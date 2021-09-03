https://tr.sputniknews.com/20210903/filenin-sultanlarinin-rakibi-belli-oldu-1048598164.html

'Filenin Sultanları'nın rakibi belli oldu

'Filenin Sultanları'nın rakibi belli oldu

Avrupa Voleybol Şampiyonası üçüncülük maçında A Milli Voleybol Takımı'nın rakibi Hollanda oldu. İtalya ile Sırbistan finalde karşılaşacak. 03.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-03T22:59+0300

2021-09-03T22:59+0300

2021-09-03T22:59+0300

yaşam

italya

türkiye

hollanda

voleybol

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/01/1048515070_0:112:1200:787_1920x0_80_0_0_49683a5862929c6607bc037cafd8833b.jpg

Avrupa Voleybol Şampiyonası yarı final mücadelesinde İtalya'ya 3-1 kaybeden Hollanda, Türkiye'nin rakibi oldu. Her iki takım bronz madalya için mücadele edecek. İtalya ile Sırbistan'da final müsabakalarında kozlarını paylaşacak.

italya

hollanda

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

italya, türkiye, hollanda, voleybol