mars-gorevleri-icin-minyatur-prototip-helikopter-gelistirdi-1048553882.html

Çin, Mars görevleri için minyatür prototip helikopter geliştirdi

Çin, Mars görevleri için minyatür prototip helikopter geliştirdi

Geçen aylarda uzay aracı Zhurong'u başarılı bir şekilde Mars'a gönderen Çin, gelecek Kızıl Gezegen görevlerinde kullanmak için prototip minyatür helikopter... 02.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-02T16:51+0300

2021-09-02T16:51+0300

2021-09-02T16:51+0300

çin

nasa

mars

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/02/0f/1043811476_0:77:748:498_1920x0_80_0_0_dd2cab32c9ee392b07e7bbe087ef1e40.png

Helikopter, Çin Ulusal Uzay Bilimleri Merkezi'nin internet sitesinde yayınlandı. Prototipin, NASA tarafından geliştirilen robotik helikopter Ingenuity'ye benzediği görüldü. Uzay ajansı, helikopterin özelliklerine dair geniş bilgi vermedi. Çin Ulusal Uzay Yönetimi (CNSA), Mayıs ayında Zhurong'dan telemetri sinyalinin alındığı ve gezginin başarılı şekilde Mars'a indiği bildirmişti. Çin, ABD'den sonra bunu yapan ikinci ülke oldu. NASA'nın en gelişmiş gezgini Perseverance ise Şubat ayında Mars'a inmişti.

çin

mars

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

çin, nasa, mars