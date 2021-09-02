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https://tr.sputniknews.com/20210902/pakdemirli-turkiyede-bu-yil-sonuna-kadar-252-milyon-fidan-dikilecek-1048558521.html
Pakdemirli: Türkiye'de bu yıl sonuna kadar 252 milyon fidan dikilecek
Pakdemirli: Türkiye'de bu yıl sonuna kadar 252 milyon fidan dikilecek
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 2021'in sonuna kadar Hakkari'de 80 bin, tüm Türkiye'de ise 252 milyon fidan dikileceğini belirterek "Sizleri de 11... 02.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-02T19:37+0300
2021-09-02T19:37+0300
fidan
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Pakdemirli, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, bu yıl sonuna kadar dikilecek fidanlara ilişkin bilgi verdi. Bakan Pakdemirli, paylaşımında şunları kaydetti:"2021'in sonuna kadar Hakkari'de 80 bin, tüm Türkiye'de ise 252 milyon fidan dikerek 'Geleceğe Nefes' oluyoruz. Sizleri de 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü'nde şehrinizdeki fidan dikim alanlarına davet ediyoruz."
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fidan, bekir pakdemirli

Pakdemirli: Türkiye'de bu yıl sonuna kadar 252 milyon fidan dikilecek

19:37 02.09.2021
© DHAİstanbul , orman
İstanbul , orman - Sputnik Türkiye, 1920, 02.09.2021
© DHA
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Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 2021'in sonuna kadar Hakkari'de 80 bin, tüm Türkiye'de ise 252 milyon fidan dikileceğini belirterek "Sizleri de 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü'nde şehrinizdeki fidan dikim alanlarına davet ediyoruz." ifadesini kullandı.
Pakdemirli, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, bu yıl sonuna kadar dikilecek fidanlara ilişkin bilgi verdi. Bakan Pakdemirli, paylaşımında şunları kaydetti:
"2021'in sonuna kadar Hakkari'de 80 bin, tüm Türkiye'de ise 252 milyon fidan dikerek 'Geleceğe Nefes' oluyoruz. Sizleri de 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü'nde şehrinizdeki fidan dikim alanlarına davet ediyoruz."
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