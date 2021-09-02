Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
İstanbul - Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://tr.sputniknews.com/20210902/ingiltere-topkapi-sarayini-dunyanin-en-guzel-sarayi-secti-1048559889.html
İngiltere, Topkapı Sarayı'nı dünyanın en güzel sarayı seçti
İngiltere, Topkapı Sarayı'nı dünyanın en güzel sarayı seçti
İngiltere'de altın oran göz önünde bulundurularak yapılan bir araştırmada, Topkapı Sarayı dünyanın en güzel sarayı seçildi. 02.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-02T20:52+0300
2021-09-02T20:52+0300
yaşam
ingiltere
türkiye
topkapı sarayı
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/104214/91/1042149109_0:63:1201:738_1920x0_80_0_0_f9b2f93b5a35d597da7902a56cbf0dac.jpg
İngiltere'de altın oran göz önünde bulundurularak yapılan kapsamlı bir araştırmada, Topkapı Sarayı dünyanın en güzel sarayı seçildi. İngiltere’de "money.co.uk" adlı internet sitesinin yaptığı araştırmaya göre, Topkapı Sarayı İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in de yaşadığı Buckingham Sarayı da dahil olmak üzere Schönbrunn, Elhamra, Neuschwanstein gibi dünyanın dört bir yanındaki birbirinden ünlü sarayları geride bırakarak "En Güzel Saray" unvanının sahibi oldu. Her yıl milyonlarca turisti ağırlayan Topkapı Sarayı'nın altın oran hesaplamasında sadece yüzde 3'lük bir sapmaya sahip olduğu belirtildi. Yüzlerce yıllık tarihiyle İstanbul tarihinin ve siluetinin ayrılmaz bir parçası olmaya devam eden Topkapı Sarayı, matematiksel hesaplamalar ışığında elde edilen altın orana göre neredeyse kusursuz bir yapı olarak kabul edildi.İkinci sırada Mysor Sarayı, üçüncü sırada Yasak Şehir varDünyanın en güzel sarayları araştırmasında ikinci sırada ise Hindistan'da bulunan ünlü Mysor Sarayı yer aldı. Sarayın altın oran bakımından Topkapı Sarayı'na en yakın yapı olduğu belirtildi. Çin'in başkenti Pekin'de bulunan dünyaca ünlü "Yasak Şehir" ise altın oran hesaplamasında yüzde 10'luk bir sapmaya sahip olarak listede üçüncü sırada yer aldı. Listenin dördüncü sırasında ise Avusturya'nın başkenti Viyana'da bulunan ünlü Schönbrunn Sarayı, Almanya'nın güneyindeki Bavyera eyaletinde bulunan Neuschwanstein Şatosu beşinci sırada yer aldı.Japonya’daki İmparatorluk Sarayı altıncı sıradaAltın oran bakımından yüzde 30'luk bir sapmaya sahip olan Japonya'nın başkenti Tokyo'daki İmparatorluk Sarayı 6'ıncı sırada, Fransa'daki Château De Chambord 7'inci sırada, Vatikan'daki Papalık Sarayı 8'inci sırada, İngiliz kraliyet ailesinin ikamet ettiği Kensington Sarayı ise listenin 9'uncu sırasında yer aldı.İnşasına Fatih Sultan Mehmet döneminde başlanan ve 19. yüzyıla kadar Osmanlı İmparatorluğu'nun yönetim merkezi olan Topkapı Sarayı, aynı zamanda UNESCO Dünya Kültür Mirası listesinde yer alıyor. Asya ve Avrupa kıtalarının birbirine en çok yaklaştığı İstanbul Boğazı'nda bulunan ve 80 bin metrekarelik bir alanı kaplayan Topkapı Sarayı, İstanbul'un tarihi yarımadasının en önemli noktalarının başında geliyor.
ingiltere
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/104214/91/1042149109_66:0:1133:800_1920x0_80_0_0_99d35f8df9ee217dc8339d8159c5a342.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
ingiltere, türkiye, topkapı sarayı

İngiltere, Topkapı Sarayı'nı dünyanın en güzel sarayı seçti

20:52 02.09.2021
© AAİstanbul Valiliği'nce, Topkapı Sarayı önünde düzenlenen programla İstanbul'un fethinin 567. yıl dönümü kutlandı. Programda kılıç kalkan gösterisi yapıldı.
İstanbul Valiliği'nce, Topkapı Sarayı önünde düzenlenen programla İstanbul'un fethinin 567. yıl dönümü kutlandı. Programda kılıç kalkan gösterisi yapıldı. - Sputnik Türkiye, 1920, 02.09.2021
© AA
Abone ol
İngiltere'de altın oran göz önünde bulundurularak yapılan bir araştırmada, Topkapı Sarayı dünyanın en güzel sarayı seçildi.
İngiltere'de altın oran göz önünde bulundurularak yapılan kapsamlı bir araştırmada, Topkapı Sarayı dünyanın en güzel sarayı seçildi. İngiltere’de "money.co.uk" adlı internet sitesinin yaptığı araştırmaya göre, Topkapı Sarayı İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in de yaşadığı Buckingham Sarayı da dahil olmak üzere Schönbrunn, Elhamra, Neuschwanstein gibi dünyanın dört bir yanındaki birbirinden ünlü sarayları geride bırakarak "En Güzel Saray" unvanının sahibi oldu.
Her yıl milyonlarca turisti ağırlayan Topkapı Sarayı'nın altın oran hesaplamasında sadece yüzde 3'lük bir sapmaya sahip olduğu belirtildi. Yüzlerce yıllık tarihiyle İstanbul tarihinin ve siluetinin ayrılmaz bir parçası olmaya devam eden Topkapı Sarayı, matematiksel hesaplamalar ışığında elde edilen altın orana göre neredeyse kusursuz bir yapı olarak kabul edildi.

