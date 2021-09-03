Blinken: İran'ın eski ve şimdiki ABD'li yetkililere komplo kurma konusundaki ilgisinin farkındayız

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, İran'a yönelik son yaptırım kararı ve Washington ile Tahran arasındak ilişkilerin seyrine dair değerlendirmede bulundu.Günün erken saatlerinde ABD, Amerikan vatandaşı Mesih Alinejad'ı kaçırmayı planlamakla suçladığı ve İran istihbaratıyla ilişkilendirdiği 4 İran vatandaşına yaptırım uygulamıştı.Blinken, düzenlediği basın toplantısında, konuya ilişkin "Bu spesifik planın ötesinde ABD, İran'ın mevcut ve eski Amerikalı yetkililer de dahil olmak üzere başka Amerikan vatandaşlarını da hedef alma konusundaki süregelen ilgisinin farkında" ifadelerini kullandı.Blinken, ABD'nin, 'bağımsız gazetecileri sindirme veya muhalifleri, özellikle de ABD vatandaşlarını susturma çabalarına müsamaha göstermeyeceğini' de sözlerine ekledi.
Blinken, düzenlediği basın toplantısında, konuya ilişkin "Bu spesifik planın ötesinde ABD, İran'ın mevcut ve eski Amerikalı yetkililer de dahil olmak üzere başka Amerikan vatandaşlarını da hedef alma konusundaki süregelen ilgisinin farkında" ifadelerini kullandı.
Blinken, ABD'nin, 'bağımsız gazetecileri sindirme veya muhalifleri, özellikle de ABD vatandaşlarını susturma çabalarına müsamaha göstermeyeceğini' de sözlerine ekledi.