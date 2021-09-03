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https://tr.sputniknews.com/20210903/filenin-sultanlarinin-rakibi-belli-oldu-1048598164.html
'Filenin Sultanları'nın rakibi belli oldu
'Filenin Sultanları'nın rakibi belli oldu
Avrupa Voleybol Şampiyonası üçüncülük maçında A Milli Voleybol Takımı'nın rakibi Hollanda oldu. İtalya ile Sırbistan finalde karşılaşacak. 03.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-03T22:59+0300
2021-09-03T22:59+0300
2021-09-03T22:59+0300
yaşam
italya
türkiye
hollanda
voleybol
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Avrupa Voleybol Şampiyonası yarı final mücadelesinde İtalya'ya 3-1 kaybeden Hollanda, Türkiye'nin rakibi oldu. Her iki takım bronz madalya için mücadele edecek. İtalya ile Sırbistan'da final müsabakalarında kozlarını paylaşacak.
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italya, türkiye, hollanda, voleybol
'Filenin Sultanları'nın rakibi belli oldu
Avrupa Voleybol Şampiyonası üçüncülük maçında A Milli Voleybol Takımı'nın rakibi Hollanda oldu. İtalya ile Sırbistan finalde karşılaşacak.
Avrupa Voleybol Şampiyonası yarı final mücadelesinde İtalya'ya 3-1 kaybeden Hollanda, Türkiye'nin rakibi oldu.
Her iki takım bronz madalya için mücadele edecek.
İtalya ile Sırbistan'da final müsabakalarında kozlarını paylaşacak.