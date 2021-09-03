https://tr.sputniknews.com/20210903/talibanin-kontrolundeki-baskanlik-sarayi-onunde-kadin-haklari-protestosu-1048580318.html

Taliban'ın kontrolündeki başkanlık sarayı önünde kadın hakları protestosu

Taliban'ın kontrolündeki başkanlık sarayı önünde kadın hakları protestosu

Şeriat dayatan İslamcı örgüt Taliban'ın kontrolüne 15 Ağustos'ta geçen Afgan başkenti Kabil'deki başkanlık sarayının önünde toplanan onlarca kadın, insan-kadın... 03.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-03T14:08+0300

2021-09-03T14:08+0300

2021-09-03T14:20+0300

taliban kontrolünde afganistan

afganistan

kabil

protesto

gösteri

insan hakları

bakan

kadın hakları

kadınlar

hükümet

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/03/1048580273_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_e226177df91ca08a13b0f5a77101ea64.jpg

Taliban'ın hakimiyetine geçmesinden beri Afganistan'ın çeşitli kentlerinde kadınların ufak gruplar halinde düzenlediği protesto gösterileri başkent Kabil'deki başkanlık sarayına sıçradı.Başkanlık sarayı önünde toplanan onlarca kadın, şeriata uyulması şartıyla kadın haklarını korumaktan söz eden ama hükümette kadın bakan olmayacağını söyleyen Taliban'dan taleplerini sıraladı.Taliban'ın kuracağı hükümetin kadınları da kapsaması talebiABD öncülüğündeki yabancı güçlerin işgali sırasında Afgan yönetimlerinden mücadele verilerek elde edilen insan ve kadın haklarının korunmasını isteyen kadın göstericiler, Taliban'ın kuracağı hükümetin kadınları da kapsaması taleplerini dile getirdi. Başkanlık sarayının bir kapısının önünde 'Kadınların var olduğu kahramanca bir hükümet kurulması' gibi yazılar olan kağıtlar açan kadınlar, insan haklarına sahip çıkan ve 1996-2001 arasındaki Taliban yönetiminin şartlarına geri dönülmesine karşı çıkan sloganlar attı. 'Özgürlüğümüz, gücümüzün sonucudur'Afganca ve İngilizce olarak "Kadınsız ülke dilsiz bırakılmış bir yerdir", "Biz hep birlikteyiz, baskıyı kırarız", "Bizim ifade özgürlüğümüz, gücümüzün sonucudur", "Afgan kadınları bu ülkenin toprağı ve simgesidir", "Kadın hakları, erkeklerle eşitlik" gibi yazılar bulunan kağıtlar tutan kadınlar, çevredekilere basın açıklaması niteliğinde bir metin de dağıttı. 'Kadınların toplumsal, siyasi, eğitim hakları sağlanmalı'Metinde Afganistan'ın kadınlarına tam teşekküllü toplumsal, siyasi, eğitim haklarının ve böylece ülkenin geleceğine tam manasıyla katkıda bulunmasının sağlanması ile ifade özgürlüğü dahil temel hak ve özgürlüklerinin garanti edilmesi talep edildi.

afganistan

kabil

başkanlık sarayı

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

afganistan, kabil, protesto, gösteri, insan hakları, bakan, kadın hakları, kadınlar, hükümet, başkanlık sarayı