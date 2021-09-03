Eda Erdem: Bir hayalimiz vardı

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın kaptanı Eda Erdem Dündar, 2021 Avrupa Voleybol Şampiyonası yarı finalinde kaybedilen Sırbistan maçı sonrası konuştu."Bir hayalimiz vardı. Çok üzgünüz ama yapacak bir şey yok. Bugünü bir an önce unutup, yarına konsantre olacağız" diyen Erdem, "Bizler tüm ülkeyi birleştirebiliyoruz, bunun için çok mutluyuz. Gururla en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Yenmek de var, yenilmek de. Bugün Sırbistan'ın günüydü, daha iyi oynadılar. Biz daha genç bir takımız, daha iyi olacağımıza inanıyoruz" diye konuştu.
A Milli Kadın Voleybol Takım kaptanı Eda Erdem Dündar, 3-1'lik Sırbistan yenilgisinden dolayı üzgün olduklarını söyledi. Erdem, "Bir hayalimiz vardı, bugünü bir an önce unutup yarına konsantre olacağız" dedi.
A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın kaptanı Eda Erdem Dündar, 2021 Avrupa Voleybol Şampiyonası yarı finalinde kaybedilen Sırbistan maçı sonrası konuştu.
"Bir hayalimiz vardı. Çok üzgünüz ama yapacak bir şey yok. Bugünü bir an önce unutup, yarına konsantre olacağız" diyen Erdem, "Bizler tüm ülkeyi birleştirebiliyoruz, bunun için çok mutluyuz. Gururla en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Yenmek de var, yenilmek de. Bugün Sırbistan'ın günüydü, daha iyi oynadılar. Biz daha genç bir takımız, daha iyi olacağımıza inanıyoruz" diye konuştu.