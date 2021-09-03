https://tr.sputniknews.com/20210903/rusya-taliban-hukumetinin-muhtemel-uyeleri-ile-temastayiz-1048583431.html
Rusya: Taliban hükümetinin muhtemel üyeleri ile temastayız
Rusya: Taliban hükümetinin muhtemel üyeleri ile temastayız
Rusya’nın Kabil Büyükelçisi Dmitriy Jirnov, Taliban’ın Afganistan’da kuracağı yeni hükümetin muhtemel üyeleri ile temas içinde olduklarını söyledi. 03.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-03T15:13+0300
2021-09-03T15:13+0300
2021-09-03T15:13+0300
taliban kontrolünde afganistan
rusya
afganistan
taliban
kabil
büyükelçilik
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Kabil’deki Rusya Büyükelçisi Jirnov, Sputnik haber ajansına demecinde, “Taliban ile yüksek düzey temsilciler de dahil olmak üzere temaslarımız mevcut. Anladığımız kadarıyla, temasta olduklarımız içinde, yeni hükümette yer alacak kişiler de bulunuyor” dedi.Jirnov, Taliban temsilcileri ile temas kurdukları konulara ilişkin, “Onlarla, hepsinden önce büyükelçiliğimizin, personelimizin güvenliği konusunda iletişim kuruyoruz. Rus vatandaşlarının tahliyesi için koordinasyon sağlıyoruz. Bu konularda bize Taliban yardım etti” açıklamasını yaptı.‘Afganistan’daki Taliban yönetimine silah tedariki planımız yok’Rusya Büyükelçisi bir soru üstüne de, Afganistan’daki yeni yönetime silah tedariki gerçekleştirmeyi planlamadıklarını belirtti.Yeni Afgan hükümetinin başında, Taliban'ın kurucularından Molla Abdulgani Baradar’ın yer alacağı sanılıyor. Taliban içinden kaynaklar, RİA Novosti’ye demeçlerinde bu yönde açıklamalarda bulunmuştu. Taliban’ın hükümette yer alacak kişileri yakında ilan etmesi bekleniyor.
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rusya, afganistan, taliban, kabil, büyükelçilik
Rusya: Taliban hükümetinin muhtemel üyeleri ile temastayız
Rusya’nın Kabil Büyükelçisi Dmitriy Jirnov, Taliban’ın Afganistan’da kuracağı yeni hükümetin muhtemel üyeleri ile temas içinde olduklarını söyledi.
Kabil’deki Rusya Büyükelçisi Jirnov, Sputnik haber ajansına demecinde, “Taliban ile yüksek düzey temsilciler de dahil olmak üzere temaslarımız mevcut. Anladığımız kadarıyla, temasta olduklarımız içinde, yeni hükümette yer alacak kişiler de bulunuyor” dedi.
Jirnov, Taliban
temsilcileri ile temas kurdukları konulara
ilişkin, “Onlarla, hepsinden önce büyükelçiliğimizin, personelimizin güvenliği konusunda iletişim kuruyoruz. Rus vatandaşlarının tahliyesi için koordinasyon sağlıyoruz. Bu konularda bize Taliban yardım etti
” açıklamasını yaptı.
‘Afganistan’daki Taliban yönetimine silah tedariki planımız yok’
Rusya Büyükelçisi bir soru üstüne de, Afganistan’daki yeni yönetime silah tedariki gerçekleştirmeyi planlamadıklarını belirtti.
Yeni Afgan hükümetinin başında, Taliban'ın kurucularından Molla Abdulgani Baradar’ın yer alacağı sanılıyor. Taliban içinden kaynaklar, RİA Novosti’ye demeçlerinde bu yönde açıklamalarda bulunmuştu. Taliban’ın hükümette yer alacak kişileri yakında ilan etmesi bekleniyor.