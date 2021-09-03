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https://tr.sputniknews.com/20210903/blinken-iranin-eski-ve-simdiki-abdli-yetkililere-komplo-kurma-konusundaki-ilgisinin-farkindayiz-1048598060.html
Blinken: İran'ın eski ve şimdiki ABD'li yetkililere komplo kurma konusundaki ilgisinin farkındayız
Blinken: İran'ın eski ve şimdiki ABD'li yetkililere komplo kurma konusundaki ilgisinin farkındayız
ABD Dışişleri Bakanı Blinken, İran'ın eski ve şimdiki Amerikalı yetkililere komplo kurmaya çalıştığını iddia ederek, Washington'un bu planlardan 'haberdar... 03.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-03T22:58+0300
2021-09-03T22:58+0300
dünya
abd
iran
antony blinken
yaptırım
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ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, İran'a yönelik son yaptırım kararı ve Washington ile Tahran arasındak ilişkilerin seyrine dair değerlendirmede bulundu.Günün erken saatlerinde ABD, Amerikan vatandaşı Mesih Alinejad'ı kaçırmayı planlamakla suçladığı ve İran istihbaratıyla ilişkilendirdiği 4 İran vatandaşına yaptırım uygulamıştı.Blinken, düzenlediği basın toplantısında, konuya ilişkin "Bu spesifik planın ötesinde ABD, İran'ın mevcut ve eski Amerikalı yetkililer de dahil olmak üzere başka Amerikan vatandaşlarını da hedef alma konusundaki süregelen ilgisinin farkında" ifadelerini kullandı.Blinken, ABD'nin, 'bağımsız gazetecileri sindirme veya muhalifleri, özellikle de ABD vatandaşlarını susturma çabalarına müsamaha göstermeyeceğini' de sözlerine ekledi.
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abd, iran, antony blinken, yaptırım

Blinken: İran'ın eski ve şimdiki ABD'li yetkililere komplo kurma konusundaki ilgisinin farkındayız

22:58 03.09.2021
© REUTERS / Olivier DoulieryAntony Blinken
Antony Blinken - Sputnik Türkiye, 1920, 03.09.2021
© REUTERS / Olivier Douliery
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ABD Dışişleri Bakanı Blinken, İran'ın eski ve şimdiki Amerikalı yetkililere komplo kurmaya çalıştığını iddia ederek, Washington'un bu planlardan 'haberdar olduğunu' söyledi.
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, İran'a yönelik son yaptırım kararı ve Washington ile Tahran arasındak ilişkilerin seyrine dair değerlendirmede bulundu.
Günün erken saatlerinde ABD, Amerikan vatandaşı Mesih Alinejad'ı kaçırmayı planlamakla suçladığı ve İran istihbaratıyla ilişkilendirdiği 4 İran vatandaşına yaptırım uygulamıştı.
Blinken, düzenlediği basın toplantısında, konuya ilişkin "Bu spesifik planın ötesinde ABD, İran'ın mevcut ve eski Amerikalı yetkililer de dahil olmak üzere başka Amerikan vatandaşlarını da hedef alma konusundaki süregelen ilgisinin farkında" ifadelerini kullandı.
Blinken, ABD'nin, 'bağımsız gazetecileri sindirme veya muhalifleri, özellikle de ABD vatandaşlarını susturma çabalarına müsamaha göstermeyeceğini' de sözlerine ekledi.
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