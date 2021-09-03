https://tr.sputniknews.com/20210903/pencsirdeki-direnise-destek-sorusuna-pentagondan-yanit-afganistandaki-operasyonumuz-sona-erdi-1048563930.html

'Pencşir'deki direnişe destek' sorusuna Pentagon'dan yanıt: Afganistan'daki operasyonumuz sona erdi

'Pencşir'deki direnişe destek' sorusuna Pentagon'dan yanıt: Afganistan'daki operasyonumuz sona erdi

ABD Savunma Bakanlığı Sözcüsü (Pentagon) John Kirby, Amerikan ordusunun Pencşir vilayetinde Taliban hakimiyetine direnen yerel güçlere destek verip... 03.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-03T00:24+0300

2021-09-03T00:24+0300

2021-09-03T00:24+0300

taliban kontrolünde afganistan

abd

taliban

john kirby

pentagon

pençşir

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Günlük basın toplantısında Afganistan'dan çekilmeye ilişkin değerlendirmelerde bulunan Kirby, "Afganistan'ın tekrar (terör grupları için) güvenli bir liman haline gelmemesi için kan ve bir hazine harcadık ve bu süreçte Afgan kuvvetlerinin sahada yetenek ve yetkinliğinin oluşturulmasına yardımcı olduk ancak açıkçası kimse onların savaşmayacaklarını tahmin edemezdi" dedi.Pencşir vilayetinde yerel gruplarla Taliban arasındaki çatışmalarda, Taliban'a karşı Pencşir'deki grupları destekleyip desteklemeyeceklerine ilişkin bir soruya Kirby, "ABD'nin Afganistan'daki askeri operasyonu sona ermiştir" yanıtını vererek buradaki çatışmalara müdahil olmayacaklarını ima etti.

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abd, taliban, john kirby, pentagon, pençşir