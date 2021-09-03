https://tr.sputniknews.com/20210903/blinken-iranin-eski-ve-simdiki-abdli-yetkililere-komplo-kurma-konusundaki-ilgisinin-farkindayiz-1048598060.html

Blinken: İran'ın eski ve şimdiki ABD'li yetkililere komplo kurma konusundaki ilgisinin farkındayız

Blinken: İran'ın eski ve şimdiki ABD'li yetkililere komplo kurma konusundaki ilgisinin farkındayız

ABD Dışişleri Bakanı Blinken, İran'ın eski ve şimdiki Amerikalı yetkililere komplo kurmaya çalıştığını iddia ederek, Washington'un bu planlardan 'haberdar... 03.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-03T22:58+0300

2021-09-03T22:58+0300

2021-09-03T22:58+0300

dünya

abd

iran

antony blinken

yaptırım

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ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, İran'a yönelik son yaptırım kararı ve Washington ile Tahran arasındak ilişkilerin seyrine dair değerlendirmede bulundu.Günün erken saatlerinde ABD, Amerikan vatandaşı Mesih Alinejad'ı kaçırmayı planlamakla suçladığı ve İran istihbaratıyla ilişkilendirdiği 4 İran vatandaşına yaptırım uygulamıştı.Blinken, düzenlediği basın toplantısında, konuya ilişkin "Bu spesifik planın ötesinde ABD, İran'ın mevcut ve eski Amerikalı yetkililer de dahil olmak üzere başka Amerikan vatandaşlarını da hedef alma konusundaki süregelen ilgisinin farkında" ifadelerini kullandı.Blinken, ABD'nin, 'bağımsız gazetecileri sindirme veya muhalifleri, özellikle de ABD vatandaşlarını susturma çabalarına müsamaha göstermeyeceğini' de sözlerine ekledi.

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abd, iran, antony blinken, yaptırım