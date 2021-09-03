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Taliban kontrolünde Afganistan
Afganistan'da Taliban ülke yönetimini ele geçirirken ABD, 20 yıl önce işgal ederek istikrarsızlığını derinleştirdiği ülkeden kaçtı. Başkent Kabil dahil pek çok yeri çatışmasız kontrolüne geçiren Taliban sebebiyle, yüzbinlerce kişi ülkesini terk etmeye çalışıyor.
https://tr.sputniknews.com/20210903/pencsirdeki-direnise-destek-sorusuna-pentagondan-yanit-afganistandaki-operasyonumuz-sona-erdi-1048563930.html
'Pencşir'deki direnişe destek' sorusuna Pentagon'dan yanıt: Afganistan'daki operasyonumuz sona erdi
'Pencşir'deki direnişe destek' sorusuna Pentagon'dan yanıt: Afganistan'daki operasyonumuz sona erdi
ABD Savunma Bakanlığı Sözcüsü (Pentagon) John Kirby, Amerikan ordusunun Pencşir vilayetinde Taliban hakimiyetine direnen yerel güçlere destek verip... 03.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-03T00:24+0300
2021-09-03T00:24+0300
taliban kontrolünde afganistan
abd
taliban
john kirby
pentagon
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Günlük basın toplantısında Afganistan'dan çekilmeye ilişkin değerlendirmelerde bulunan Kirby, "Afganistan'ın tekrar (terör grupları için) güvenli bir liman haline gelmemesi için kan ve bir hazine harcadık ve bu süreçte Afgan kuvvetlerinin sahada yetenek ve yetkinliğinin oluşturulmasına yardımcı olduk ancak açıkçası kimse onların savaşmayacaklarını tahmin edemezdi" dedi.Pencşir vilayetinde yerel gruplarla Taliban arasındaki çatışmalarda, Taliban'a karşı Pencşir'deki grupları destekleyip desteklemeyeceklerine ilişkin bir soruya Kirby, "ABD'nin Afganistan'daki askeri operasyonu sona ermiştir" yanıtını vererek buradaki çatışmalara müdahil olmayacaklarını ima etti.
abd
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abd, taliban, john kirby, pentagon, pençşir

'Pencşir'deki direnişe destek' sorusuna Pentagon'dan yanıt: Afganistan'daki operasyonumuz sona erdi

00:24 03.09.2021
© AP Photo / Susan WalshJohn Kirby
John Kirby - Sputnik Türkiye, 1920, 03.09.2021
© AP Photo / Susan Walsh
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ABD Savunma Bakanlığı Sözcüsü (Pentagon) John Kirby, Amerikan ordusunun Pencşir vilayetinde Taliban hakimiyetine direnen yerel güçlere destek verip vermeyeceğine ilişkin bir soruya, "ABD'nin Afganistan'daki askeri operasyonu sona ermiştir." yanıtını verdi.
Günlük basın toplantısında Afganistan'dan çekilmeye ilişkin değerlendirmelerde bulunan Kirby, "Afganistan'ın tekrar (terör grupları için) güvenli bir liman haline gelmemesi için kan ve bir hazine harcadık ve bu süreçte Afgan kuvvetlerinin sahada yetenek ve yetkinliğinin oluşturulmasına yardımcı olduk ancak açıkçası kimse onların savaşmayacaklarını tahmin edemezdi" dedi.
Pencşir vilayetinde yerel gruplarla Taliban arasındaki çatışmalarda, Taliban'a karşı Pencşir'deki grupları destekleyip desteklemeyeceklerine ilişkin bir soruya Kirby, "ABD'nin Afganistan'daki askeri operasyonu sona ermiştir" yanıtını vererek buradaki çatışmalara müdahil olmayacaklarını ima etti.
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