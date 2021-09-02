Süper Lig'de derbi tarihleri belli oldu

Türkiye Futbol Federasyonu'nca yapılan açıklamada, derbi tarihleri şöyle belirlendi:"Süper Lig'in 9. haftasındaki Trabzonspor-Fenerbahçe maçı 17 Ekim Pazar günü saat 19.00'da, Süper Lig'in 10. haftasındaki Beşiktaş-Galatasaray derbisi 25 Ekim Pazartesi günü saat 20.00'de, Süper Lig'in 12. haftasındaki Beşiktaş-Trabzonspor maçı 6 Kasım Cumartesi günü saat 19.00'da, Süper Lig'in 13. haftasındaki Galatasaray - Fenerbahçe derbisi 21 Kasım Pazar günü saat 19.00'da oynanacak."
Süper Lig'de 4.-16. haftaların programı açıklanırken derbi tarihleri de belli oldu
Türkiye Futbol Federasyonu'nca yapılan açıklamada, derbi tarihleri şöyle belirlendi:
"Süper Lig'in 9. haftasındaki Trabzonspor-Fenerbahçe maçı 17 Ekim Pazar günü saat 19.00'da, Süper Lig'in 10. haftasındaki Beşiktaş-Galatasaray derbisi 25 Ekim Pazartesi günü saat 20.00'de, Süper Lig'in 12. haftasındaki Beşiktaş-Trabzonspor maçı 6 Kasım Cumartesi günü saat 19.00'da, Süper Lig'in 13. haftasındaki Galatasaray - Fenerbahçe derbisi 21 Kasım Pazar günü saat 19.00'da oynanacak."