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Aziz Yıldırım, Kocaelispor’dan alacağı için indirim yaptı
Aziz Yıldırım, Kocaelispor’dan alacağı için indirim yaptı
Fenerbahçe'nin eski başkanı Aziz Yıldırım, Kocaelispor'a verdiği borçta indirim yaptı. Uzun süredir ödenmeyen 1.5 milyon dolar borcun, 1 milyon dolara... 03.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-03T00:11+0300
2021-09-03T00:11+0300
türkiye
aziz yıldırım
borç
kocaelispor
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Kocaelispor sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Aziz Yıldırım’a olan borcun faizsiz ve bir yıl ertelemeli olarak ödeneceği ifade edildi.Kocaelispor resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:“2002 yılından bugüne kadar süregelen ve camiamızın yakinen bildiği Aziz Yıldırım'a kulübümüzün 1.5 milyon Dolar borcu bulunmaktadır. Bugün geldiğimiz noktada yasal faiz ve icra masrafları ile birlikte güncel borç tutarı 26 milyon TL civarındadır. Aziz Yıldırım ile bir süredir yaptığımız görüşmeler neticesinde, bugün ilgili rakam 1 Milyon Dolar olarak belirlenmiş olup bu tutar 1 yıl ertelemeli olarak faizsiz bir şekilde Sayın Aziz Yıldırım’a ödenecektir. Bu süreçte anlaşma kolaylığı sağlayan Aziz Yıldırım'a, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanımız Tahir Büyükakın'a, Kocaeli Milletvekilimiz Saffet Sancaklı'ya ve emeği geçen herkese teşekkürlerimizi sunarız.”
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aziz yıldırım, borç, kocaelispor

Aziz Yıldırım, Kocaelispor’dan alacağı için indirim yaptı

00:11 03.09.2021
© AA / Sercan KüçükşahinFenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım
Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım - Sputnik Türkiye, 1920, 03.09.2021
© AA / Sercan Küçükşahin
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Fenerbahçe'nin eski başkanı Aziz Yıldırım, Kocaelispor'a verdiği borçta indirim yaptı. Uzun süredir ödenmeyen 1.5 milyon dolar borcun, 1 milyon dolara indirildiği duyuruldu.
Kocaelispor sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Aziz Yıldırım’a olan borcun faizsiz ve bir yıl ertelemeli olarak ödeneceği ifade edildi.
Kocaelispor resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
“2002 yılından bugüne kadar süregelen ve camiamızın yakinen bildiği Aziz Yıldırım'a kulübümüzün 1.5 milyon Dolar borcu bulunmaktadır. Bugün geldiğimiz noktada yasal faiz ve icra masrafları ile birlikte güncel borç tutarı 26 milyon TL civarındadır. Aziz Yıldırım ile bir süredir yaptığımız görüşmeler neticesinde, bugün ilgili rakam 1 Milyon Dolar olarak belirlenmiş olup bu tutar 1 yıl ertelemeli olarak faizsiz bir şekilde Sayın Aziz Yıldırım’a ödenecektir. Bu süreçte anlaşma kolaylığı sağlayan Aziz Yıldırım'a, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanımız Tahir Büyükakın'a, Kocaeli Milletvekilimiz Saffet Sancaklı'ya ve emeği geçen herkese teşekkürlerimizi sunarız.”
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