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https://tr.sputniknews.com/20210903/malatyada-roma-donemine-ait-altin-yaldizli-kitap-ve-sutun-ele-gecirildi-1048582721.html
Malatya'da Roma dönemine ait altın yaldızlı kitap ve sütun ele geçirildi
Malatya'da Roma dönemine ait altın yaldızlı kitap ve sütun ele geçirildi
Malatya'da düzenlenen tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı. 03.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-03T14:52+0300
2021-09-03T14:52+0300
2021-09-03T14:59+0300
yaşam
kitap
deri
roma dönemi
tarihi eser
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İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen istihbarat çalışması neticesinde, Yeşilyurt ve Doğanşehir ilçelerinde 4 kişinin elinde tarihi eser olduğu bilgisine ulaşıldı.Adreslere operasyon düzenleyen ekipler, Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen deri kaplama altın yaldızlı kitap ile 36x32 santimetre ebadında Roma sütunu ele geçirdi.Gözaltına alınan 4 zanlı, jandarmadaki işlemlerin ardından adli mercilere sevk edilecek.
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kitap, deri, roma dönemi, tarihi eser
Malatya'da Roma dönemine ait altın yaldızlı kitap ve sütun ele geçirildi 14:52 03.09.2021 (güncellendi: 14:59 03.09.2021)
Malatya'da düzenlenen tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen istihbarat çalışması neticesinde,
Yeşilyurt ve Doğanşehir ilçelerinde 4 kişinin elinde tarihi eser olduğu bilgisine ulaşıldı.
Adreslere operasyon düzenleyen ekipler,
Roma dönemine ait
olduğu değerlendirilen
deri kaplama
altın yaldızlı kitap ile 36x32 santimetre ebadında Roma
sütunu
ele
geçirdi.
Gözaltına alınan 4 zanlı, jandarmadaki işlemlerin ardından
adli mercilere sevk edilecek.