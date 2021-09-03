https://tr.sputniknews.com/20210903/takla-atip-alev-alan-aractaki-16-yasindaki-cocuk-hayatini-kaybetti-1048568345.html

Takla atıp alev alan araçtaki 16 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Takla atıp alev alan araçtaki 16 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde, kontrolden çıkarak yol kenarındaki ağaçlara çarpıp takla atan otomobilin liseli sürücüsü Murat Türker Ege, çıkan yangında... 03.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-03T07:39+0300

2021-09-03T07:39+0300

2021-09-03T07:38+0300

yaşam

osmaniye

yangın

ölüm

kaza

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Osmaniye'ninKadirli ilesinde akşam saatlerinde yaşanan olayda, Murat Türker Ege yönetimindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu yol kenarındaki ağaçlara çarptı. Takla atıp, alev alan otomobili gören çevredekiler durumu sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi. Kaza yerine gelen itfaiye ekipleri otomobildeki yangını söndürürken, yapılan incelemede ise lise 2'nci sınıf öğrencisi olduğu öğrenilen Ege'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Murat Ege'nin cansız bedeni Cumhuriyet Savcısı'nın incelemesinin ardından morga kaldırıldı.Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

https://tr.sputniknews.com/20210217/yanan-otomobili-kartopu-atarak-sondurmeye-calistilar-1043835575.html

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