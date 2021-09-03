https://tr.sputniknews.com/20210903/rusya-taliban-hukumetinin-muhtemel-uyeleri-ile-temastayiz-1048583431.html

Rusya: Taliban hükümetinin muhtemel üyeleri ile temastayız

Rusya: Taliban hükümetinin muhtemel üyeleri ile temastayız

Rusya’nın Kabil Büyükelçisi Dmitriy Jirnov, Taliban’ın Afganistan’da kuracağı yeni hükümetin muhtemel üyeleri ile temas içinde olduklarını söyledi. 03.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-03T15:13+0300

2021-09-03T15:13+0300

2021-09-03T15:13+0300

taliban kontrolünde afganistan

rusya

afganistan

taliban

kabil

büyükelçilik

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Kabil’deki Rusya Büyükelçisi Jirnov, Sputnik haber ajansına demecinde, “Taliban ile yüksek düzey temsilciler de dahil olmak üzere temaslarımız mevcut. Anladığımız kadarıyla, temasta olduklarımız içinde, yeni hükümette yer alacak kişiler de bulunuyor” dedi.Jirnov, Taliban temsilcileri ile temas kurdukları konulara ilişkin, “Onlarla, hepsinden önce büyükelçiliğimizin, personelimizin güvenliği konusunda iletişim kuruyoruz. Rus vatandaşlarının tahliyesi için koordinasyon sağlıyoruz. Bu konularda bize Taliban yardım etti” açıklamasını yaptı.‘Afganistan’daki Taliban yönetimine silah tedariki planımız yok’Rusya Büyükelçisi bir soru üstüne de, Afganistan’daki yeni yönetime silah tedariki gerçekleştirmeyi planlamadıklarını belirtti.Yeni Afgan hükümetinin başında, Taliban'ın kurucularından Molla Abdulgani Baradar’ın yer alacağı sanılıyor. Taliban içinden kaynaklar, RİA Novosti’ye demeçlerinde bu yönde açıklamalarda bulunmuştu. Taliban’ın hükümette yer alacak kişileri yakında ilan etmesi bekleniyor.

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rusya, afganistan, taliban, kabil, büyükelçilik