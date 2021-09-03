https://tr.sputniknews.com/20210903/ferhan-sensoyun-cenazesinde-gerginlik-tabuttaki-bayragi-goren-holiganlar-slogan-atti-1048574543.html

Ferhan Şensoy'un cenazesinde gerginlik: Tabuttaki bayrağı gören holiganlar slogan attı

Ferhan Şensoy'un cenazesinde gerginlik: Tabuttaki bayrağı gören holiganlar slogan attı

Kalp damar hastalıkları ve solunum yetersizliği nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden usta oyuncu Ferhan Şensoy dün son yolculuğuna uğurlandı... 03.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-03T12:23+0300

2021-09-03T12:23+0300

2021-09-03T12:24+0300

türkiye

ferhan şensoy

cenaze

gerginlik

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Türk tiyatrosunun usta ismi Ferhan Şensoy, bir süredir tedavi gördüğü İstanbul Tıp Fakültesi’nde hayatını kaybetti.70 yaşındaki usta sanatçı, dün İstiklal Caddesi'ndeki Ses Tiyatrosu'nda düzenlenen törenden sonra Teşvikiye'de kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı. Büyük ustanın cenazesinde ise büyük bir saygısızlığa imza atıldı.'Ferhan Şensoy olduğunu bilseydik yapmazdık'Sabah'ın haberine göre; cenaze aracı camiden çıktığı sırada tabutun üzerinde Galatasaray bayrağını gören 4 şahıs Beşiktaş lehine sloganlar atmaya başladı. Kalabalığa doğru ilerleyen dört kişi cenazedeki vatandaşlar tarafından darbedilmek istendi.Polis araya girerek şahısları gözaltına alıp Harbiye Polis Merkezi'ne götürdü. 4 kişinin ifadesinde "Ferhan Şensoy olduğunu bilseydik yapmazdık, çok üzgünüz" dedikleri öğrenildi.

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ferhan şensoy, cenaze, gerginlik