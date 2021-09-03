https://tr.sputniknews.com/20210903/talibanin-kontrolundeki-baskanlik-sarayi-onunde-kadin-haklari-protestosu-1048580318.html
Taliban'ın kontrolündeki başkanlık sarayı önünde kadın hakları protestosu
Taliban'ın kontrolündeki başkanlık sarayı önünde kadın hakları protestosu
Şeriat dayatan İslamcı örgüt Taliban'ın kontrolüne 15 Ağustos'ta geçen Afgan başkenti Kabil'deki başkanlık sarayının önünde toplanan onlarca kadın, insan-kadın... 03.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-03T14:08+0300
2021-09-03T14:08+0300
2021-09-03T14:20+0300
taliban kontrolünde afganistan
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Taliban'ın hakimiyetine geçmesinden beri Afganistan'ın çeşitli kentlerinde kadınların ufak gruplar halinde düzenlediği protesto gösterileri başkent Kabil'deki başkanlık sarayına sıçradı.Başkanlık sarayı önünde toplanan onlarca kadın, şeriata uyulması şartıyla kadın haklarını korumaktan söz eden ama hükümette kadın bakan olmayacağını söyleyen Taliban'dan taleplerini sıraladı.Taliban'ın kuracağı hükümetin kadınları da kapsaması talebiABD öncülüğündeki yabancı güçlerin işgali sırasında Afgan yönetimlerinden mücadele verilerek elde edilen insan ve kadın haklarının korunmasını isteyen kadın göstericiler, Taliban'ın kuracağı hükümetin kadınları da kapsaması taleplerini dile getirdi. Başkanlık sarayının bir kapısının önünde 'Kadınların var olduğu kahramanca bir hükümet kurulması' gibi yazılar olan kağıtlar açan kadınlar, insan haklarına sahip çıkan ve 1996-2001 arasındaki Taliban yönetiminin şartlarına geri dönülmesine karşı çıkan sloganlar attı. 'Özgürlüğümüz, gücümüzün sonucudur'Afganca ve İngilizce olarak "Kadınsız ülke dilsiz bırakılmış bir yerdir", "Biz hep birlikteyiz, baskıyı kırarız", "Bizim ifade özgürlüğümüz, gücümüzün sonucudur", "Afgan kadınları bu ülkenin toprağı ve simgesidir", "Kadın hakları, erkeklerle eşitlik" gibi yazılar bulunan kağıtlar tutan kadınlar, çevredekilere basın açıklaması niteliğinde bir metin de dağıttı. 'Kadınların toplumsal, siyasi, eğitim hakları sağlanmalı'Metinde Afganistan'ın kadınlarına tam teşekküllü toplumsal, siyasi, eğitim haklarının ve böylece ülkenin geleceğine tam manasıyla katkıda bulunmasının sağlanması ile ifade özgürlüğü dahil temel hak ve özgürlüklerinin garanti edilmesi talep edildi.
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afganistan, kabil, protesto, gösteri, insan hakları, bakan, kadın hakları, kadınlar, hükümet, başkanlık sarayı
Taliban'ın kontrolündeki başkanlık sarayı önünde kadın hakları protestosu
14:08 03.09.2021 (güncellendi: 14:20 03.09.2021)
Şeriat dayatan İslamcı örgüt Taliban'ın kontrolüne 15 Ağustos'ta geçen Afgan başkenti Kabil'deki başkanlık sarayının önünde toplanan onlarca kadın, insan-kadın haklarının korunması ve hükümette kadınların da yer alması için sloganlar attı.
Taliban'ın hakimiyetine geçmesinden beri Afganistan'ın çeşitli kentlerinde kadınların ufak gruplar halinde düzenlediği protesto gösterileri başkent Kabil'deki başkanlık sarayına sıçradı.
Başkanlık sarayı önünde toplanan onlarca kadın, şeriata uyulması şartıyla kadın haklarını korumaktan söz eden ama hükümette kadın bakan olmayacağını söyleyen Taliban'dan taleplerini sıraladı.
Taliban'ın kuracağı hükümetin kadınları da kapsaması talebi
ABD öncülüğündeki yabancı güçlerin işgali sırasında Afgan yönetimlerinden mücadele verilerek elde edilen insan ve kadın haklarının korunmasını isteyen kadın göstericiler, Taliban'ın kuracağı hükümetin kadınları da kapsaması taleplerini dile getirdi.
Başkanlık sarayının bir kapısının önünde 'Kadınların var olduğu kahramanca bir hükümet kurulması' gibi yazılar olan kağıtlar açan kadınlar, insan haklarına sahip çıkan ve 1996-2001 arasındaki Taliban yönetiminin şartlarına geri dönülmesine karşı çıkan sloganlar attı.
'Özgürlüğümüz, gücümüzün sonucudur'
Afganca ve İngilizce olarak "Kadınsız ülke dilsiz bırakılmış bir yerdir", "Biz hep birlikteyiz, baskıyı kırarız", "Bizim ifade özgürlüğümüz, gücümüzün sonucudur", "Afgan kadınları bu ülkenin toprağı ve simgesidir", "Kadın hakları, erkeklerle eşitlik" gibi yazılar bulunan kağıtlar tutan kadınlar, çevredekilere basın açıklaması niteliğinde bir metin de dağıttı.
'Kadınların toplumsal, siyasi, eğitim hakları sağlanmalı'
Metinde Afganistan'ın kadınlarına tam teşekküllü toplumsal, siyasi, eğitim haklarının ve böylece ülkenin geleceğine tam manasıyla katkıda bulunmasının sağlanması ile ifade özgürlüğü dahil temel hak ve özgürlüklerinin garanti edilmesi talep edildi.