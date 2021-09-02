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EURO 2020'de izlenme rekoru
EURO 2020'de izlenme rekoru
UEFA, televizyon kanalları ve sosyal medyadan en çok takip edilen Avrupa Futbol Şampiyonası'nın, EURO 2020 olduğunu duyurdu. 02.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-02T15:51+0300
2021-09-02T15:55+0300
yaşam
spor
uefa
televizyon
artış
euro 2020
seyirci
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UEFA'dan yapılan açıklamada, küresel ölçekte devam eden pandeminin gölgesi altında kalmasına rağmen EURO 2020'yi dijital ortamlardan takip eden seyirci sayısında rekor düzeyde artış yaşandığı belirtildi.Buna göre, 229 bölgede 137 kanal tarafından canlı yayınlanan turnuva, 5,23 milyar izlenme sayısıyla en çok takip edilen Avrupa Şampiyonası rekorunu kırdı. EURO 2020, sosyal medyada ise 7,5 milyar kez görüntülenerek bu alanda da önceki turnuvaları geride bıraktı.İtalya ile İngiltere arasında oynanan final maçı ise 328 milyon seyirci tarafından izlenerek 2016'da düzenlenen önceki turnuvanın rekorunu egale etti. Söz konusu karşılaşma, İngiltere'de son 24 yıl, İtalya'da 2012 yılından sonra en çok izlenen televizyon programı unvanını da elde etti.Konu hakkında değerlendirmelerde bulunan UEFA Pazarlama Direktörü Guy-Laurent Epstein, "Bu fevkalade televizyon seyircisi rakamları, turnuvaya sadece Avrupa'nın değil, tüm dünyanın ilgi duyduğunu gösterdi. Özellikle, Kuzey Amerika ve Asya ülkelerinde turnuvayı takip eden seyirci sayısında önemli derecede artış yaşandı. Turnuvadaki her bir maçı izleyen seyirci ortalaması 100 milyonu aştı. Çin'de önceki turnuvaya oranla seyirci sayısında yüzde 43 artış yaşandı" ifadelerini kullandı.
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spor, uefa, televizyon, artış, euro 2020, seyirci

EURO 2020'de izlenme rekoru

15:51 02.09.2021 (güncellendi: 15:55 02.09.2021)
© AAİtalya, şampiyon, EURO 2020
İtalya, şampiyon, EURO 2020 - Sputnik Türkiye, 1920, 02.09.2021
© AA
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UEFA, televizyon kanalları ve sosyal medyadan en çok takip edilen Avrupa Futbol Şampiyonası'nın, EURO 2020 olduğunu duyurdu.
UEFA'dan yapılan açıklamada, küresel ölçekte devam eden pandeminin gölgesi altında kalmasına rağmen EURO 2020'yi dijital ortamlardan takip eden seyirci sayısında rekor düzeyde artış yaşandığı belirtildi.
Buna göre, 229 bölgede 137 kanal tarafından canlı yayınlanan turnuva, 5,23 milyar izlenme sayısıyla en çok takip edilen Avrupa Şampiyonası rekorunu kırdı. EURO 2020, sosyal medyada ise 7,5 milyar kez görüntülenerek bu alanda da önceki turnuvaları geride bıraktı.
İtalya ile İngiltere arasında oynanan final maçı ise 328 milyon seyirci tarafından izlenerek 2016'da düzenlenen önceki turnuvanın rekorunu egale etti.
Söz konusu karşılaşma, İngiltere'de son 24 yıl, İtalya'da 2012 yılından sonra en çok izlenen televizyon programı unvanını da elde etti.
Konu hakkında değerlendirmelerde bulunan UEFA Pazarlama Direktörü Guy-Laurent Epstein, "Bu fevkalade televizyon seyircisi rakamları, turnuvaya sadece Avrupa'nın değil, tüm dünyanın ilgi duyduğunu gösterdi. Özellikle, Kuzey Amerika ve Asya ülkelerinde turnuvayı takip eden seyirci sayısında önemli derecede artış yaşandı. Turnuvadaki her bir maçı izleyen seyirci ortalaması 100 milyonu aştı. Çin'de önceki turnuvaya oranla seyirci sayısında yüzde 43 artış yaşandı" ifadelerini kullandı.
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