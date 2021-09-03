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Taliban kontrolünde Afganistan
Afganistan'da Taliban ülke yönetimini ele geçirirken ABD, 20 yıl önce işgal ederek istikrarsızlığını derinleştirdiği ülkeden kaçtı. Başkent Kabil dahil pek çok yeri çatışmasız kontrolüne geçiren Taliban sebebiyle, yüzbinlerce kişi ülkesini terk etmeye çalışıyor.
https://tr.sputniknews.com/20210903/almanya-disisleri-bakani-maaas-diplomatlarimizi-belirli-kosullar-altinda-kabile-gondermeye-haziriz-1048564022.html
Almanya Dışişleri Bakanı Maaas: Diplomatlarımızı belirli koşullar altında Kabil'e göndermeye hazırız
Almanya Dışişleri Bakanı Maaas: Diplomatlarımızı belirli koşullar altında Kabil'e göndermeye hazırız
Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Taliban'ın güvenlik, insan hakları ve diğer koşullara riayet etmesine bağlı olarak diplomatlarını Kabil'e geri göndermeye... 03.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-03T00:30+0300
2021-09-03T00:30+0300
taliban kontrolünde afganistan
almanya
afganistan
diplomat
yardım
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Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, ülkesinin Afganistan'daki diplomatik misyonunun Taliban hakimiyetinde devam edip etmeyeceğine ilişkin açıklamada bulundu.Gayriresmi Avrupa Birliği (AB) dışişleri bakanları toplantısı öncesinde basın mensuplarına konuşan Maas, "Sadece insani yardım sağlamaya değil, zira Afganistan insani bir felaket tehdidi altında, bu koşullar - insan haklarına saygı, kapsayıcı hükümet, ülke topraklarının teröristlere verilmesini reddetme - yerine getirildiği taktirde kalkınma yardımı da sağlamaya hazırız" ifadelerini kullandı."Hoşunuza gitsin ya da gitmesin, Afganistan'da yeni bir realite söz konusu" diyen Maas, şöyle devam etti:"Avrupa Birliği'nin (Afganistan'da) bir rol oynamasını istiyorsak, yaralarımızı sarma konusunda zamanımız yok ve bunu yapmalı, bu sebeple aceleci olmalıyız. Afganistan konusundaki tutumumuzu net olarak belirlemeliyiz."
https://tr.sputniknews.com/20210902/avrupa-komisyonu-talibani-tanimak-ya-da-iliskileri-resmiyete-dokmek-icin-acele-etmeyecegiz-1048535499.html
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almanya, afganistan, diplomat, yardım

Almanya Dışişleri Bakanı Maaas: Diplomatlarımızı belirli koşullar altında Kabil'e göndermeye hazırız

00:30 03.09.2021
© REUTERS / ANNEGRET HILSEHeiko Maas / Almanya Dışişleri Bakanı
Heiko Maas / Almanya Dışişleri Bakanı - Sputnik Türkiye, 1920, 03.09.2021
© REUTERS / ANNEGRET HILSE
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Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Taliban'ın güvenlik, insan hakları ve diğer koşullara riayet etmesine bağlı olarak diplomatlarını Kabil'e geri göndermeye hazır olduklarını duyurdu.
Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, ülkesinin Afganistan'daki diplomatik misyonunun Taliban hakimiyetinde devam edip etmeyeceğine ilişkin açıklamada bulundu.
Gayriresmi Avrupa Birliği (AB) dışişleri bakanları toplantısı öncesinde basın mensuplarına konuşan Maas, "Sadece insani yardım sağlamaya değil, zira Afganistan insani bir felaket tehdidi altında, bu koşullar - insan haklarına saygı, kapsayıcı hükümet, ülke topraklarının teröristlere verilmesini reddetme - yerine getirildiği taktirde kalkınma yardımı da sağlamaya hazırız" ifadelerini kullandı.
"Hoşunuza gitsin ya da gitmesin, Afganistan'da yeni bir realite söz konusu" diyen Maas, şöyle devam etti:
"Avrupa Birliği'nin (Afganistan'da) bir rol oynamasını istiyorsak, yaralarımızı sarma konusunda zamanımız yok ve bunu yapmalı, bu sebeple aceleci olmalıyız. Afganistan konusundaki tutumumuzu net olarak belirlemeliyiz."
Avrupa Birliği bayrağı - Sputnik Türkiye, 1920, 02.09.2021
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