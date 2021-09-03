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Safiye Nur Gürbüz: Burnumu ısırdı, kemerle dövdü, ayaklarımdan ittirerek aşağıya attı
Safiye Nur Gürbüz: Burnumu ısırdı, kemerle dövdü, ayaklarımdan ittirerek aşağıya attı
Antalya'da ikinci kattaki dairenin penceresinden düşüp yaralanan Safiye Nur Gürbüz'ü kasten yaraladığı iddiasıyla tutuklanan Aytaç Süleyman Daşbudak, ilk... 03.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-03T18:13+0300
2021-09-03T18:19+0300
türkiye
antalya
kadına şiddet
ifade
darp
dava
düşmek
pencere
safiye nur gürbüz
aytaç süleyman daşbudak
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22 Mayıs günü Antalya’da gerçekleşen olayda, Safiye Nur Gürbüz, saat 05.00 sıralarında oto galeri sahibi Aytaç Süleyman Daşbudak'ın yaşadığı eve geldi. Burada ikili arasında çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Daşbudak, aldığı darbelerden yaralandı.Bir süre pencere önünde devam eden kavga sırasında Safiye Nur Gürbüz, apartmanın girişinde park halindeki Daşbudak'a ait otomobilin üzerine düştü. Cam tavanının kırılması sonucu otomobilin içine düşen Safiye Nur Gürbüz'ü görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen ekipler, Gürbüz'ü Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne, erkek arkadaşı Daşbudak'ı ise Atatürk Devlet Hastanesi'ne götürdü.Safiye Nur Gürbüz ifadesinde, kendisini erkek arkadaşının pencereden attığını iddia ederek, “Aramızda tartışma çıktı. Bu yüzden beni pencereden attı" dedi. Tutuklanan Aytaç Süleyman Daşbudak hakkında 'kasten yaralama' ve 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından iddianame hazırlandı.Antalya 30'uncu Asliye Ceza Mahkemesi'nde kabul edilen davanın ilk duruşması bugün görüldü. Duruşmaya müşteki-sanık sıfatıyla Safiye Nur Gürbüz ile sanık Aytaç Süleyman Daşbudak katıldı. Daşbudak, duruşmaya bulunduğu cezaevinden SEGBİS bağlantısı ile katıldı. Taraf avukatları da salonda hazır bulundu.‘Kafama ve kaval kemiğime nargile demiriyle vurdu, ben şikayetçiyim’Savunmasında suçlamaları kabul etmeyen ve Safiye Gürbüz’ün kendisine şiddet uyguladığını iddia eden Daşbudak, şöyle konuştu:‘Beni ayaklarımdan ittirerek aşağıya attı’Safiye Nur Gürbüz ise savunmasında, sanığın savunma ve beyanlarını kabul etmediğini belirterek, kendisine herhangi bir yaralamada bulunmadığını söyledi. Sanığın kendisini zorla eve soktuğunu söyleyen Gürbüz, “Evin içinde beni yaklaşık 10 dakika darp etti. Burnumu ısırdı, kemerle dövdü. Pencereye yardım istemek için yöneldiğimde, önünde küçük bir koltuk vardı. Dışarıda biraz uzakta bir kişi geçiyordu. Ona doğru bağırmak istedim. Fakat Aytaç, 'Ne yapıyorsun? Beni mi yakacaksın?' diye tepki gösterdi. Beni ayaklarımdan ittirerek aşağıya attı. Aracın üzerine vücudumun sol yanı üzerine düştüm. Daha sonra buradan kendim indim. Sonra Aytaç geldi. Ben kendisinden şikayetçi olacağımı söylememe rağmen ve vücudumda kırıklar olmasına rağmen beni eve doğru götürmeye başladı. Kendisinden ağır olduğum için merdivenlerden çıkarken ayağı kaydı ve kafasını çarptı. Benim ona karşı bir eylemim olmadı" diye konuştu. Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar verip, duruşmayı erteledi.‘Kendisine açılmış 17 dava var, başka kadınları da dövüp tehdit ettiğini dosyalarından gördük’Duruşma sonunda Safiye Nur Gürbüz'ün avukatı Müjde Tozbey Erden, gazetecilere açıklamalarda bulundu. Aytaç Süleyman Daşbudak'ın müvekkiline sistematik şiddet uyguladığını öne süren Erden, “Son olarak, uyguladığı şiddet sonrasında Safiye Hanım'ı camdan aşağıya attı. İddianame 'yaralama'dan açılmıştır, ancak biz davamızda şuna itiraz ediyoruz. Burada 'kasten yaralama' değil, 'kasten insan öldürmeye teşebbüs'te bulunulmuştur. Sürekli olarak başka insanlara yönelik, tehditler, hakaretler savuran bir insan. Başka kadınlara da sistematik şiddet uyguladığını gördük. Kendisine açılmış 17 dava var. Başka kadınları da dövüp tehdit ettiğini dosyalarından gördük. Bu nedenle de biz genç kızlara şiddet uygulayan bir adamın doğru şekilde yargılanıp, hak ettiği cezayı almasını istiyoruz" dedi.
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antalya, kadına şiddet, ifade, darp, dava, düşmek, pencere, safiye nur gürbüz, aytaç süleyman daşbudak

