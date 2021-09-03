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Ferhan Şensoy'un cenazesinde gerginlik: Tabuttaki bayrağı gören holiganlar slogan attı
Ferhan Şensoy'un cenazesinde gerginlik: Tabuttaki bayrağı gören holiganlar slogan attı
Kalp damar hastalıkları ve solunum yetersizliği nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden usta oyuncu Ferhan Şensoy dün son yolculuğuna uğurlandı... 03.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-03T12:23+0300
2021-09-03T12:24+0300
türkiye
ferhan şensoy
cenaze
gerginlik
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Türk tiyatrosunun usta ismi Ferhan Şensoy, bir süredir tedavi gördüğü İstanbul Tıp Fakültesi’nde hayatını kaybetti.70 yaşındaki usta sanatçı, dün İstiklal Caddesi'ndeki Ses Tiyatrosu'nda düzenlenen törenden sonra Teşvikiye'de kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı. Büyük ustanın cenazesinde ise büyük bir saygısızlığa imza atıldı.'Ferhan Şensoy olduğunu bilseydik yapmazdık'Sabah'ın haberine göre; cenaze aracı camiden çıktığı sırada tabutun üzerinde Galatasaray bayrağını gören 4 şahıs Beşiktaş lehine sloganlar atmaya başladı. Kalabalığa doğru ilerleyen dört kişi cenazedeki vatandaşlar tarafından darbedilmek istendi.Polis araya girerek şahısları gözaltına alıp Harbiye Polis Merkezi'ne götürdü. 4 kişinin ifadesinde "Ferhan Şensoy olduğunu bilseydik yapmazdık, çok üzgünüz" dedikleri öğrenildi.
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ferhan şensoy, cenaze, gerginlik

Ferhan Şensoy'un cenazesinde gerginlik: Tabuttaki bayrağı gören holiganlar slogan attı

12:23 03.09.2021 (güncellendi: 12:24 03.09.2021)
© AAFerhan Şensoy cenazesi, tabut
Ferhan Şensoy cenazesi, tabut - Sputnik Türkiye, 1920, 03.09.2021
© AA
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Kalp damar hastalıkları ve solunum yetersizliği nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden usta oyuncu Ferhan Şensoy dün son yolculuğuna uğurlandı. Şensoy'un cenazesine gölge düşüren bir olay yaşandı.
Türk tiyatrosunun usta ismi Ferhan Şensoy, bir süredir tedavi gördüğü İstanbul Tıp Fakültesi’nde hayatını kaybetti.
70 yaşındaki usta sanatçı, dün İstiklal Caddesi'ndeki Ses Tiyatrosu'nda düzenlenen törenden sonra Teşvikiye'de kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı. Büyük ustanın cenazesinde ise büyük bir saygısızlığa imza atıldı.

'Ferhan Şensoy olduğunu bilseydik yapmazdık'

Sabah'ın haberine göre; cenaze aracı camiden çıktığı sırada tabutun üzerinde Galatasaray bayrağını gören 4 şahıs Beşiktaş lehine sloganlar atmaya başladı. Kalabalığa doğru ilerleyen dört kişi cenazedeki vatandaşlar tarafından darbedilmek istendi.
Polis araya girerek şahısları gözaltına alıp Harbiye Polis Merkezi'ne götürdü. 4 kişinin ifadesinde "Ferhan Şensoy olduğunu bilseydik yapmazdık, çok üzgünüz" dedikleri öğrenildi.
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