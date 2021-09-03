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ABD’de rüzgar türbininin kanadını taşıyan TIR’a yük treni çarptı
ABD’de rüzgar türbininin kanadını taşıyan TIR’a yük treni çarptı
ABD'nin Teksas eyaletinde rüzgar türbini kanadı taşıyan tıra hemzemin geçitte manevra yaptığı sırada tren çarptı. Çarpmanın etkisiyle tır yan yattı. 03.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-03T12:58+0300
2021-09-03T12:59+0300
dünya
abd
tir
kaza
hemzemin geçit
rüzgar türbini
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ABD'nin Teksas eyaletinde rüzgar türbini taşıyan tırın sürücüsü ölümle burun buruna geldi. Hemzemin geçitten geçerek manevra yapan tıra, yük treni çarptı. Çarpmanın ardından tır büyük bir gürültüyle devrildi.Kazada kimse yaralanmazken, tırda büyük hasar meydana geldi.Polis, tırın geçişi sırasında geçidin açık olduğunu, ancak aracın yaklaşık üçte ikisinin karşı tarafa geçtiğinde bariyerlerin indiğini belirtti. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
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abd, tir, kaza, hemzemin geçit, rüzgar türbini

ABD’de rüzgar türbininin kanadını taşıyan TIR’a yük treni çarptı

12:58 03.09.2021 (güncellendi: 12:59 03.09.2021)
© İHAABD’de rüzgar türbininin kanadını taşıyan TIR’a yük treni çarptı
ABD’de rüzgar türbininin kanadını taşıyan TIR’a yük treni çarptı - Sputnik Türkiye, 1920, 03.09.2021
© İHA
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ABD'nin Teksas eyaletinde rüzgar türbini kanadı taşıyan tıra hemzemin geçitte manevra yaptığı sırada tren çarptı. Çarpmanın etkisiyle tır yan yattı.
ABD'nin Teksas eyaletinde rüzgar türbini taşıyan tırın sürücüsü ölümle burun buruna geldi. Hemzemin geçitten geçerek manevra yapan tıra, yük treni çarptı. Çarpmanın ardından tır büyük bir gürültüyle devrildi.
Kazada kimse yaralanmazken, tırda büyük hasar meydana geldi.
Polis, tırın geçişi sırasında geçidin açık olduğunu, ancak aracın yaklaşık üçte ikisinin karşı tarafa geçtiğinde bariyerlerin indiğini belirtti. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
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