Safiye Nur Gürbüz: Burnumu ısırdı, kemerle dövdü, ayaklarımdan ittirerek aşağıya attı

18:13 03.09.2021 (güncellendi: 18:19 03.09.2021)
© DHA / ASLI DURANSafiye Nur Gürbüz
Safiye Nur Gürbüz - Sputnik Türkiye, 1920, 03.09.2021
© DHA / ASLI DURAN
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Antalya'da ikinci kattaki dairenin penceresinden düşüp yaralanan Safiye Nur Gürbüz'ü kasten yaraladığı iddiasıyla tutuklanan Aytaç Süleyman Daşbudak, ilk duruşmada suçlamaları reddetti. Gürbüz ise "Evin içinde beni yaklaşık 10 dakika darp etti. Burnumu ısırdı, kemerle dövdü. Beni ayaklarımdan ittirerek aşağıya attı" dedi.
22 Mayıs günü Antalya’da gerçekleşen olayda, Safiye Nur Gürbüz, saat 05.00 sıralarında oto galeri sahibi Aytaç Süleyman Daşbudak'ın yaşadığı eve geldi. Burada ikili arasında çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Daşbudak, aldığı darbelerden yaralandı.
Bir süre pencere önünde devam eden kavga sırasında Safiye Nur Gürbüz, apartmanın girişinde park halindeki Daşbudak'a ait otomobilin üzerine düştü. Cam tavanının kırılması sonucu otomobilin içine düşen Safiye Nur Gürbüz'ü görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen ekipler, Gürbüz'ü Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne, erkek arkadaşı Daşbudak'ı ise Atatürk Devlet Hastanesi'ne götürdü.
Safiye Nur Gürbüz ifadesinde, kendisini erkek arkadaşının pencereden attığını iddia ederek, “Aramızda tartışma çıktı. Bu yüzden beni pencereden attı" dedi. Tutuklanan Aytaç Süleyman Daşbudak hakkında 'kasten yaralama' ve 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından iddianame hazırlandı.
Antalya 30'uncu Asliye Ceza Mahkemesi'nde kabul edilen davanın ilk duruşması bugün görüldü. Duruşmaya müşteki-sanık sıfatıyla Safiye Nur Gürbüz ile sanık Aytaç Süleyman Daşbudak katıldı. Daşbudak, duruşmaya bulunduğu cezaevinden SEGBİS bağlantısı ile katıldı. Taraf avukatları da salonda hazır bulundu.

