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28 Şubat davasında tutuklanan Çetin Doğan: Af dilemesi gerekenler onlardır, bizler değiliz
18:56 03.09.2021 (güncellendi: 18:57 03.09.2021)
© İHAÇetin Doğan
© İHA
28 Şubat davası kapsamında tutuklanan eski 1. Ordu Komutanı Çetin Doğan, 'af tartışmalarıyla' ilgili "Bu hukuksuz sürece destek olanlar, bu adaletsizliğe kesintisiz güç kaynağı sağlayanlar asıl suçlulardır. Bu sebeple, özür dilemesi gereken, af dilemesi gereken de onlardır. Bizler değiliz" ifadelerini kullandı.
28 Şubat davasında müebbet hapis cezası alan ve cezasınıı kesinleşmesi nedeniyle tutuklanan eski 1. Ordu Komutanı Çetin Doğan, 'af tartışmalarına' ilişkin avukatı Hüseyin Ersöz aracılığıyla açıklama yaptı.
Ersöz, “Af değil, adalet istiyoruz!” Hayatını her an cezaevinde kaybetme riski yaşayan bir kişinin bu duruşu, umalım ki insanları biraz olsun akla ve vicdana sevk eder. Müvekkilimiz Çetin Doğan’ın 'af tartışması' üzerine Cezaevinde bizlere aktardığı görüşlerini aşağıda bulabilirsiniz" notuyla Doğan'ın açıklamalarını Twitter hesabından paylaştı.
Açıklamalarında "“Sadece ve sadece adaletin tecellisi beklentisi içindeyiz." diyen Doğan, şu ifadeleri kullandı:
28 Şubat Davası'nda evet suçlular var. Ancak bu suçlular hiçbir zaman sanıklar olmadı. Davaya bakanlar, davaya ruhsat verenler, hukuksuz süreci başlatanlar, bu hukuksuz sürece destek olanlar, bu adaletsizliğe kesintisiz güç kaynağı sağlayanlar asıl suçlulardır. Bu sebeple, özür dilemesi gereken, af dilemesi gereken de onlardır. Bizler değiliz.
Bizler Nemrut Mustafa Paşa'nın yaptığına benzer bir yargılamaya muhatap olduk. Bu davada verilen hükümler, verenlerin kendi ailelerine ve çocuklarına bıraktıkları mirastır. Ben ise sevenlerime iyi bir miras bırakıyorum.
Yargılandığımız davanın seyri, Mahkeme Başkanı Fevzi Şıngar ve duruşma savcısının görevden alınması ile değişti. Hukuksuz delillerle başlayan ama özel yetkili mahkemeler kapatıldıktan sonra daha adil bir görüntü veren yargılamada, bu kişilerin görevden alınması, hakkımızda verilecek cezanın da ön hazırlığıydı. Tüm bu süreç boyunca ve halihazırda bizler, sadece ve sadece adaletin tecellisi beklentisi içindeyiz.
“Af değil, adalet istiyoruz!” Hayatını heran cezaevinde kaybetme riski yaşayan bir kişinin bu duruşu, umalım ki insanları biraz olsun akla ve vicdana sevk eder. Müvekkilimiz Çetin Doğan’ın “af tartışması” üzerine Cezaevinde bizlere aktardığı görüşlerini aşağıda bulabilirsiniz.👇 pic.twitter.com/ez2ySVBTEG— Hüseyin Ersöz (@ersozhuseyin) September 3, 2021