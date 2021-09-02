https://tr.sputniknews.com/20210902/turkiyede-orman-yanginlarini-sondurme-calismalarina-katilan-rus-ucaklar-geri-donuyor-1048558792.html

Türkiye’de orman yangınlarını söndürme çalışmalarına katılan Rus uçaklar geri dönüyor

Türkiye’de orman yangınlarını söndürme çalışmalarına katılan Rus uçaklar geri dönüyor

Rusya Savunma Bakanlığı, Türkiye’de orman yangınlarını söndürme çalışmalarına katılan Rus uçak ve helikopterlerinin yakında Rusya’ya döneceğini belirtti. 02.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-02T19:52+0300

2021-09-02T19:52+0300

2021-09-02T19:52+0300

yangın

rus uçağı

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/104240/29/1042402927_0:43:2000:1168_1920x0_80_0_0_133e0c674f7661b9ede610a62610cb8f.jpg

Rusya Savunma Bakanlığı’nın açıklamasında, “Türkiye Cumhuriyeti’ndeki görevlerini yerine getiren Il-76 askeri nakliye uçakları ile Mi-8 askeri nakliye helikopterlerinin mürettebatları en kısa zamanda Rusya’ya uçuş gerçekleştirerek üslerine dönecek” ifadesine yer verildi.Türkiye’deki orman yangınlarını söndürme çalışmalarına 4 adet Il-76 uçağı ile 3 adet Mi-8 helikopterinin katıldığı anımsatılan açıklamada, “Toplamda Rus uçak ve helikopter mürettebatları Türkiye’de 179 sorti gerçekleştirdi, 455 defa toplam ağırlığı 7 bin 500 ton olan su bıraktı” dendi.Antalya havalimanında Rus pilotlar için düzenlenen veda töreni sırasında, Türk yetkililerin Rusya Savunma Bakanlığı mürettebatlarına sağladıkları yardımdan dolayı teşekkür ettiği aktarıldı.--

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

yangın, rus uçağı