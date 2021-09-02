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https://tr.sputniknews.com/20210902/opec-ulkeleri-uretim-kesintilerini-hafifletme-planina-devam-edecek-1048535888.html
OPEC ülkeleri, üretim kesintilerini hafifletme planına devam edecek
OPEC ülkeleri, üretim kesintilerini hafifletme planına devam edecek
OPEC ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC grubunun daha önce belirlenen ağustos-aralık döneminde günlük petrol üretim kesintilerinin kademeli... 02.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-02T05:39+0300
2021-09-02T05:39+0300
ekonomi
rusya
suudi arabistan
opec
petrol üretimi
koronavirüs
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Suudi Arabistan liderliğindeki 13 üyeli Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ile Rusya önderliğindeki OPEC dışı petrol üreticisi 10 ülkenin enerji ve petrol bakanlarının piyasa koşullarını değerlendirmek ve üretim kesintisi miktarını görüşmek üzere bir araya geldiği 20. Bakanlar Toplantısı video konferans yöntemiyle yapıldı.OPEC'ten yapılan açıklamada, koronavirüs salgınının belirsizlik oluşturmaya devam ettiği ancak piyasa temellerinin güçlendiği vurgulandı.400 bin varil üretim artışına gidilecekGrubun mevcut petrol piyasası temelleri ve görünümüne ilişkin vardığı fikir birliği doğrultusunda, 19. Bakanlar Toplantısı'nda belirlenen üretim düzenlemesi planına devam edilerek ekim ayı için günlük 400 bin varil üretim artışına gidileceği ifade edildi.Öte yandan, OPEC toplantısı sonrasında Brent türü ham petrolün varil fiyatı, dünkü kapanışa göre yüzde 1.18 azalışla 70.78 dolara kadar geriledi. Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varil fiyatı ise yüzde 1.28 düşüşle 67.62 doları gördü.Grubun bir sonraki toplantısı ise 4 Ekim'de yapılacak.ABD'den OPEC grubuna 'petrol üretimini artırma' çağrısıABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, 11 Ağustos'ta yaptığı yazılı açıklamada, yüksek akaryakıt fiyatlarının kontrol edilmediği takdirde devam eden küresel toparlanmaya zarar verme riski taşıdığını belirterek, OPEC grubuna petrol üretimini artırma çağrısında bulunmuştu.Ham petrol fiyatının Kovid-19 salgını başlamadan önce 2019'un sonunda olduğundan daha yüksek seyrettiğine işaret eden Sullivan, OPEC grubunun üretim artışlarında anlaşsa da bu artışların grubun salgın sırasında uyguladığı üretim kesintilerini 2022'ye kadar tam olarak telafi etmeyeceğine dikkati çekmişti.Sullivan ayrıca, küresel toparlanmanın 'kritik zamanında' bu artışların yeterli olmadığını vurgulamıştı.OPEC ülkelerinin üretim artışı kararıGrup, 18 Temmuz'da bir araya geldiği 19. Bakanlar Toplantısı'nda ağustos-aralık döneminde petrol üretimini her ay için günlük 400 bin varil artırma kararı alırken, 12 Nisan 2020'de yapılan 10. Olağanüstü Bakanlar Toplantısı'nda varılan üretim kesintisi anlaşmasının süresinin ise Nisan 2022'den 31 Aralık 2022'ye kadar uzatıldığını duyurmuştu.
https://tr.sputniknews.com/20210901/rusya-ekim-ayinda-petrol-uretimini-artiracak-1048530781.html
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rusya, suudi arabistan, opec, petrol üretimi, koronavirüs

OPEC ülkeleri, üretim kesintilerini hafifletme planına devam edecek

05:39 02.09.2021
© REUTERS / Leonhard FoegerOPEC
OPEC - Sputnik Türkiye, 1920, 02.09.2021
© REUTERS / Leonhard Foeger
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OPEC ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC grubunun daha önce belirlenen ağustos-aralık döneminde günlük petrol üretim kesintilerinin kademeli olarak hafifletilmesi planına devam etme kararı aldığı açıklandı.
Suudi Arabistan liderliğindeki 13 üyeli Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ile Rusya önderliğindeki OPEC dışı petrol üreticisi 10 ülkenin enerji ve petrol bakanlarının piyasa koşullarını değerlendirmek ve üretim kesintisi miktarını görüşmek üzere bir araya geldiği 20. Bakanlar Toplantısı video konferans yöntemiyle yapıldı.
OPEC'ten yapılan açıklamada, koronavirüs salgınının belirsizlik oluşturmaya devam ettiği ancak piyasa temellerinin güçlendiği vurgulandı.

400 bin varil üretim artışına gidilecek

Grubun mevcut petrol piyasası temelleri ve görünümüne ilişkin vardığı fikir birliği doğrultusunda, 19. Bakanlar Toplantısı'nda belirlenen üretim düzenlemesi planına devam edilerek ekim ayı için günlük 400 bin varil üretim artışına gidileceği ifade edildi.
Öte yandan, OPEC toplantısı sonrasında Brent türü ham petrolün varil fiyatı, dünkü kapanışa göre yüzde 1.18 azalışla 70.78 dolara kadar geriledi. Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varil fiyatı ise yüzde 1.28 düşüşle 67.62 doları gördü.
Grubun bir sonraki toplantısı ise 4 Ekim'de yapılacak.

ABD'den OPEC grubuna 'petrol üretimini artırma' çağrısı

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, 11 Ağustos'ta yaptığı yazılı açıklamada, yüksek akaryakıt fiyatlarının kontrol edilmediği takdirde devam eden küresel toparlanmaya zarar verme riski taşıdığını belirterek, OPEC grubuna petrol üretimini artırma çağrısında bulunmuştu.
Ham petrol fiyatının Kovid-19 salgını başlamadan önce 2019'un sonunda olduğundan daha yüksek seyrettiğine işaret eden Sullivan, OPEC grubunun üretim artışlarında anlaşsa da bu artışların grubun salgın sırasında uyguladığı üretim kesintilerini 2022'ye kadar tam olarak telafi etmeyeceğine dikkati çekmişti.
Sullivan ayrıca, küresel toparlanmanın 'kritik zamanında' bu artışların yeterli olmadığını vurgulamıştı.

OPEC ülkelerinin üretim artışı kararı

Grup, 18 Temmuz'da bir araya geldiği 19. Bakanlar Toplantısı'nda ağustos-aralık döneminde petrol üretimini her ay için günlük 400 bin varil artırma kararı alırken, 12 Nisan 2020'de yapılan 10. Olağanüstü Bakanlar Toplantısı'nda varılan üretim kesintisi anlaşmasının süresinin ise Nisan 2022'den 31 Aralık 2022'ye kadar uzatıldığını duyurmuştu.
Rusya-Petrol - Sputnik Türkiye, 1920, 01.09.2021
EKONOMİ
Rusya, ekim ayında petrol üretimini artıracak
Dün, 23:49
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