‘Kafama ve kaval kemiğime nargile demiriyle vurdu, ben şikayetçiyim’

Savunmasında suçlamaları kabul etmeyen ve Safiye Gürbüz’ün kendisine şiddet uyguladığını iddia eden Daşbudak, şöyle konuştu:
"Safiye ile 10 aylık birlikteliğimiz vardı. Kendisinden ayrılmak istiyordum ama beni sürekli tehdit ediyordu. Bir gün öncesinde saat 20.00 sıralarında beni arayarak buluşmak istediğini söyledi. Önce arkadaşım Burak'ın evine gittik. Safiye burada Burak'ın nişanlısı ile tartıştı. Ardından birlikte yaşadığımız eve gittik. Arabayı her zaman park ettiğim yere değil, Safiye'nin isteği ve yönlendirmesi ile evimin penceresinin altına doğru park ettim. Safiye binaya normal ses tonuyla girdi, sonrasında tonunu yükseltti. Eve girdikten sonra kafama nargile demiriyle vurdu. Başıma 18 dikiş atıldı. Evin içinde bana vurmaya ve bağırmaya başladı. Ben bana komplo kurduğunu düşündüm. Evden çıkmak isterken, kendisi pencerenin olduğu yere giderek pencereye çömelir vaziyette çıktı. Bilinçli bir şekilde kendisini yere attı. Aşağıya indiğimde kendisi arabanın üzerinden inmişti. Ben Safiye'ye karşı herhangi darp, cebir eyleminde bulunmadım. Asıl o benim kafama ve kaval kemiğime nargile demiriyle vurdu. Safiye'den şikayetçiyim."

‘Beni ayaklarımdan ittirerek aşağıya attı’

Safiye Nur Gürbüz ise savunmasında, sanığın savunma ve beyanlarını kabul etmediğini belirterek, kendisine herhangi bir yaralamada bulunmadığını söyledi. Sanığın kendisini zorla eve soktuğunu söyleyen Gürbüz, “Evin içinde beni yaklaşık 10 dakika darp etti. Burnumu ısırdı, kemerle dövdü. Pencereye yardım istemek için yöneldiğimde, önünde küçük bir koltuk vardı. Dışarıda biraz uzakta bir kişi geçiyordu. Ona doğru bağırmak istedim. Fakat Aytaç, 'Ne yapıyorsun? Beni mi yakacaksın?' diye tepki gösterdi. Beni ayaklarımdan ittirerek aşağıya attı. Aracın üzerine vücudumun sol yanı üzerine düştüm. Daha sonra buradan kendim indim. Sonra Aytaç geldi. Ben kendisinden şikayetçi olacağımı söylememe rağmen ve vücudumda kırıklar olmasına rağmen beni eve doğru götürmeye başladı. Kendisinden ağır olduğum için merdivenlerden çıkarken ayağı kaydı ve kafasını çarptı. Benim ona karşı bir eylemim olmadı" diye konuştu. Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar verip, duruşmayı erteledi.

‘Kendisine açılmış 17 dava var, başka kadınları da dövüp tehdit ettiğini dosyalarından gördük’

Duruşma sonunda Safiye Nur Gürbüz'ün avukatı Müjde Tozbey Erden, gazetecilere açıklamalarda bulundu. Aytaç Süleyman Daşbudak'ın müvekkiline sistematik şiddet uyguladığını öne süren Erden, “Son olarak, uyguladığı şiddet sonrasında Safiye Hanım'ı camdan aşağıya attı. İddianame 'yaralama'dan açılmıştır, ancak biz davamızda şuna itiraz ediyoruz. Burada 'kasten yaralama' değil, 'kasten insan öldürmeye teşebbüs'te bulunulmuştur. Sürekli olarak başka insanlara yönelik, tehditler, hakaretler savuran bir insan. Başka kadınlara da sistematik şiddet uyguladığını gördük. Kendisine açılmış 17 dava var. Başka kadınları da dövüp tehdit ettiğini dosyalarından gördük. Bu nedenle de biz genç kızlara şiddet uygulayan bir adamın doğru şekilde yargılanıp, hak ettiği cezayı almasını istiyoruz" dedi.
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