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Kesintilere karşı acil müdahale timi
Kesintilere karşı acil müdahale timi
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), son dönemde sıcak hava ve kuraklık sebebiyle artan elektrik kesintilerine karşı, sisteme kademeli olarak enerji... 03.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-03T08:33+0300
2021-09-03T08:34+0300
türkiye
elektrik
elektrik kesintisi
önlem
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EPDK’nin yönetmelik taslağına göre, dağıtım şirketleri, elektrik enerjisinin sürekliliği için yıllık bakım planı hazırlayacak. Bakım faaliyetinin ne zaman yapıldığı kayıt altına alınacak.Acil durumda mobil jeneratörMilliyet'ten Mithat Yurdakul'un haberine göre şirketler, enerji akışının gerçek zamanlı olarak izlenmesi, sisteme ilişkin ihbarların alınması ve sonuçlandırılması için gerekli iletişim altyapısını da kuracak. 50 kilowatt üzerinde olan lisanssız üretim santral sahipleri de, dağıtım şirketinin kontrol sistemine veri aktarılmasına yönelik gerekli sistemleri kuracak.Dağıtım şirketi, kriz koordinasyon aracı temin edecek. Her ilde en az bir adet olmak şartıyla, 100 bin nüfusa en az bir adet olacak şekilde tüm illerde mobil jeneratörler bulundurulacak.
https://tr.sputniknews.com/20210828/epdk-elektrik-faturasinda-belirlenen-oranlarin-disinda-bir-artis-ya-da-gizli-zam-soz-konusu-degil-1048412887.html
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elektrik, elektrik kesintisi, önlem

Kesintilere karşı acil müdahale timi

08:33 03.09.2021 (güncellendi: 08:34 03.09.2021)
© AP Photo / Eric GayIda Kasırgası
Ida Kasırgası - Sputnik Türkiye, 1920, 03.09.2021
© AP Photo / Eric Gay
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Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), son dönemde sıcak hava ve kuraklık sebebiyle artan elektrik kesintilerine karşı, sisteme kademeli olarak enerji verilmesine yönelik acil durum yönetim planı hazırlayacak. Şirketler, acil müdahale için eğitimli personeli 24 saat hazır tutacak. Her ilde mobil jeneratör bulundurulacak.
EPDK’nin yönetmelik taslağına göre, dağıtım şirketleri, elektrik enerjisinin sürekliliği için yıllık bakım planı hazırlayacak. Bakım faaliyetinin ne zaman yapıldığı kayıt altına alınacak.

Acil durumda mobil jeneratör

Milliyet'ten Mithat Yurdakul'un haberine göre şirketler, enerji akışının gerçek zamanlı olarak izlenmesi, sisteme ilişkin ihbarların alınması ve sonuçlandırılması için gerekli iletişim altyapısını da kuracak. 50 kilowatt üzerinde olan lisanssız üretim santral sahipleri de, dağıtım şirketinin kontrol sistemine veri aktarılmasına yönelik gerekli sistemleri kuracak.
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun (EPDK) - Sputnik Türkiye, 1920, 28.08.2021
EKONOMİ
EPDK: Elektrik faturasında belirlenen oranların dışında bir artış ya da gizli zam söz konusu değil
28 Ağustos, 22:04
Dağıtım şirketi, kriz koordinasyon aracı temin edecek. Her ilde en az bir adet olmak şartıyla, 100 bin nüfusa en az bir adet olacak şekilde tüm illerde mobil jeneratörler bulundurulacak.
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