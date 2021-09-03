https://tr.sputniknews.com/20210903/kesintilere-karsi-acil-mudahale-timi-1048568842.html

Kesintilere karşı acil müdahale timi

Kesintilere karşı acil müdahale timi

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), son dönemde sıcak hava ve kuraklık sebebiyle artan elektrik kesintilerine karşı, sisteme kademeli olarak enerji... 03.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-03T08:33+0300

2021-09-03T08:33+0300

2021-09-03T08:34+0300

türkiye

elektrik

elektrik kesintisi

önlem

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EPDK’nin yönetmelik taslağına göre, dağıtım şirketleri, elektrik enerjisinin sürekliliği için yıllık bakım planı hazırlayacak. Bakım faaliyetinin ne zaman yapıldığı kayıt altına alınacak.Acil durumda mobil jeneratörMilliyet'ten Mithat Yurdakul'un haberine göre şirketler, enerji akışının gerçek zamanlı olarak izlenmesi, sisteme ilişkin ihbarların alınması ve sonuçlandırılması için gerekli iletişim altyapısını da kuracak. 50 kilowatt üzerinde olan lisanssız üretim santral sahipleri de, dağıtım şirketinin kontrol sistemine veri aktarılmasına yönelik gerekli sistemleri kuracak.Dağıtım şirketi, kriz koordinasyon aracı temin edecek. Her ilde en az bir adet olmak şartıyla, 100 bin nüfusa en az bir adet olacak şekilde tüm illerde mobil jeneratörler bulundurulacak.

https://tr.sputniknews.com/20210828/epdk-elektrik-faturasinda-belirlenen-oranlarin-disinda-bir-artis-ya-da-gizli-zam-soz-konusu-degil-1048412887.html

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elektrik, elektrik kesintisi, önlem