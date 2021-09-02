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Türkiye’de orman yangınlarını söndürme çalışmalarına katılan Rus uçaklar geri dönüyor
Türkiye’de orman yangınlarını söndürme çalışmalarına katılan Rus uçaklar geri dönüyor
Rusya Savunma Bakanlığı, Türkiye’de orman yangınlarını söndürme çalışmalarına katılan Rus uçak ve helikopterlerinin yakında Rusya’ya döneceğini belirtti. 02.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-02T19:52+0300
2021-09-02T19:52+0300
yangın
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Rusya Savunma Bakanlığı’nın açıklamasında, “Türkiye Cumhuriyeti’ndeki görevlerini yerine getiren Il-76 askeri nakliye uçakları ile Mi-8 askeri nakliye helikopterlerinin mürettebatları en kısa zamanda Rusya’ya uçuş gerçekleştirerek üslerine dönecek” ifadesine yer verildi.Türkiye’deki orman yangınlarını söndürme çalışmalarına 4 adet Il-76 uçağı ile 3 adet Mi-8 helikopterinin katıldığı anımsatılan açıklamada, “Toplamda Rus uçak ve helikopter mürettebatları Türkiye’de 179 sorti gerçekleştirdi, 455 defa toplam ağırlığı 7 bin 500 ton olan su bıraktı” dendi.Antalya havalimanında Rus pilotlar için düzenlenen veda töreni sırasında, Türk yetkililerin Rusya Savunma Bakanlığı mürettebatlarına sağladıkları yardımdan dolayı teşekkür ettiği aktarıldı.--
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yangın, rus uçağı

Türkiye’de orman yangınlarını söndürme çalışmalarına katılan Rus uçaklar geri dönüyor

19:52 02.09.2021
© DHAAmfibi tipi 'BE 200 ES' Rus yangın söndürme uçağı 1 saatte 7 sorti yaptı, 60 ton su boşalttı
Amfibi tipi 'BE 200 ES' Rus yangın söndürme uçağı 1 saatte 7 sorti yaptı, 60 ton su boşalttı - Sputnik Türkiye, 1920, 02.09.2021
© DHA
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Rusya Savunma Bakanlığı, Türkiye’de orman yangınlarını söndürme çalışmalarına katılan Rus uçak ve helikopterlerinin yakında Rusya’ya döneceğini belirtti.
Rusya Savunma Bakanlığı’nın açıklamasında, “Türkiye Cumhuriyeti’ndeki görevlerini yerine getiren Il-76 askeri nakliye uçakları ile Mi-8 askeri nakliye helikopterlerinin mürettebatları en kısa zamanda Rusya’ya uçuş gerçekleştirerek üslerine dönecek” ifadesine yer verildi.
Türkiye’deki orman yangınlarını söndürme çalışmalarına 4 adet Il-76 uçağı ile 3 adet Mi-8 helikopterinin katıldığı anımsatılan açıklamada, “Toplamda Rus uçak ve helikopter mürettebatları Türkiye’de 179 sorti gerçekleştirdi, 455 defa toplam ağırlığı 7 bin 500 ton olan su bıraktı” dendi.
Antalya havalimanında Rus pilotlar için düzenlenen veda töreni sırasında, Türk yetkililerin Rusya Savunma Bakanlığı mürettebatlarına sağladıkları yardımdan dolayı teşekkür ettiği aktarıldı.
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