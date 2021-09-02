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Türkiye'de koronavirüs salgınının son 24 saati: 23 bin 496 yeni vaka, 283 can kaybı
Türkiye'de koronavirüs salgınının son 24 saati: 23 bin 496 yeni vaka, 283 can kaybı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son 24 saatte 283 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, 23 bin 496 de yeni vakanın olduğunu açıkladı. 02.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-02T21:57+0300
2021-09-02T22:15+0300
koronavirüs
türkiye’de kovid-19 salgını
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Sağlık Bakanlığı tarafından Türkiye'nin yeni korona virüs tablosu açıklandı. 2 Eylül’de açıklanan 24 saatlik verilere göre 23 bin 496 vaka tespit edildi. Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 283 oldu. Bir günde toplam 305 bin 47 test yapılırken, iyileşen hasta sayısı 20 bin 4 olarak kaydedildi.Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, aşılama verilerine de yer verildi. En az 1 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 1. doz aşılama ortalama yüzde 78,71 oldu. 2. doz ortalaması yüzde 60,65 olurken, 1., 2. ve 3. doz aşısını olan vatandaş sayısı toplamda 95 milyon 565 bin 306’e yükseldi.Aşılamada ilk sırada Muğla, son sırada Şanlıurfa varVerilerde, aşılamada önde giden illere de yer verildi. Bakanlığın tablosuna göre yüzde 94,2 ile Türkiye'de en çok aşılamanın gerçekleştirildiği Muğla'yı Çanakkale, Edirne, Kırklareli, Balıkesir, Amasya, Tekirdağ, Aydın, Yalova ve Antalya takip etti. Bakanlığın tablosuna göre yüzde 59,2 ile Türkiye'de en az aşılamanın gerçekleştirildiği Şanlıurfa’yı ise sırasıyla Gümüşhane, Diyarbakır, Mardin, Muş, Bitlis, Bingöl, Batman, Bayburt ve Siirt takip etti.Sağlık Bakanı Koca, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Vaka tabloları ve aşı: %78’imiz tek, %60’ımız 2 doz aşı olmuş durumdayız. Son 4 haftada vaka artışları özellikle aşı olmamış kişilerden kaynaklanıyor. Aktif vakaların % 81’i, hastaneye yatanlarınsa yaklaşık %90’ı aşısı tam olmayan kişiler. Kayıpların sadece %10’a yakını tam aşılı” dedi.
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türkiye’de kovid-19 salgını

Türkiye'de koronavirüs salgınının son 24 saati: 23 bin 496 yeni vaka, 283 can kaybı

21:57 02.09.2021 (güncellendi: 22:15 02.09.2021)
© REUTERS / UMIT BEKTASTürkiye - koronavirüs - kalabalık
Türkiye - koronavirüs - kalabalık - Sputnik Türkiye, 1920, 02.09.2021
© REUTERS / UMIT BEKTAS
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son 24 saatte 283 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, 23 bin 496 de yeni vakanın olduğunu açıkladı.
Sağlık Bakanlığı tarafından Türkiye'nin yeni korona virüs tablosu açıklandı. 2 Eylül’de açıklanan 24 saatlik verilere göre 23 bin 496 vaka tespit edildi. Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 283 oldu. Bir günde toplam 305 bin 47 test yapılırken, iyileşen hasta sayısı 20 bin 4 olarak kaydedildi.
Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, aşılama verilerine de yer verildi. En az 1 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 1. doz aşılama ortalama yüzde 78,71 oldu. 2. doz ortalaması yüzde 60,65 olurken, 1., 2. ve 3. doz aşısını olan vatandaş sayısı toplamda 95 milyon 565 bin 306’e yükseldi.

Aşılamada ilk sırada Muğla, son sırada Şanlıurfa var

Verilerde, aşılamada önde giden illere de yer verildi. Bakanlığın tablosuna göre yüzde 94,2 ile Türkiye'de en çok aşılamanın gerçekleştirildiği Muğla'yı Çanakkale, Edirne, Kırklareli, Balıkesir, Amasya, Tekirdağ, Aydın, Yalova ve Antalya takip etti. Bakanlığın tablosuna göre yüzde 59,2 ile Türkiye'de en az aşılamanın gerçekleştirildiği Şanlıurfa’yı ise sırasıyla Gümüşhane, Diyarbakır, Mardin, Muş, Bitlis, Bingöl, Batman, Bayburt ve Siirt takip etti.
Sağlık Bakanı Koca, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Vaka tabloları ve aşı: %78’imiz tek, %60’ımız 2 doz aşı olmuş durumdayız. Son 4 haftada vaka artışları özellikle aşı olmamış kişilerden kaynaklanıyor. Aktif vakaların % 81’i, hastaneye yatanlarınsa yaklaşık %90’ı aşısı tam olmayan kişiler. Kayıpların sadece %10’a yakını tam aşılı” dedi.
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