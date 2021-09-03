https://tr.sputniknews.com/20210903/aziz-yildirim-kocaelispordan-alacagi-icin-indirim-yapti-1048563592.html

Aziz Yıldırım, Kocaelispor’dan alacağı için indirim yaptı

Aziz Yıldırım, Kocaelispor’dan alacağı için indirim yaptı

Fenerbahçe'nin eski başkanı Aziz Yıldırım, Kocaelispor'a verdiği borçta indirim yaptı. Uzun süredir ödenmeyen 1.5 milyon dolar borcun, 1 milyon dolara... 03.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-03T00:11+0300

2021-09-03T00:11+0300

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türkiye

aziz yıldırım

borç

kocaelispor

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Kocaelispor sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Aziz Yıldırım’a olan borcun faizsiz ve bir yıl ertelemeli olarak ödeneceği ifade edildi.Kocaelispor resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:“2002 yılından bugüne kadar süregelen ve camiamızın yakinen bildiği Aziz Yıldırım'a kulübümüzün 1.5 milyon Dolar borcu bulunmaktadır. Bugün geldiğimiz noktada yasal faiz ve icra masrafları ile birlikte güncel borç tutarı 26 milyon TL civarındadır. Aziz Yıldırım ile bir süredir yaptığımız görüşmeler neticesinde, bugün ilgili rakam 1 Milyon Dolar olarak belirlenmiş olup bu tutar 1 yıl ertelemeli olarak faizsiz bir şekilde Sayın Aziz Yıldırım’a ödenecektir. Bu süreçte anlaşma kolaylığı sağlayan Aziz Yıldırım'a, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanımız Tahir Büyükakın'a, Kocaeli Milletvekilimiz Saffet Sancaklı'ya ve emeği geçen herkese teşekkürlerimizi sunarız.”

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aziz yıldırım, borç, kocaelispor