https://tr.sputniknews.com/20210903/almanya-disisleri-bakani-maaas-diplomatlarimizi-belirli-kosullar-altinda-kabile-gondermeye-haziriz-1048564022.html

Almanya Dışişleri Bakanı Maaas: Diplomatlarımızı belirli koşullar altında Kabil'e göndermeye hazırız

Almanya Dışişleri Bakanı Maaas: Diplomatlarımızı belirli koşullar altında Kabil'e göndermeye hazırız

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Taliban'ın güvenlik, insan hakları ve diğer koşullara riayet etmesine bağlı olarak diplomatlarını Kabil'e geri göndermeye... 03.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-03T00:30+0300

2021-09-03T00:30+0300

2021-09-03T00:30+0300

taliban kontrolünde afganistan

almanya

afganistan

diplomat

yardım

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Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, ülkesinin Afganistan'daki diplomatik misyonunun Taliban hakimiyetinde devam edip etmeyeceğine ilişkin açıklamada bulundu.Gayriresmi Avrupa Birliği (AB) dışişleri bakanları toplantısı öncesinde basın mensuplarına konuşan Maas, "Sadece insani yardım sağlamaya değil, zira Afganistan insani bir felaket tehdidi altında, bu koşullar - insan haklarına saygı, kapsayıcı hükümet, ülke topraklarının teröristlere verilmesini reddetme - yerine getirildiği taktirde kalkınma yardımı da sağlamaya hazırız" ifadelerini kullandı."Hoşunuza gitsin ya da gitmesin, Afganistan'da yeni bir realite söz konusu" diyen Maas, şöyle devam etti:"Avrupa Birliği'nin (Afganistan'da) bir rol oynamasını istiyorsak, yaralarımızı sarma konusunda zamanımız yok ve bunu yapmalı, bu sebeple aceleci olmalıyız. Afganistan konusundaki tutumumuzu net olarak belirlemeliyiz."

https://tr.sputniknews.com/20210902/avrupa-komisyonu-talibani-tanimak-ya-da-iliskileri-resmiyete-dokmek-icin-acele-etmeyecegiz-1048535499.html

almanya

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almanya, afganistan, diplomat, yardım