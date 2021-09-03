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Ali Ağaoğlu'nun milyar dolarlık projesine Bakanlık'tan ÇED onayı
Ali Ağaoğlu'nun milyar dolarlık projesine Bakanlık'tan ÇED onayı
Ali Ağaoğlu'nun Mandalya Körfezi’nin kıyısında inşa edilecek 30 bin kişilik konut projesi için hazırlanan ÇED raporuna Bakanlık'tan onay geldi. 03.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-03T11:39+0300
2021-09-03T11:42+0300
türkiye
çevre
muğla
ali ağaoğlu
inşaat
milas
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Ali Ağaoğlu’nun sahibi olduğu Akdeniz İnşaat firmasının Muğla - Milas’ta kurmayı planladığı 926 milyon 699 bin dolarlık turizm kenti projesi için ilk başvuru 2008 yılında yapıldı, Orman Bakanlığı engeline takıldı. Cumhuriyet gazetesinden Erman Şentürk'ün haberine göre Mandalya Koyu bitişiğindeki 4 milyon 454 bin metrekarelik arazinin 743 bin metrekaresini yapılaşmaya açacak projenin önü Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü’nden gelen izinle birlikte açıldı.3 bin 683 villa yapılacakDoğal sit alanları ve arkeolojik sit alanlarının yer aldığı bölgede 3 bin 683 villanın yanı sıra, 4 ayrı otel ve 6 adet günübirlik dinlenme tesisi ile alışveriş merkezi, hastane, okul, bankalar, su sporları merkezi, sinema, sanat merkezi, kongre merkezi, rezidans, kafeterya ve restoranlar inşa edilecek ve adeta lagün manzaralı yeni bir kent kurulacak.5 yıl sürecek yapım sürecinde 1 milyon 337 bin 448 ton hafriyat çıkartılacak.ÇED raporu için iptal davası açılacakProjeye verilen ÇED raporu için iptal davası açacaklarını duyuran avukat Remzi Kazmaz, “Hem birinci derecede doğal ve arkeolojik SİT alanı hem de uluslararası sözleşmelerle koruma altına alınan bu bölgede hangi akıl, hangi mantık bir kent kurulabileceğine karar verebiliyor? Hiçbir tutarlı yanı olmayan bu projeye karşı, Boğaziçi’nde, Dörttepe’de, Göllük’te ve Güvercinlik’te yaşayan halk ile en yakın zamanda Muğla İdare Mahkemesi’ne giderek dava açacağız” diye konuştu.
türkiye
muğla
milas
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çevre, muğla, ali ağaoğlu, inşaat, milas

Ali Ağaoğlu'nun milyar dolarlık projesine Bakanlık'tan ÇED onayı

11:39 03.09.2021 (güncellendi: 11:42 03.09.2021)
© AAAli Ağaoğlu
Ali Ağaoğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 03.09.2021
© AA
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Ali Ağaoğlu'nun Mandalya Körfezi’nin kıyısında inşa edilecek 30 bin kişilik konut projesi için hazırlanan ÇED raporuna Bakanlık'tan onay geldi.
Ali Ağaoğlu’nun sahibi olduğu Akdeniz İnşaat firmasının Muğla - Milas’ta kurmayı planladığı 926 milyon 699 bin dolarlık turizm kenti projesi için ilk başvuru 2008 yılında yapıldı, Orman Bakanlığı engeline takıldı.
Cumhuriyet gazetesinden Erman Şentürk'ün haberine göre Mandalya Koyu bitişiğindeki 4 milyon 454 bin metrekarelik arazinin 743 bin metrekaresini yapılaşmaya açacak projenin önü Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü’nden gelen izinle birlikte açıldı.

3 bin 683 villa yapılacak

Doğal sit alanları ve arkeolojik sit alanlarının yer aldığı bölgede 3 bin 683 villanın yanı sıra, 4 ayrı otel ve 6 adet günübirlik dinlenme tesisi ile alışveriş merkezi, hastane, okul, bankalar, su sporları merkezi, sinema, sanat merkezi, kongre merkezi, rezidans, kafeterya ve restoranlar inşa edilecek ve adeta lagün manzaralı yeni bir kent kurulacak.
5 yıl sürecek yapım sürecinde 1 milyon 337 bin 448 ton hafriyat çıkartılacak.

ÇED raporu için iptal davası açılacak

Projeye verilen ÇED raporu için iptal davası açacaklarını duyuran avukat Remzi Kazmaz, “Hem birinci derecede doğal ve arkeolojik SİT alanı hem de uluslararası sözleşmelerle koruma altına alınan bu bölgede hangi akıl, hangi mantık bir kent kurulabileceğine karar verebiliyor? Hiçbir tutarlı yanı olmayan bu projeye karşı, Boğaziçi’nde, Dörttepe’de, Göllük’te ve Güvercinlik’te yaşayan halk ile en yakın zamanda Muğla İdare Mahkemesi’ne giderek dava açacağız” diye konuştu.
220018
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