İkinci sırada Mysor Sarayı, üçüncü sırada Yasak Şehir var

Dünyanın en güzel sarayları araştırmasında ikinci sırada ise Hindistan'da bulunan ünlü Mysor Sarayı yer aldı. Sarayın altın oran bakımından Topkapı Sarayı'na en yakın yapı olduğu belirtildi. Çin'in başkenti Pekin'de bulunan dünyaca ünlü "Yasak Şehir" ise altın oran hesaplamasında yüzde 10'luk bir sapmaya sahip olarak listede üçüncü sırada yer aldı. Listenin dördüncü sırasında ise Avusturya'nın başkenti Viyana'da bulunan ünlü Schönbrunn Sarayı, Almanya'nın güneyindeki Bavyera eyaletinde bulunan Neuschwanstein Şatosu beşinci sırada yer aldı.

Japonya’daki İmparatorluk Sarayı altıncı sırada

Altın oran bakımından yüzde 30'luk bir sapmaya sahip olan Japonya'nın başkenti Tokyo'daki İmparatorluk Sarayı 6'ıncı sırada, Fransa'daki Château De Chambord 7'inci sırada, Vatikan'daki Papalık Sarayı 8'inci sırada, İngiliz kraliyet ailesinin ikamet ettiği Kensington Sarayı ise listenin 9'uncu sırasında yer aldı.
İnşasına Fatih Sultan Mehmet döneminde başlanan ve 19. yüzyıla kadar Osmanlı İmparatorluğu'nun yönetim merkezi olan Topkapı Sarayı, aynı zamanda UNESCO Dünya Kültür Mirası listesinde yer alıyor. Asya ve Avrupa kıtalarının birbirine en çok yaklaştığı İstanbul Boğazı'nda bulunan ve 80 bin metrekarelik bir alanı kaplayan Topkapı Sarayı, İstanbul'un tarihi yarımadasının en önemli noktalarının başında geliyor.
800000
Yorum yaz
COVID-19
Haberler
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
Analiz
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
АҧсныАҧсышәалаAbhazcaԱրմենիաՀայերենErmeniceAzərbaycanАzərbaycancaAzericeХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüce
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Çince (sadeleştirilmiş)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Çince (geleneksel)
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
20:52İngiltere, Topkapı Sarayı'nı dünyanın en güzel sarayı seçti
20:43Nüfusunun yüzde 80’inden fazlası iki doz aşılı İsrail, neden vakalarda patlama yaşıyor?
20:31Sağlık Bakanı: Vefat edenlerin yüzde 90'ı ya aşı olmamış ya da eksik aşı olmuş kişiler
20:29MSB, Anıtkabir'den tarihi fotoğrafları paylaştı
20:28Adana'da 'IŞİD adına kurulan mahkemenin' heyetinde bulunan sanık, hakim karşısında
20:11Şemdinli'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı
19:58Irak hükümeti, 'Zorunlu Askerlik Yasa Tasarısı'nı onayladı
19:52Türkiye’de orman yangınlarını söndürme çalışmalarına katılan Rus uçaklar geri dönüyor
19:44Zaharova: Ukrayna’ya askeri yardım şeker hastasına şeker vermek gibi
19:37Pakdemirli: Türkiye'de bu yıl sonuna kadar 252 milyon fidan dikilecek
19:24Fenerbahçe transferi açıkladı
19:21Hatay Samandağ'da sahile petrol atığı vurdu
19:09Olimpiyat madalyasını 'izinsiz' ısıran Japon belediye başkanı koronavirüse yakalandı
18:54Doğalgaza yüzde 15 zam
18:50Savunma Sanayii Başkanı Demir: Derin bir dalga gerekiyor ki sanayi kalkınmamız sürdürülebilir olsun
18:47Tiyatro ve sinema sanatçısı Nusret Çetinel son yolculuğuna uğurlandı
18:37Burak Elmas'tan Mustafa Cengiz açıklaması
18:32Bodrum'daki orman yangını kontrol altına alındı
18:21‘Kim Milyoner Olmak İster’ yarışmasıyla tanınan akademisyen hayatını kaybetti
18:18Polonya, Belarus sınırında 30 gün süreyle OHAL ilan etti