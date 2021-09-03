https://tr.sputniknews.com/20210903/almanya-disisleri-bakani-maaas-diplomatlarimizi-belirli-kosullar-altinda-kabile-gondermeye-haziriz-1048564022.html
Almanya Dışişleri Bakanı Maaas: Diplomatlarımızı belirli koşullar altında Kabil'e göndermeye hazırız
Almanya Dışişleri Bakanı Maaas: Diplomatlarımızı belirli koşullar altında Kabil'e göndermeye hazırız
Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Taliban'ın güvenlik, insan hakları ve diğer koşullara riayet etmesine bağlı olarak diplomatlarını Kabil'e geri göndermeye... 03.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-03T00:30+0300
2021-09-03T00:30+0300
2021-09-03T00:30+0300
taliban kontrolünde afganistan
almanya
afganistan
diplomat
yardım
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/05/0a/1044465098_0:176:3017:1873_1920x0_80_0_0_9af8995b563c934885d7a2b76fc1ce94.jpg
Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, ülkesinin Afganistan'daki diplomatik misyonunun Taliban hakimiyetinde devam edip etmeyeceğine ilişkin açıklamada bulundu.Gayriresmi Avrupa Birliği (AB) dışişleri bakanları toplantısı öncesinde basın mensuplarına konuşan Maas, "Sadece insani yardım sağlamaya değil, zira Afganistan insani bir felaket tehdidi altında, bu koşullar - insan haklarına saygı, kapsayıcı hükümet, ülke topraklarının teröristlere verilmesini reddetme - yerine getirildiği taktirde kalkınma yardımı da sağlamaya hazırız" ifadelerini kullandı."Hoşunuza gitsin ya da gitmesin, Afganistan'da yeni bir realite söz konusu" diyen Maas, şöyle devam etti:"Avrupa Birliği'nin (Afganistan'da) bir rol oynamasını istiyorsak, yaralarımızı sarma konusunda zamanımız yok ve bunu yapmalı, bu sebeple aceleci olmalıyız. Afganistan konusundaki tutumumuzu net olarak belirlemeliyiz."
https://tr.sputniknews.com/20210902/avrupa-komisyonu-talibani-tanimak-ya-da-iliskileri-resmiyete-dokmek-icin-acele-etmeyecegiz-1048535499.html
almanya
afganistan
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/05/0a/1044465098_142:0:2873:2048_1920x0_80_0_0_2c2bef9077ba5a983aa29195503e3bbc.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
almanya, afganistan, diplomat, yardım
Almanya Dışişleri Bakanı Maaas: Diplomatlarımızı belirli koşullar altında Kabil'e göndermeye hazırız
Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Taliban'ın güvenlik, insan hakları ve diğer koşullara riayet etmesine bağlı olarak diplomatlarını Kabil'e geri göndermeye hazır olduklarını duyurdu.
Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, ülkesinin Afganistan'daki diplomatik misyonunun Taliban hakimiyetinde devam edip etmeyeceğine ilişkin açıklamada bulundu.
Gayriresmi Avrupa Birliği (AB) dışişleri bakanları toplantısı öncesinde basın mensuplarına konuşan Maas, "Sadece insani yardım sağlamaya değil, zira Afganistan insani bir felaket tehdidi altında, bu koşullar - insan haklarına saygı, kapsayıcı hükümet, ülke topraklarının teröristlere verilmesini reddetme - yerine getirildiği taktirde kalkınma yardımı da sağlamaya hazırız" ifadelerini kullandı.
"Hoşunuza gitsin ya da gitmesin, Afganistan'da yeni bir realite söz konusu" diyen Maas, şöyle devam etti:
"Avrupa Birliği'nin (Afganistan'da) bir rol oynamasını istiyorsak, yaralarımızı sarma konusunda zamanımız yok ve bunu yapmalı, bu sebeple aceleci olmalıyız. Afganistan konusundaki tutumumuzu net olarak belirlemeliyiz."