Türkiye’de orman yangınlarını söndürme çalışmalarına katılan Rus uçaklar geri dönüyor

Rusya Savunma Bakanlığı’nın açıklamasında, “Türkiye Cumhuriyeti’ndeki görevlerini yerine getiren Il-76 askeri nakliye uçakları ile Mi-8 askeri nakliye helikopterlerinin mürettebatları en kısa zamanda Rusya’ya uçuş gerçekleştirerek üslerine dönecek” ifadesine yer verildi.Türkiye’deki orman yangınlarını söndürme çalışmalarına 4 adet Il-76 uçağı ile 3 adet Mi-8 helikopterinin katıldığı anımsatılan açıklamada, “Toplamda Rus uçak ve helikopter mürettebatları Türkiye’de 179 sorti gerçekleştirdi, 455 defa toplam ağırlığı 7 bin 500 ton olan su bıraktı” dendi.Antalya havalimanında Rus pilotlar için düzenlenen veda töreni sırasında, Türk yetkililerin Rusya Savunma Bakanlığı mürettebatlarına sağladıkları yardımdan dolayı teşekkür ettiği aktarıldı.--
Rusya Savunma Bakanlığı, Türkiye’de orman yangınlarını söndürme çalışmalarına katılan Rus uçak ve helikopterlerinin yakında Rusya’ya döneceğini belirtti.
Rusya Savunma Bakanlığı’nın açıklamasında, “Türkiye Cumhuriyeti’ndeki görevlerini yerine getiren Il-76 askeri nakliye uçakları ile Mi-8 askeri nakliye helikopterlerinin mürettebatları en kısa zamanda Rusya’ya uçuş gerçekleştirerek üslerine dönecek” ifadesine yer verildi.
Türkiye’deki orman yangınlarını söndürme çalışmalarına 4 adet Il-76 uçağı ile 3 adet Mi-8 helikopterinin katıldığı anımsatılan açıklamada, “Toplamda Rus uçak ve helikopter mürettebatları Türkiye’de 179 sorti gerçekleştirdi, 455 defa toplam ağırlığı 7 bin 500 ton olan su bıraktı” dendi.
Antalya havalimanında Rus pilotlar için düzenlenen veda töreni sırasında, Türk yetkililerin Rusya Savunma Bakanlığı mürettebatlarına sağladıkları yardımdan dolayı teşekkür ettiği aktarıldı.