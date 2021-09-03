https://tr.sputniknews.com/20210903/malatyada-roma-donemine-ait-altin-yaldizli-kitap-ve-sutun-ele-gecirildi-1048582721.html

Malatya'da Roma dönemine ait altın yaldızlı kitap ve sütun ele geçirildi

Malatya'da Roma dönemine ait altın yaldızlı kitap ve sütun ele geçirildi

Malatya'da düzenlenen tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı. 03.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-03T14:52+0300

2021-09-03T14:52+0300

2021-09-03T14:59+0300

yaşam

kitap

deri

roma dönemi

tarihi eser

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İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen istihbarat çalışması neticesinde, Yeşilyurt ve Doğanşehir ilçelerinde 4 kişinin elinde tarihi eser olduğu bilgisine ulaşıldı.Adreslere operasyon düzenleyen ekipler, Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen deri kaplama altın yaldızlı kitap ile 36x32 santimetre ebadında Roma sütunu ele geçirdi.Gözaltına alınan 4 zanlı, jandarmadaki işlemlerin ardından adli mercilere sevk edilecek.

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2021

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Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

kitap, deri, roma dönemi, tarihi eser