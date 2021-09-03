https://tr.sputniknews.com/20210903/10-ekim-ankara-katliami-tanigi-isidin-ust-duzey-yoneticisi-ilhami-baliyla-telefonda-gorustum-1048591028.html

10 Ekim Ankara Katliamı tanığı: IŞİD'in üst düzey yöneticisi İlhami Balı'yla telefonda görüştüm

10 Ekim Ankara Katliamı tanığı: IŞİD'in üst düzey yöneticisi İlhami Balı'yla telefonda görüştüm

10 Ekim Ankara Katliamı Davası'nda tanık olarak dinlenen Muhammet Kasım Kurt, IŞİD'in üst düzey yöneticisi İlhami Balı'yla telefonda görüştüğünü söyledi... 03.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-03T18:11+0300

2021-09-03T18:11+0300

2021-09-03T18:11+0300

türkiye

ankara

ilhami balı

gar

katliam

10 ekim ankara garı katliamı

muhammet kasım kurt

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Ankara Tren Garı’nda 10 Ekim 2015 tarihinde IŞİD tarafından gerçekleştirilen bombalı saldırıya ilişkin görülen davaya bugün de devam edildi.Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nce görülen davaya tutuklu olarak yargılanan Erman Ekinci, Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katılırken, sanıklardan İlhami Balı ile telefonda görüştüğü belirlenen tanık Muhammet K. ise Kilis’ten SEGBİS ile soruları cevapladı. Dosyası ayrılan firari 16 sanık hakkında ise tanık beyanlarının dinlenmesine devam edildi.Firari 16 sanıktan hiçbirini tanımadığını söyleyen Muhammet K., IŞİD'in üst düzey yöneticisi İlhami Balı ile telefonda görüşmenin dışında bir tanışıklığının olmadığını belirtti. Balı’nın telefon numarasını Suriye’deki akrabalarından aldığını ifade eden Muhammet K., sınırdan kaçak olarak geçen örgüt üyelerini yakalayıp güvenlik güçlerine teslim ettiği için Balı’nın kendisini tehdit ettiğini iddia etti. Tanık Muhammet K.’nın dinlenmesinin ardından avukatlar beyanları mahkeme heyetin

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