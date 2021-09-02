https://tr.sputniknews.com/20210902/pakdemirli-turkiyede-bu-yil-sonuna-kadar-252-milyon-fidan-dikilecek-1048558521.html

Pakdemirli: Türkiye'de bu yıl sonuna kadar 252 milyon fidan dikilecek

Pakdemirli: Türkiye'de bu yıl sonuna kadar 252 milyon fidan dikilecek

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 2021'in sonuna kadar Hakkari'de 80 bin, tüm Türkiye'de ise 252 milyon fidan dikileceğini belirterek "Sizleri de 11... 02.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-02T19:37+0300

2021-09-02T19:37+0300

2021-09-02T19:37+0300

fidan

bekir pakdemirli

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Pakdemirli, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, bu yıl sonuna kadar dikilecek fidanlara ilişkin bilgi verdi. Bakan Pakdemirli, paylaşımında şunları kaydetti:"2021'in sonuna kadar Hakkari'de 80 bin, tüm Türkiye'de ise 252 milyon fidan dikerek 'Geleceğe Nefes' oluyoruz. Sizleri de 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü'nde şehrinizdeki fidan dikim alanlarına davet ediyoruz."

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fidan, bekir pakdemirli